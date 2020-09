Kezdődik: zivatarok miatt a fél országra kiadták a figyelmeztetést, hétfőn még rosszabb lesz a helyzet

Bár hétvégén az ország nagy részén túlnyomóan derült időre számíthattunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel, vasárnap északon és nyugaton már erőteljessé válik a gomolyképződés, amelyből helyenként zápor, zivatar is kialakul, néhol jégeső is előfordulhat. Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon északira fordul a szél, és időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 17 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 29 fok között alakul.

Vasárnapra virradóra a Kisalföldön, napközben és este pedig közelítőleg a Zalaegerszeg-Budapest-Miskolc vonaltól északra, de nagyobb eséllyel inkább az Észak-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok.

Legjellemzőbb kísérőjelenségük az intenzív csapadék (20-30 mm) és viharos szél (60-80 km/h) lehet, de jégeső is előfordulhat.

Zivatar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala megyékre.

Hétfőn még rosszabb lesz a helyzet, ekkor Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye kivételével az egész országban érvényes a zivatar miatti elsőfokú figyelmeztetés.

Keddre és szerdára egyelőre nem jeleznek csapadékot.

Címlapkép: Getty Images

