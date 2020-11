Lenyűgöző képek: varázslatos színekbe borult az égbolt Zalában

Lenyűgöző látványt nyújtott a napfelkelte a Zala megyei Nagybakónál. A sűrű ködön átszűrődő színekben megérte gyönyörködni pár percig. Szerencsére fotók is készültek a hajnali csodáról, így most a HelloVidék olvasói is megcsodálhatják.

Fotók: MTI/Varga György

Címlapkép: Getty Images