Rettenetes zivatarokkal és tomboló széllel érkezik a hideg front: itt lesz a legdurvább a helyzet

Az Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint pénteken nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet és hosszabb napos időszakok inkább csak a Tiszántúlon lehetnek. Kezdetben a Dunántúl nyugati részén várható eső, zápor, majd a csapadék lassan egyre nagyobb területre terjed ki, ám a Tiszántúl nagy részét estig még nem éri el.

A délelőtti, déli óráktól zivatarok is kialakulnak, helyenként heves zivatar is várható. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb számban alakulnak ki zivatarok, nyomukban felhőszakadás-szerű csapadékintenzitással, viharos (60-90 km/h-t elérő) széllel. A zivataros csapadékgócok gyorsan helyeződnek át délnyugatról északkelet felé.

Elsősorban a Dunántúl déli és középső tájain heves zivatarok is várhatók, így lokálisan 90-100 km/h-t meghaladó szélrohamok és nagy méretű jég is előfordulhat.

Kora este a zivatarrendszer várhatóan átterjed a középső országrészre, Duna-Tisza közére, majd gyengülő intenzitással a keleti országrészre is. Késő este ugyanakkor az érkező hidegfronthoz társulva nyugat felől újabb hullámban várható intenzív eső, zápor, zivatar, illetve az északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódik. A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20-30 mm-t, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 mm feletti összeg is hullhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alföldön és a Dunántúl déli részén még elérheti a 25, 29 fokot, ettől északra 20, 24 fok várható. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!