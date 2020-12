Valami nagyon nincs rendben a kártyás fizetéssel: mégis, mi folyik a magyar boltokban?

Nem működik az érintésmentes fizetés? Előfordul, hogy 2 ezer forint után is be kell ütni a PIN kódot? De miért éppen a koronavírus-járvány idején akadozik a fizetés a boltokban? A Pénzcentrum utánajárt, mi lehet a háttérben és mire számíthatunk a karácsonyi rohamban. A piaci szereplők eltérő véleményen vannak.

Az elmúlt időszakban többen futhattak bele abba, hogy a boltokban a kártyás fizetés nem pont úgy működik, ahogyan azt korábban megszokhattuk. Több olvasó például arról számolt be, hogy

sokszor nem működik az érintésmentes fizetés, viszont a terminálba bedugva a bankkártyát már minden rendben. Majd pár órával később pedig ugyanez a kártya már teljesen hibátlanul működik.

Míg mások meglepődve tapasztalták, hogy előfordult, hogy 2 ezer forint után is be kellet ütni a PIN kódjukat a terminálba. Pedig éppen a koronavírus-járvány idején lenne jó elkerülni mindenféle kontaktust és éppen ezért is kellene már csak 15 ezer forint felett megadnunk a PIN kódot az érintésmentes fizetések esetében. Annak érdekében, hogy kiderüljön, mi állhat a háttérben, megkérdeztük az elektronikus fizetésben résztvevő szereplőket: a bankokat, a terminálok üzemeltetőjét, de még a kártyatársaságokat is.

Hogyan működik a bankkártyás fizetés?

Bár külső szemlélőként egyszerűnek tűnik, de egy kártyás fizetéskor rengeteg dolog történik a háttérben. Amikor hozzáérintjük, vagy bedugjuk a bankkártyánkat a terminálba, abban a pillanatban:

a terminál elküldi a kérést az elfogadó banknak

az elfogadó bank tovább küldi a kártyatársaságnak (ha nem saját kibocsátású a kártya)

a kártyatársaság beazonosítja a világ bármely pontján lévő kibocsájtó bankot és továbbítja a kérést

a kibocsátó bank megnézi az egyenleget és több biztonsági ellenőrzést lefuttat (ahogy a kártyatársaság és az elfogadó bank is)

ugyanezen a körön visszamegy az üzenet a kereskedőhöz, ami csak abban az esetben lesz elfogadott tranzakció, ha minden érintett fél jóváhagyta

és mindez persze a másodpercek töredéke alatt történik

Az érintésmentes és sima kártyás fizetés folyamatában egyébként nincsen különbség. Csupán annyiban térnek el egymástól, hogy a terminál közvetlenül a chipről, vagy az érintésmentes fizetés esetében egy úgynevezett RFID antennán keresztül olvassa le az adatokat - mondta el Bakonyi András, az Ingenico Hungary kereskedelmi igazgatója.

Akkor mi okozhatja a mostani fennakadásokat? Kiderül a Pénzcentrum cikkéből, amit itt lehet elolvasni.

