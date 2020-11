Észrevétlen pusztító: csak a fűtési szezonban figyelünk rá, pedig az év bármely napján életveszélyes lehet

A magyarországi földgáz-felhasználás alakulásán is tükröződik az elmúlt tél rendkívüli enyheségének fogyasztáscsökkentő hatása. A Portfolio elemzése szerint az összesített téli gázfelhasználás – legalább is az elmúlt másfél évtizedet tekintve - nem nevezhető átlagon alulinak, azonban több napon is szélsőségesen alacsonyan alakult a fogyasztás még az utóbbi évek extrém enyhe teleit tekintve is.

Mint írták, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint, a 2019 karácsonya előtti napokban a sokéves átlagnál jóval magasabb hőmérséklet hatására a hazai gázfogyasztás akkorát esett, ami még az utóbbi évekhez mérten is szokatlanul alacsonynak nevezhető.

A mélypontot tavaly december 21. jelentette, amikor is a napi fogyasztás alig haladta meg a 33 millió köbmétert - összehasonlításul, körülbelül egy évvel korábban közel 63 millió köbméter volt a napi felhasználás, de egy átlagos téli napon is 50-55 millió körül alakul a fogyasztás. A decemberi - legalább ötéves - negatív rekord sokkal inkább a tavaszi, őszi időszakok fogyasztási értékeinek felel meg. Sőt, tavaly május 6-án - amikor az átlagosnál hűvösebb volt az idő - a napi fogyasztás több mint 32 millió köbméterrel alig maradt el a december 21-itől.

Az idei év elején is előfordultak szélsőségesen alacsony fogyasztású napok. Februárban, először a hónap elején, majd a végén a mélybe zuhant a gázfogyasztás. Miközben a szokatlanul alacsony fogyasztású napokból több is akadt, év elején a tavalyelőtti adatokhoz hasonlóan megint nem volt olyan nap, amikor a fogyasztás elérte volna a 60 millió köbmétert, ugyancsak az átlagnál jóval enyhébb időjárással összefüggésben. A 2005-ös több mint 14 milliárd köbméteres egész éves fogyasztás 2014-re körülbelül 8,5 milliárd köbméterre esett, míg az utóbbi években Magyarország éves gázfogyasztása ismét a 10 milliárd köbmétert közelíti.

Árulkodó lehet a fogyasztás mennyisége

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint, 2008-ban 1676 ezer háztartásban, az összes háztartás 44,4 százalékában üzemelt kazán- vagy cirkókészülék. A kazánok háromnegyede (76,5 százaléka) földgázzal működött, 15,8 százalékát fával vagy szénnel fűtötték, és 7,7 százalékuk vegyes tüzelésű volt. Kiadások tekintetében a KSH 2019-es összesítése alapján, a háztartások a lakásfenntartási kiadások csaknem felét, havonta átlagosan 4133 forintot költöttek vezetékes gázra.

A fogyasztási adatokat az időjárás mellett több más tényező is befolyásolja: gondoljunk csak az erőművi mixben vagy a gazdaság teljesítményében bekövetkező változásokra vagy a hazai lakossági fűtésben a földgáz és a tűzifa közötti "átjárásra".

Viszont van egy fontos tényező, ami szintén kihat a fogyasztásra, ráadásul, ha nem szentelünk neki elég figyelmet, könnyen tragédiához vezethet.

A rosszul működő készülékek, vagy a vezetékek meghibásodása gázszivárgáshoz vezethet. Ennek jeleit pedig a mérőórákon is elcsíphetjük. Hogy mire érdemes figyelni? Hogy vehetjük észre, ha baj van? Ennek jártunk most utána!

Életmentő figyelem

A földgázszivárgás komoly tűz- és robbanásveszélyt jelenthet, mivel gyorsan terjed és könnyen lángba borul. Ha gázszivárgás van a házban, bármely elektromos szikra vagy tűzforrás gyulladást okozhat, ami pusztító következményekhez vezethez.

Éppen ezért, fontos, hogy családtagjai közül mindenki oktatást kapjon a gázszivárgásról, mivel a szivárgás a házban, lakásban vagy annak környékén meglehetősen veszélyes lehet. Még ha nem is gyullad meg, a földgázszivárgás bizonyos szint fölött fulladást is okozhat.

A gázszivárgás beltéri jelei:

Annak érdekében, hogy biztonságosan tudjuk magunkat és szeretteinket, fontos, hogy tisztában legyünk a gázszivárgás jeleivel és ez természetesen nem csak a fűtési szezonban lényeges. A beltéri gázszivárgás a legveszélyesebb, mivel a levegőben lévő gázszint gyorsan mérgező és robbanásveszélyes szintre emelkedhet, ezért fontos ismerni a jeleket:

kellemetlen szag: Sem a földgáznak, sem a folyékony propánnak nincs színe vagy szaga, de a közüzemi vállalatok olyan adalékot tesznek hozzá, amely a gáznak nagyon jellegzetes szagot ad, ezt szinte mindenki felismer. Ezek az adalékok ártalmatlanok, de csípős szaguk van. Ha ezt érrezzük otthonunkban, akkor valószínűleg gázszivárgás van.

