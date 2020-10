Bejelentették: szokatlanul alakulhat idén a téli időszak a balatoni városban

A portál szerint dr. Lengyel Róbert polgármester tájékoztatta a helyieket, hogy nem marad el az adventi vásár idén Siófokon. Azonban a járványhelyzet miatt maximalizálják az árusító helyek számát, amiket elsősorban helyi vállalkozásoknak, árusoknak biztosítanának.

Az adventi vásárban a területre érvényes járványügyi megelőző intézkedéseket közzéteszi a város és az árusokkal is együttműködve fogja betartatni.

Lesz szabadtéri műjégpálya is, amit a hajóállomáson állítanak fel itt is ügyelve a szigorú egészségvédelmi intézkedések bevezetésére. A közterületeken a tömeges sport-, avagy egyéb rendezvények megtartásához nem járul hozzá az önkormányzat. A Kálmán Imre Kulturális Központban rendezvény csak csökkentett látogatói létszámmal, távolságtartó ülésrenddel és egyéb intézkedések betartásával lehetséges. Az egyesületek szintén hagyományos jótékonysági vásárára is lehetőséget teremt az önkormányzat, színpad azonban itt sem lesz.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.