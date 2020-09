Kiderült, hol fizetnek jobban: ennyi lehet a bére egy Mekis, egy Burger Kinges dolgozónak

A veszélyhelyzet alatt a kormány szeptember 30-ig adott haladékot a vállalkozásoknak az adóbevallások elkészítésére, azonban nem minden cég várta ki ez a dátumot: Magyarország két fast food nagyhatalma, a Burger King és a McDonalds étteremhálózatok már közzétették a tavalyi üzleti évük adatait. A két gyorsétteremlánc eredményeit vetette most össze a Pénzcentrum, amelyből kiderül például, hol adnak el több hamburgert, vagy hogy ki fizeti meg jobban az alkalmazottait.

A McDonald’s legelső étterme 1988-ban nyílt meg Budapest belvárosában. Az 50. hazai McDonald’s átadására 1996-ban került sor, a 100. pedig Győrben, 2009. augusztus 28-án nyílt meg, a város 3. gyorséttermeként. A cég (Progress Étteremhálózat Kft.) azonban jelenleg csak 92 éttermet üzemeltet, melynek csaknem fele a fővárosban található.A Burger King első magyarországi éttermét 1991-ben nyitotta Budapesten, az Oktogonon. Magyarországon jelenleg összesen 43 Burger King üzemel az éttermek kizárólagos üzemeltetője a Fusion Befektetési Zrt., kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található éttermet.

A két rivális gyorsétteremlánc közül nettó árbevétel, foglalkoztatottak száma és adózott eredmény tekintetében is a McDonald’s "vezet" és az éves növekedése is nagyobb. Bár kétszerannyi éttermével nem is csoda, ha az árbevétele is a duplája, mint a Burger Kingnek a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálaton keresztül lekérdezett adatok alapján.

Az árbevétele mindkét cégnek növekedni tudott, a Meki közel 21, a Burger King 17 százalékkal a 2018-as évhez képest. Adózott eredmény tekintetében - amelyből már a kiadások is levonásra kerültek - a McDonald’s szintén nagyobb növekedést tudott elérni az előző évhez képest. Csaknem 25 százalékkal magasabb volt a 2019-es az éves adózott eredményük a 2018. évihez képest.

2019-ben a Meki átlagosan 1738 főt foglalkoztatott az évben, míg a Burger King éttermek üzemeltetője 805-öt. 2018-hoz képest azonban a McDonald’s-nál 14,64 százalékos volt a foglalkoztatottság bővülése, a Burger Kingnél viszont 129,34 százalékos! Tehát több mint a duplájára nőtt a foglalkoztatottság. 2017-hez képest szintén nagyobb léptékű volt a bővülés a Burger Kingél: 24,03 százalékot növekedett a dolgozók száma, míg a Mekinél csak 7,9 százalékot.

Az éves beszámolókban, ha összevetjük a 2019-es bérköltség sort a 2018-assal, azt láthatjuk, hogy 91,78 százalékkal magasabb volt a Burger King által kifizetett összeg, míg a McDonald’s esetében 45,25 százalék.

Címlapkép: Getty Images