Milliárdos fejlesztések a vidéki kórházban: rá sem lehet majd ismerni, annyi újítás lesz

Több százmillió forintnyi fejlesztés fejeződik be év végéig a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban - közölte a székesfehérvári önkormányzat hétfőn. A közleményben idézték Bucsi László megbízott főigazgatót, aki elmondta, hogy pályázati úton nyert 200 millió forintból családbarát szülészetet alakítanak ki, s heteken belül átadják. Ezt követi ugyanabban az épületben - három műtővel - az egynapos sebészet kialakítása, amelyhez 36 milliós állami támogatást kaptak, amit a Kórház Barátai Liga ugyanennyivel kiegészített.

Év végéig pedig létrehoznak egy skill labort mintegy 400 millió forintból, ahol a szakdolgozók és a rezidensek képzésére nyílik lehetőség.

A jövőbeni fejlesztések közül kiemelkedik a Modern városok program keretében épülő háromszintes épület, ahová az infektológia, a pulmonológia és az onkológia költözik majd be - közölte Bucsi László, aki arról is beszélt, hogy az állam közel egymilliárd forintos kiegészítő támogatást biztosított a kórháznak a covid-költségek fedezésére. A megbízott főigazgató azt is bejelentette, hogy a napokban elfogadta a főigazgatói felkérést, miután meggyőződött arról, hogy elődjének, Csernavölgyi Istvánnak a jövője biztosítva látszik.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő örömtelinek nevezte, hogy a Modern városok program keretében nemrég átadott parkoló után hamarosan elkészül egy újabb, illetve a kormány döntése értelmében mintegy 14 milliárd forintból fog felépülni a kórház legújabb épülete. Cser-Palkovics András polgármester arról számolt be, hogy az új épület kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Beruházási Ügynökség végzi. Ebből a beruházásból szeretnék kiemelni a kórház légtechnikai rendszerének felújítását és a teljes projekt megvalósulása előtt kivitelezni.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!