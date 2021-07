Lassan igazi luxus lesz kutyát, macskát tartani: erre kevesen számítottak 2021-ben

A gyermekek személyiségfejlődésére is jó hatással van az állatokkal való érintkezés, de, ami a legfontosabb, csökkenti a magány és az izoláltság érzését is, ha kedvencünkkel tölthetünk időt. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról sem, milyen hatalmas felelősséget vállal magára az, aki befogad egy állatot az otthonába. Ez pedig nem szűnik meg akkor, amikor az élet visszatér a normális kerékvágásba, és hirtelen feleslegessé válik a nemrég még dédelgetett négylábú. Tendenciaként figyelhető meg, hogy aki a járványhelyzet miatt döntött csak a kisállat vásárlása mellett, mostanra megcsappant az állattartási kedve, ami a menhelyek lakóinak a számát gyarapítja újfent. Ez pedig tovább rontja az amúgy sem fényes statisztikákat. Ezért intenek mindenkit az állatokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, hogy jól fontolja meg, aki erre adja a fejét, mert a havi költségeit alaposan megdobja az állattartás. Dr. Nagy Anna állatorvost is megkérdeztük, mi a tendencia manapság az állattartóknál:

Azt tapasztalom, hogy rengeteget nőtt a kisállat-tulajdonosok száma az elmúlt egy-másfél év alatt, és szerencsére megjelent egy új tulajdonosréteg, akik már nagyon felelősen gondolkodnak az állattartásról. A népszerűségi listát természetesen a kutyák vezetik, itt mindig egyfajta fajtatrendek dívnak, tavaly a francia bulldog tartása volt a menő, idén a tacskók és a törpetacskók vezetik a listát, hatalmas a várólista rájuk. De egyre népszerűbb a menhelyről való befogadás is, aminek nagyon örülünk. A második helyen az állattartók között a cicák állnak, az egzotikusnak számító nyúltartás is egyre divatosabb, ahogy a klasszikus hörcsög, tengerimalac, teknőctartás is megmaradt

- kezdte Dr. Nagy Anna állatorvos, aki Hajdúböszörményben praktizál.

Népszerűségi trend

Az első helyen a kutyák állnak, mivel könnyen taníthatóak, igénylik az emberek közelségét és programokat is lehet velük csinálni. Ők azok, akiknek tartása óriási boldogsággal tud járni, még annak ellenére is, ha több energia, idő és pénz befektetésére van szükség hozzájuk. A második helyen a macskák következnek, ők öntörvényűek és sokkal önállóbbak, kevesebbet esznek, és orvoshoz sem kell olyan gyakran vinni őket. Rágcsálókat is sokan tartanak, kezd elterjedni a nyúltartás, degut, hörcsögöket, tengeri malacokat is sokan vesznek otthonra, de díszmadarakat és hüllőket, sőt pókokat is egyre többen vásárolnak. Van olyan, aki az akvarisztikára költ hatalmas összegeket. Manapság nem ritka, hogy valaki sünit tart, vadászgörényt vagy éppen egy madárpókot.

Kisállatok tartási költségei

Egy kutya tartásánál számolni kell az évenkénti oltásokkal, negyedévente a féregtelenítéssel, a jó minőségű táppal, a, bunda- és fogápolással, különböző játékokkal, pórázzal, nyakörvvel. Ez havonta 15000-30000 forint körüli összeg, ami nagyban függy az állat fajtájától és méretétől. Ha például a családbarát labrador mellett döntünk, amelyek hajlamosak a diszpláziára, bizony százezres műtéti költségekkel is számolhatunk, ha gond adódik. De minden fajtának megvan a maga "gyengéje".

A macskák költsége ennél kevesebb, hiszen jóval kevesebbet esznek, és a szervezetük is ellenállóbb, de nagy kárt okozhatnak a lakásban az ülőgarnitúrákon, székeken, mert nem könnyű rávenni őket, hogy a kaparófán élesítsék a karmukat. Ami egyébként szintén nem olcsó, és gondolni kell a cicajátékokra is, különösen benti macska esezében. Kinti cicáknál az oltások és a betegségek kezelése növeli a tartási költségeket.

A rágcsálók esetében havonta 5-10 ezer forintból tökéletes tartást lehet biztosítani számukra, de ha megbetegszenek, az ő állatorvosi igényeik speciális volta miatt is sok pénzünk elmehet. A bújókák, a ketrec egyszeri megvásárlása mellett vitaminokra, szalmára és egy-két játékra van szükségük, hogy komfortos életük legyen.

