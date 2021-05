Brutális hidegfront csap le az országra: fotókon az iszonyatos jégeső

Labilis a légkör az Alpokalja felett, a délután hátralevő részében szinte bárhol kialakulhat zápor, zivatar.

A zivatarokat a lassú áthelyeződés miatt felhőszakadás méretű csapadék, helyenként 2-4 cm átmérőjű és apró szemű jég, valamint átmeneti szélerősödés kísérheti.

A Vas megyei Peresznye községben olyan sűrűn terítette be az aprójég a területet, hogy úgy tűnik, mintha beköszöntött volna a tél a tavasz kellős közepén. Zsirán is jégeső kísérte az átvonuló zivatart, ahogy a megye több településén is jelezték a jégesőt és a szupercellákat.

Az előrejelzések szerint jelentős változás a következő 5 napban sem lesz az Alpokalján, folytatódik a változékony, gyakran záporos, zivataros időjárás, ezek mellé vasárnap estétől, hétfő kora hajnaltól egy gyenge hidegfront miatt tartósabb eső is várható.

Címlapkép: Getty Images

