Hózápor, ónos eső, viharos szél: nem semmi, mi vár ránk hétvégén az időjósok szerint

A napokban tapasztalthoz képest kevésbé hideg, de csapadékosabb idő várható január utolsó hétvégéjén. Eső, néhol átmenetileg ónos eső és havazás is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Reggel elszórtan, majd átmeneti szünet után észak, északnyugat felől ismét egyre többfelé alakul ki eső, északkeleten havas eső, hó is hullhat. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 3 és 9 fok között alakulnak, de északkeleten, északon hidegebb (1-2 fok), délnyugaton enyhébb (10-12 fok) idő is előfordulhat.

Szombaton hajnalra a Tiszántúlon is megszűnik a csapadék, napközben inkább csak az északi megyékben lehet jelentéktelen zápor, esetleg hózápor.

Estétől nyugat felől azonban újabb csapadékzóna érkezik; éjszaka a déli megyékben főként eső, átmenetileg esetleg ónos eső valószínű, az ország északi felén azonban havazásra kell számítani.

A szél a keleti megyékben megerősödik, sőt ott viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok között, napközben plusz 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegység térségében lesz hidegebb.

Vasárnap a nap első felében sokfelé várható csapadék; a déli, délkeleti megyékben főként eső, az ország északnyugati felén jellemzően havazás valószínű. Délután az északi megyékben szűnni kezd a csapadék, a Dél-Dunántúlon azonban egyre inkább havazás lesz jellemző. A szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

