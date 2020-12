Fákat dönt ki a brutálisan vastag zúzmara: a magyar hegyekben most a tél az úr

A magyar hegyekbe már bőven megérkezett a tél, olyannyira, hogy a Mátrában például a vastag zúzmara súlya ágakat tör le, fákat dönt ki. A több centis zúzmaralerakódások súlyát már nem bírják a fák. A napokban jött melegfront havazást hozott a Bükkbe, és a Zempléni-hegységben is megjelentek a hópelyhek.

Az Időkép előrejelzése szerint azonban hamarosan elhagyja térségünket a melegfront csapadékzónája, ráadásul a front mögött melegebb levegő áramlik be. Karácsonyra hullámzó frontrendszer érkezik, az ünnepekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a szél is feltámad. A tavaszias enyheséget követően csütörtök napközben nyugat felől megérkezik a front csapadékzónája, egyre többfelé ered el az eső. Főként a Dunántúlon és délen intenzívebb záporos gócok is előfordulhatnak, sőt délnyugaton az ég is medörrenhet. Karácsony első napjára több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Azt nem tudjuk, hogy a felmelegedés következtében eltűnik vagy zsugorodik-e majd a magyar hegyeket borító hó- és zúzmara-takaró, de az biztos, hogy december 22-én még a tél uralkodott a magaslatokon. Íme néhány fotó, ami ezt bizonyítja!

A havas Kőszegi-hegység, Velem közelében

MTI/Varga György

MTI/Varga György

MTI/Varga György

MTI/Varga György

Tél a Mátrában, Galyatetőn

MTI/Komka Péter

MTI/Komka Péter

MTI/Komka Péter

MTI/Komka Péter

Dobogókő fáit belepte a jég

MTI/Mohai Balázs

Mohai Balázs