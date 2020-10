Elképesztő: másfél milliárd forintból alakult át ez a vidéki gimnázium

Másfél milliárd forintból megújult a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, amelyet pénteken avattak fel. Az ünnepségen Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tolmácsolta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár gondolatait.

Szabó Tünde úgy fogalmazott: a kormány számára prioritás a jövő nemzedékek egészséges fejlődésének, nevelésének támogatása, és ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a köznevelés és a mindennapos testnevelés megfelelő infrastrukturális hátterének biztosítására.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részeként 215 projekt valósul meg országszerte, kizárólag hazai forrásból. Ebből 51 új tanuszoda, 88 új tornaterem, 44 tanterem-fejlesztés, 31 új iskola és egy óvodaépítés.

Tájékoztatása szerint ezek közül októberig 72 beruházást adtak át, 21 helyszínen új tanuszoda, 25 helyszínen új tornaterem épült, 20 iskola bővülhetett tantermekkel, megújult egy óvoda és öt iskola épült.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke hangsúlyozta: az oktatásban két dolog, az infrastruktúra és a szakmai tudás együttműködésére van szükség. Örömét fejezte ki, hogy a Lóczy Lajos Gimnázium már országosan is a legmodernebb iskolák közé tartozik.

Bóka István Balatonfüred polgármestere felidézte: a felújítás koncepciója már 2010 előtt elkészült, amiben szerepelt a kézilabdacsarnok és az emeletráépítés is. A csarnok a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve már korábban megépült, és tavaly ősszel megkezdődhetett a gimnázium megújítása is.

Duna Katalin igazgató elmondta: teljesen megújult az idén 65 éves balatonfüredi gimnázium. Kilencszáz négyzetméteres új emeleti szinttel bővült az intézmény, az energetikai korszerűsítés során homlokzati és lábazati hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer rekonstrukcióját is elvégezték. Emellett megújult a belső udvar, a könyvtár és az olvasóterem, valamint a tantermek is új bútorokat kaptak. A fejlesztéssel az intézmény akadálymentesítése is megtörtént.

