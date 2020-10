Több helyre van szükségük: rengeteg koronavírusost kezelnek ebben a vidéki kórházban

A portál szerint a gyermekosztály felszabadításával kellett bővíteni a balassagyarmati kórházban a koronavírusos betegek ellátására fenntartott helyet. A polgármester beszámolója alapján, a gyermekosztályt a volt szemészeti pavilonba helyezték át.

A Dr. Kenessey Albert Kórház már tavasszal is kijelölt Covid-kórház volt, most is első lépcsős kiemelt intézménynek számít a járvány elleni védekezésben. A kórházban 85 normál és 40 intenzív ágyon tudják fogadni a betegeket.

A szerdai helyzet szerint: a kórház fertőző osztályán már 74 koronavírusos beteget kezeltek, közülük 9-en voltak intenzív ellátás alatt, ezenkívül 7 fertőzésgyanús beteget is gyógyítottak.

A polgármester közleménye szerint, az emelkedő betegszám miatt a hét elején műszakonként 5-8 nővért és ápolót, a hét végére 8-12 fős, többségében önkéntes egészségügyi szakszemélyzetet vezényeltek át a kórházba.

Az első napok után jól összerázódott a gyógyító személyzet. Megfeszített munka folyik – gondolják el, a hét második felében már naponta több koronavírus beteget gyógyítottak a gyarmati kórházban a kollégák, mint az első hullámban három hónap alatt

- írta Facebook-oldalán a polgármester.

Címlapkép: Getty Images