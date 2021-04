Egyre többen fűtenek klímával Magyarországon: megéri a beruházás?

A klímaberendezésekkel kapcsolatban elsőként Cziborné Farkas Emesét, a Czibor Klíma Kft. ügyvezetőjét kerestük meg. A hölgy tapasztalatai alapján a klímáknak számos előnye van, többek között az, hogy bontás nélkül telepíthető fűtési megoldás (nem kell a meglévő vegyes tüzelésű vagy gáz) fűtést, és csöveket kicserélni), valamint helyi fűtési megoldásként is használható, ha pl. csak egy lakott helyiség van. A klímák kiválóak temperálásra (fagymentesen tartásra) pl. a nyaralók esetében; továbbá gazdaságos fűtés (napelemmel kombinálva különösen). A klíma hátránya, hogy csak egy helyiséget hűt/fűt, így ha egész házat szeretnék fűteni, akkor több készülékre van szükség. Viszont, ha elromlik valamelyik, csak annak a fűtése marad el, nem az egész házé.

Mielőtt valaki a klímaszerelés mellett dönt, először szakembert kell választania, akivel telepíttetni szeretné. Fontos, hogy megbízható legyen, aki később is elérhető az évi karbantartások miatt. Ha nincs meg az évi karbantartás vagy nem szakszerű a telepítés, akkor nem vállalnak garanciát a gyártók. Szakszerű telepítés mellett kiemelten fontos a megfelelő dokumentumok megléte is, a számla, telepítési tanúsítvány, esetleg H tarifa igazolás, kiterjesztett garancia regisztráció. Ha megvan a szaki, érdemes meghallgatni a véleményét. Saját vállalkozásuk az elmondott igények alapján 2-3 típust is szokott ajánlani, a pénztárcához igazítva.

Figyelni kell az igényekre, hogy ki és mennyire szeretne vele fűteni. Amennyiben csak ez a fűtés lenne, érdemes extra fűtőszállal ellátott modellt választani, olyan készüléket, ami akár -20 vagy -25 fokig üzembiztosan működik. Ha csak hűtés a cél, akkor egy egyszerűbb készülék is megteszi. A küllem figyelembe vétele is fontos, mert egy jól megválasztott készülék a szoba dísze. A márka annyiban fontos, hogy a következő 10-20 évben is biztosítva legyen az alkatrész. Mindent összevetve a kedvenc márkájuk, mely a legnépszerűbb márka is, a Gree.

A klíma fogyasztása nem túl sok, fűtésben 3x gazdaságosabb, mint a gáz. Ezt az SCOP érték mutatja. A fűtésre optimalizált modellek tényleg a fűtésre optimalizáltak, gazdaságosan lehet velük fűteni, akár fő fűtésnek is, fapakolás és füst, szállópor nélkül. A hűtésre nincs jobb megoldás, mert főleg a páramentesítő funkció javít a hőérzeten.

A klímának egészségkárosítása egyáltalán nincs, veszély felmerül a legionella miatt, de ezt az évi karbantartással kiküszöbölhető. Levegő minőséget jelentősen javít a klíma, a benne lévő légszűrők által. A mai modellek már nem azok, amelyek közvetlenül egy pontba intenzíven fújják a hideget, az alapmodellek sem észrevehető légárammal dolgoznak, míg egyes típusok 3D légáramra képesek. A klíma megfelelő működtetése nem okoz egészségkárosítást.

Vidéken nagyon élénk a kereslet klímára. Főleg családi házakban szerelnek klímákat. Fiatalok, idősek egyaránt kihasználják a klíma adta előnyöket. Egy forró nyári nap, egy idősebb krónikus betegséggel rendelkező ember számára igazi próbatétel lehet. Ezen tud enyhíteni a klíma. Újépítésű házakba mindenhol alap már a klimatizálás, még a vastag szigetelés mellett is, mert a nyarak során felmelegszik a ház.

Kicsit másabb megközelítésből, de hasonlóan fontos információkat osztott meg velünk Kuklis János, a Kubiz Kft. ügyvezetője. Szerinte az időjárás az utóbbi években egyre inkább úgy alakul, hogy elviselhetetlenné válik a melegtől a nyarak egy része, amit klíma nélkül nem biztos, hogy mindenki könnyen átvészel. Fűtés szempontjából a klímák a leggazdaságosabb fűtési szerkezetek, mert olcsóbbak és hatékonyabbak.

El kell dönteni, hogy mire szeretnék használni a klímát, mert van, aki hűtésre, más pedig fűtésre. Mind a két fajta klímát lehet ugyanarra a célra alkalmazni, de valamelyik téliesítve van csepptárca fűtéssel, amivel nagyon hidegben is bírják a terhelést, akár -20, -25 fokig működnek megfelelően. Nagyon sokan kérik a téliesített változatot, mert árban csak 20-30 ezer Ft-tal drágább és hatékonyabb is ezáltal.

Pontos összeget nem lehet mondani, hogy mennyit fogyasztanak a klímák, mert több mindentől függ: milyen a külső hőmérséklet, mennyi ideig és milyen ventilátor fokozaton használják.

A klímának akkor van egészségkárosító hatása, ha nincs karbantartva a készülék. Azt szokták javasolni, hogy a nyári hűtési és téli fűtési szezon előtt minden évben végezzék el szakember segítségével a tisztítást, karbantartást. A tisztítás és ellenőrzés gyakorisága attól függ, hogy, ki melyik szezonban használja a klímát. Amennyiben nincs elvégezve, nagyon komoly betegségek is kialakulhatnak.

Mielőtt nem szigorították volna a szabályokat, sokszor átverték az embereket, amikor egy cég kiment, befújt egy sprayvel és pénzt kért el érte. Egy klímát karbantartás során szét kell szedni teljesen és fertőtleníteni kell. Nagyon sokan nem szeretik elvégezni az ilyen jellegű munkákat. Jelenleg is vannak olyan klímaszerelők, akik csak az anyagiakra mennek rá, hogy minél több helyről, gyorsan szerezzenek pénzt. Ez sajnos nem segít a baktériumok kipusztításában, ami az egészségre káros.

A fűtésidőszak végével érdemes felkeresni szakembereket és elvégeztetni a szervizelést, mert ha nem csináltatják meg időben, akkor a szezonális munkák miatt nem biztos, hogy lesz rá lehetőség.

Egyre jobban keresik a klímákat vidéken és a nagyvárosokban is. Egy biztos, hogy vidéken az olcsóbb klímákat szeretnék megvásárolni, nem gondolkodnak prémium kategóriákban. Családi házakban ritka, amikor nagy fűtőrendszereket építenek be, inkább a split klímákkal való fűtés a jellemző.

Címlapkép: Getty Images