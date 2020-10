Nincs béke a Balatonnál: ezekre a strandokra szezon után se mehetnek be a horgászok

A balatoni halászat 2014-től elrendelt megszüntetésével véget ért a horgász-halász háború, de még nincs béke a Balatonnál. Egyre kevesebb a halfogásra alkalmas partszakasz – sérelmezik a horgászok, akiket az is bosszant, hogy van, ahol szezon után se mehetnek be a strandra, írja a Magyar Nemzet. Egyre több önkormányzat zárja be előttük strandszezon után a fürdőhely területét, amivel tovább szűkül a mozgásterük.

Korábban Balassa Balázs, Szigliget polgármestere elégelte meg a horgászok maguk után hagyott rendetlenségét: elmondása szerint

voltak, akik sátrat vertek a strand gondozott zöldterületén, és fittyet hánytak a fürdőhely tisztaságára.

Legutóbb pedig Biró Róbertet, Balatongyörök polgármesterét haragították magukra a meghosszabbodott szezont kihasználó strandolókkal vitába keveredett horgászok. "Etető anyagokat, bomló halmaradványokat hagytak maguk után a fürdő környékén megtelepedett patkányállomány legnagyobb örömére. A polgármesteri hivatal munkatársai a strandi bóják és stégek kiszedésekor több tóba szakadt horgászszereléket találtak" – érvelt az önkormányzat fürdőhelyvédő intézkedése mellett Biró Róbert.

Ezzel szemben ahelyett, hogy a szezon végén bezárnák előttük a strandot, több helyütt, például Keszthelyen, Balatonakaliban, Balatonszepezden, Csopakon, Alsóörsön vagy Balatonvilágoson az illemhelyet is használhatják.

Kozári Miklós, a Magyar Horgászszövetség alelnöke szerint

a Balaton horgászvíz, a horgász pedig 11 hónapon át fizető turista.

