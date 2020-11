Végveszélyben a fürdők: ebben a megyében már a nyári tartalékok is elfogytak

A portál szerint még bizonytalanok voltak a fürdővezetők a kormányrendeletek hivatalos közzététele előtt, hogy milyen szigorítások vonatkoznak rájuk. Azonban a kedd éjféltől életbe lépő szabályok alapján egyértelművé vált, hogy a közfürdők is bezárnak. Somogy megyében összesen hét fürdő van, így hét fürdőt zártak be, amelyek közül néhányat már az első hullám és a rövidített nyitvatartás is jelentős mértékben megviselt.

Pozsár Sándor, az Igali Gyógyfürdő vezetője elmondta, hogy csökkentett nyitvatartást terveztek decembertől a buszokhoz alkalmazkodva. Elárulta, hogy csökkenteniük kellett a dolgozók számát. A teljes bezárás számukra tragikus következményekkel járhat. Sok esetben a nyár és a magyar turisták sem bizonyultak elégnek, őszre már a nyári tartalékokat kezdték felélni a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdőben.

Mivel minden szolgáltatás leállt, ezért egyelőre a gyógyászati kezeléseket sem lehet igénybe venni, ám erre vonatkozóan nem tartalmazott semmilyen állásfoglalást a kormányrendelet. A gyógyfürdő vezetője levélben kért tájékoztatást a tisztifőorvostól a gyógykezelésekhez kapcsolódóan.

A fürdővezetők jelenleg legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a munkavállalókat megmentsék. Nekem azt kell néznem, hogy ne kelljen elküldenem a dolgozókat - fogalmazott Györkös Tamás, a Marcali Gyógyfürdő vezetője, aki a Dél-Dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesületének elnöke is.

A dolgozók megtartása kiemelten fontos a fürdőkben, hiszen olyan munkaköröket kell betölteni, amelyekhez szakképzettség és munkatapasztalat szükséges és nem könnyű új szakembereket találni. A koronavírus első hullámában csupán néhány olyan fürdő volt a régióban, ahol egyetlen dolgozót sem kellett elküldeni.

