Rendőrök fogadják a Kékestetőre érkező turistarohamot: egész hétvégén ott lesznek

A Kékestető közösségi oldalán hosszabb tájékoztató posztot tettek közzé, amiből kiderül, hogy ezen a hétvégén is turistarohamra készülnek. A Mátrába az elmúlt időszakban olyan sokan érkeztek, hogy a várakozási idő sokszor a másfél órát is meghaladta.

A jelenlegi, pandémiás időszakban különösen fontos, hogy megakadályozzuk a tömeges csoportosulásokat, ezért a Gyöngyösi Városrendészet kollégái Mátraházán és Kékestetőn is jelen lesznek a hétvége folyamán, és tájékoztatást adnak a feljutási lehetőségekről, illetve szükség esetén lezárják Mátraházán a Kékestetőre vezető utat! A rendőri jelenlétre tehát egész hétvégén számítani lehet

- tájékoztatnak.

Azt is kiemelték, hogy a kékestetői sípályán szánkózni továbbra is tilos és a sípálya továbbra is zárva tart. Amint a nyitás feltételei adottak lesznek, jelzik majd. "A jelentős turistaforgalom, és a gyártott hó letaposása azt eredményezi, hogy nem tudunk kinyitni! A sípálya jelenleg üzemi terület, ahova belépni tilos és balesetveszélyes! A pálya előkészítésében rengeteg munkánk van, ezért tisztelettel kérjük, hogy a sípályát ne használják, hiszen a síelni vágyók nagyon várják már a nyitást!", hívják fel a figyelmet.

