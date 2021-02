Borzalmas állapotok a vidéki vágóhídon: videón, ahogy lecsap rá a Nébih

Ismét súlyos higiéniai hiányosságokat találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei egy vágóhídon, ez alkalommal Vas megyében. Az üzemben tapasztaltak, többek közt az eszközfertőtlenítők működésképtelensége és a higiénikus kézmosás feltételeinek hiánya miatt a hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a létesítmény tevékenységét.

Sorozatban immár harmadszor szembesültek súlyosan jogsértő higiéniai körülményekkel a Nébih ellenőrei egy marhavágóhídon. Ezúttal

az általános takarítatlanság mellett kiemelkedő hiba volt, hogy az üzemeltető nem biztosította sem az eszközök, berendezések tisztításának, sem a személyzet megfelelő kézmosásának feltételeit.

Mindez, amellett, hogy jogszabályban előírt, alapvető élelmiszerbiztonsági követelmény, a jelenlegi járványhelyzetben különösen súlyos mulasztás.

A vágóhíd több helyiségében nem álltak rendelkezésre a higiénikus kézmosás feltételei – hiányzott a kézfertőtlenítő-, a kézmosószer, a papírtörölköző. A vágósoron található kézfertőtlenítőt ugyan hatósági felhívásra üzembe helyezték, de beindítását követően a benne lévő víz felforrt, a termosztátja nem működött, hőmérője pedig nem is volt. Az üzemben volt olyan késfertőtlenítő, ami hőmérséklet emelkedésére utaló jelet nem mutatott (és hőmérővel sem rendelkezett), míg egy másikban a víz felforrt, erősen habzott, szennyezett volt.

A zsigerelő-negyedelő helyiségben a szegyfűrész fertőtlenítőjét nem kötötték be a szennyvízhálózatba, így a beleeresztett víz közvetlenül a padozatra folyt. Meglepő volt a helyzet a hasítófűrész fertőtlenítőjénél is, ahol a tömlő repedésén keresztül, nyomás alatt olyan mértékben ömlött a víz, hogy a berendezést nem lehetett használni. Nem működött a bárdfertőtlenítő sem, amiben egy rozsdás fűrészt tároltak. Az üzemben oda nem illő tárgyak (pl. kenőspray flakon, szennyezett textil darab) akadtak máshol is.

Íme az ellenőrzésen készített videó:

A Nébih a súlyos élelmiszerhigiéniai jogsértések miatt azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem vágóhídi tevékenységét. Az érintett egység kizárólag a hiányosságok maradéktalan kijavítása után, a hatóság ismételt, kedvező eredményű helyszíni ellenőrzését követően folytathatta vágási tevékenységét. Az ügyben az eljárás és bírság megállapítása folyamatban van.

Címkép: Nébih