Hoppá: beleshettek a vidéki egyetem egyedülálló emberi preparátum gyűjteményébe (videó)

Megjelenésében és technikailag is megújult a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének európai szinten is egyedülálló anatómiai gyűjteménye. A Gellért Albert Anatómiai Múzeum biztonságosabb, három oldalról üvegezett tárlókat kapott, amelyekben a korszerű LED-es megvilágításnak köszönhetően jobban érvényesülnek a precíz kidolgozottsággal preparált emberi torzók, szervek, alsó- és felső végtagok, zsigerek, szövetek, ér- és idegképletek.

A magas színvonalú szegedi orvosképzés szolgálatába állított kiállításon közel 500 darab humán preparátum található, ami a maga nemében is példa nélküli. Az SZTE tudománytörténeti jelentőségű gyűjteményét becses kincsként őrzik, a laikus közönség számára nem látogatható kiállítás komoly szerepet tölt be az orvosképzés és a tudományos ismeretterjesztés területén.

A világ legelső paraffinos átitatással készített teljes, az emberi test minden részletére kiterjedő anatómiai gyűjtemény látható a szegedi egyetemen.

Láthatunk például csontvázakat, belső szerveket, tüdő hörgőfát, szívet, gyomrot és beleket, agyat, aortakészítményt, valamint nagy számban alsó- és felső végtagi preparátum készítményeket. Vagy több, az alkati adottságokat is megtartó torzót. Például egy fejtől a derékig preparált fiatalemberét, akinek a nyitott mellkasában szemügyre vehetjük a finoman kidolgozott és élethűen megfestett belső szerveket. A paraffinos technika az arcvonások megőrzésében is segített, sőt még a szempillák is a helyükön vannak. A preparátumok kidolgozói az oktatási célokat szolgálva tudatosan törekedtek a valósághű ábrázolás mellett a művészi élmény elérésére.

Az egyetem feladata, hogy a kiállítás anyagát megőrizze az utókornak. Várhatóan az év második felére elkészül a gyűjtemény háromdimenziós digitális atlasza, melyben a speciális hálórendszerre kivetített képleteket lehet majd több irányba forgatni, a vizsgálni kívánt részeket közelebb hozni.

A megújult kiállításról készült film az alábbi linken érhető el:

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.