Egzotikus állatok

A díszmadarak vásárlása már önmagában sem olcsó mulatság, és aki nem akarja egy életre kalitkába zárni a kedvencét, mélyen a zsebébe nyúlhat egy röpde felépítéséhez. Itt is érdemes jól meggondolni, jót akarunk-e az állatnak hosszú távon, vagy csak alkalmi szeszélyünknek hódolunk.

Ez igaz a hüllőkre is, nekik ketrec helyett terráriumra van szükségük, amelynek tökéletes hőmérsékletűnek és fényűnek kell lennie, hogy élhető legyen számukra. Az ő tartásuk drágább, mint a rágcsálóké, hiszen különleges táplálékra van szükségük. Egyes kígyófajták például kisebb rágcsálókat esznek, a gyíkok pedig rovarokat, lárvákat, amelynek beszerzése külön időt vesz igénybe. A hüllőknek szükségük van speciális melegítőlámpákra is, melyekbe az izzók is drágák.

Korábban, főleg faluhelyen volt arra példa, hogy a háznál tartott kutya iránti gondoskodás kimerült az etetésében, és ha valami történt a jószággal, a gazdák a természetre bízták a gyógyítást: vagy megmarad, vagy elpusztul alapon.

Hála Istennek egyre kevesebb ilyet tapasztalni manapság, az új tulajdonosi réteg megjelenésével ez kikopóban van, de történt már olyan velem, hogy telefonos segítséget kért valaki a kutyájának, és miután háromszor elmondtam neki, nem tehetek így az állatért semmit sajnos, nagy nehezen csak behozta a kutyust. Megvolt a diagnózis, császármetszést kell alkalmaznom, mert bár két kicsit a világra hozott természetes úton, a harmadik nem akart megszületni, és mindketten elpusztultak volna, ha nem műtöm meg. Ott álltunk patthelyzetben, mert a tulaj nem tudta, nem akarta kifizetni a műtét árát, és ugye én meg képtelen voltam elnézni az állat szenvedését. Mindkettőnknek nagyon kellemetlen volt a szituáció, a vemhes kutyáról nem is beszélve. Persze végül elvégeztem a műtétet, de nem jó érzés ilyenbe belefutnia senkinek. Tehát aki kutyát tart, számoljon legalább havi plusz 20 ezer forinttal a költségvetésében, és ha épp nincs semmi gond az állattal, nyugodtan tegye félre azt az összeget, mert sajnos biztos, hogy valamikor szükség lesz rá, ez a tapasztalat

- folytatja a doktornő.

A felelősségteljes gazdi az ivartalanítással kezdődik a szakember szerint, ugyanis a menhely tele van kutyákkal, cicákkal. Ez alsó hangon húszezer forint cicáknál, kutyusoknál a méretnek megfelelően arányosan növekszik az összeg. Az első csomag, amit az állatorvosnál meg kell vennünk kutyáknak, cicáknak – kötelező oltások, vitaminok – nagyjából 30 ezer forintot kóstál, és még nem beszéltünk az állattartás egyéb kellékeiről, a megfelelő fekhely, ól, kaparófa, etető- itatóedények biztosításáról. További költség a póráz kutyák esetében, ami szintén több ezer forintos költség, az extrákat, mint a játékokat és a jutalomfalatokat, rágókákat pedig még nem is említettük.

Egyre gyakoribbak a klímaváltozással azok a betegségek, amelyek vakcinázással megelőzhetőek lennének az állatoknál, és jóval olcsóbb egy védőoltás, mint aztán a betegség kezelése. Arról nem is beszélve, hogy nem is minden esetben tudunk már segíteni a jószágon. Az állatok ugyanis nagyon sokáig tünetmentesen viselik el a betegségeket, és mire a rendelőbe kerülnek, sokszor már menthetetlenek. Lehet előtesztelni is őket, aztán megelőző oltásokkal kezelni, de ez mind extra költség a gazdinak. A kutyák, a cicák és a klasszikus kisállatok mellett azt tapasztalom, hogy egyre inkább kezdenek a lovak egyfajta társállat szerepkörbe előlépni. A lótartás költségei pedig az átlagembernek már-már elérhetetlenek

- összegez az állatorvos.

Címlapkép: Getty Images