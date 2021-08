Kincset ér ez az ismert szobanövény: mutatjuk, mi mindenre használhatjuk

Immunerősítés, sebkezelés, gyomorégés, leégés, bőrápolás – csakhogy néhányat említsünk, mi mindenre is használhatjuk ezt a növény. Egy szakértő segítségével egy csokorba gyűjtöttük, hogy mi mindenre alkalmazhatjuk az aloe verát, így talán már senki sem fog egy átlagos szobanövényként tekinteni rá, írja az Agrárszektor.

Mindamellett, hogy rendkívül hasznos növényről van szó, igen kevés figyelmet és gondozást is igényel, és mondhatni, hogy igazi csodaszer lehet a számunkra. A sebkezeléstől kezdve, egészen a hajhullásig, számos területen rendkívül jól felhasználható. De hogy pontosan mire használhatjuk fel és hogyan, milyen vitaminbombát készíthetünk belelő, illetve, hogy mire figyeljünk a gondozása során, egy szakértő, Andreica Szilvia, okleveles környezetvédelmi mérnöktanár és az ÁKT szakértője segítségével jártunk utána.

Az aloe vera ezer arca

Sebkezelés, napégés: az aloe vera levelében található gél állagú anyag aranyat ér, ha sebkezelésről van szó, hiszen felgyorsítja a gyógyulási folyamatot. Sőt, nemcsak horzsolások vagy vágások kezelhetők vele, hanem leégés vagy kisebb égési sérülésekre is használhatjuk. Ugyanakkor tartsuk szem előtt, hogy súlyos égési sérülések és nagyobb sebek esetén nem ajánlott az alkalmazása!

Hogyan gondozzuk?

Az aloe vera kint és bent is tartható, átlagos igényű kerti- és szobanövény. Fényigényes növény, de lehetőleg félárnyékos helyet biztosítsunk neki, ugyanis a folyamatos tűző napfényt nem kedveli és tönkre is mehet tőle. Kertbe pedig nem tanácsos ültetni, hiszen nem bírja a hideg időjárást sem, ezért lehetőleg ültessük cserépbe és tartsuk bent, védett helyen. A cserepes aloe vera mellett szól az is, hogy egyszerűen bevihetjük, ha a szakadó eső ellen kell megvédenünk, illetve a teleltetése is zárt térben kell, hogy történjen, 5° körüli hőmérsékleten, napfényes pincében vagy lépcsőházban.