Sem a földgáznak, sem a folyékony propánnak nincs színe vagy szaga, de a közüzemi vállalatok olyan adalékot tesznek hozzá, amely a gáznak nagyon jellegzetes szagot ad, ezt szinte mindenki felismer. Ezek az adalékok ártalmatlanok, de csípős szaguk van. Ha ezt érrezzük otthonunkban, akkor valószínűleg gázszivárgás van. sziszegő hang: A gázkészülék környékéről érkező sziszegő hang gyakran a gázszivárgás jele. Ez rendkívül veszélyes helyzet, mivel azt jelenti, hogy nagy mennyiségű gáz távozik a készülékből. Viszont, ha ezt a furcsa hangot halljuk, akkor szinte biztosan érezzük is a gáz illatát. Fontos: ne próbáljuk meg magunk kijavítani a hibákat; érdemes kimenni a házból és felhívni a szolgáltatót és szakember segítségét kérni.

A gázkészülék környékéről érkező sziszegő hang gyakran a gázszivárgás jele. Ez rendkívül veszélyes helyzet, mivel azt jelenti, hogy nagy mennyiségű gáz távozik a készülékből. Viszont, ha ezt a furcsa hangot halljuk, akkor szinte biztosan érezzük is a gáz illatát. Fontos: ne próbáljuk meg magunk kijavítani a hibákat; érdemes kimenni a házból és felhívni a szolgáltatót és szakember segítségét kérni. haldokló szobanövények: A növények rendkívül érzékenyek a levegőben keletkező bármilyen gázfelhalmozódásra, és elkezdenek pusztulni, még mielőtt mi észlelnék a levegőben lévő gázszagot. Ha megfelelő gondoskodás mellett is pusztulnak a növények, érdemes szakembert hívni és ellenőriztetni a rendszert.





A növények rendkívül érzékenyek a levegőben keletkező bármilyen gázfelhalmozódásra, és elkezdenek pusztulni, még mielőtt mi észlelnék a levegőben lévő gázszagot. Ha megfelelő gondoskodás mellett is pusztulnak a növények, érdemes szakembert hívni és ellenőriztetni a rendszert. háziállat tünetei: A szokatlan viselkedés kutyáknál, macskáknál, madaraknál és más háziállatoknál is utalhat a gázszivárgásra. Ha a háziállatoknál letargiát, étvágyhiányt, hányást vagy más tüneteket észlelünk úgy, hogy nincs semmi oka erre az állatnak, akko is érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e gázszivárgás. A háziállatok gyakran érzékenyebbek az embernél, ha a levegő minőségéről van szó.

A szokatlan viselkedés kutyáknál, macskáknál, madaraknál és más háziállatoknál is utalhat a gázszivárgásra. Ha a háziállatoknál letargiát, étvágyhiányt, hányást vagy más tüneteket észlelünk úgy, hogy nincs semmi oka erre az állatnak, akko is érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e gázszivárgás. A háziállatok gyakran érzékenyebbek az embernél, ha a levegő minőségéről van szó. egészségügyi tünetek: Szédülést, légzési nehézségeket vagy influenzaszerű tüneteket is okozhat néha a levegőben lévő gáz jelenléte. Ha a tünetek nem magyarázhatók más módon - és különösen, ha a tünetek eltűnnek, amikor távol vagyunk a lakásunktól, bölcs dolog ellenőrizni a készülékeinket.

Ha gázszivárgásra gyanakszunk az lakásunkban, maradjunk nyugodtak. Hagyjuk abba aktuális tevékenységünket (ne kapcsoljunk be vagy ki semmilyen elektromos kapcsolót, és ne húzzunk egy csatlakozódugót sem), majd hagyjuk el a házunkat, menjünk az utcára, udvarra. Ha közvetlen szomszédaink vannak, érdemes nekik is jelezni. Ezután érdemes szakemberek segítségét kérni.

Az elosztótársasághoz elsősorban:

gáz csatlakozóvezetékek javításával, kiépítésével (beleértve a tervezést, műszaki ellenőrzést és átadást),

az infrastruktúra fejlesztésével,

gázmérő javításával, cseréjével,

egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatban tudnak fordulni.

A gázszivárgást mindig vegyük komolyan! Ha gázszagot érzünk, haladéktalanul hívjuk a területileg illetékes földgázelosztót! A területileg illetékes földgázelosztót megtaláljuk a gázszámla számlarészletező oldalán (3. oldal) a jelölt részen. Ide kattintva olvasható az összes hazai szolgáltató elérhetősége.

