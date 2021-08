Íme a veszprémi paradicsom-király: postásból lett a környék legmenőbb kertésze

Hogyan indult el ezen az úton?

Édesapám mintegy 25 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni fürjtenyésztéssel, de már akkor megelőzte a korát, mert senki nem foglalkozott még annak idején az egészséges táplálkozással. A változás 8 évvel ezelőtt kezdődött, amikor elindult egy "gasztronómiai forradalom" és megváltoztak az igények. Az internetre ekkor tájt nagyon sok cikk jelent meg a témában, majd ennek tudatában felkerestem édesapám és megbeszéltük, hogy megpróbáljuk újra korábbi "vállalkozását". Régen nem tudtam segíteni a munkáját, mert olyan helyen dolgoztam, ahol a munkaidő ezt nem tette lehetővé, most viszont kézbesítőként olyan az időbeosztásom, hogy korán végzek és jobban be tudom osztani a délutánokat. A munkámból fakadóan az évek során nagyon sok személyt megismertem, ezért úgy gondoltam, hogy ez a "hátszél" és tudás, ami édesapámnak van, megalapozhatja a sikert. A kezdés előtt hónapokat töltöttem az interneten tanulással az időt, de a fürjtenyésztéshez szükséges engedélyek kiállítása is hosszabb folyamat volt.

A paradicsommal

A másik része a tevékenységemnek a paradicsomtermesztés, ami 1 évvel a fürjtenyésztés után kezdődött. Az interneten elkezdtünk tájékozódni, hogy a fürjek takarmányát milyen élelmiszerrel lehetne kiegészíteni. Van egy kis kertünk és azon gondolkodtunk, hogy megtermeljük, amit a fürjek megesznek. Véletlenül találtunk rá egy Indigo Rose nevű paradicsomra, amit végül megrendeltünk és lila színű volt. Később tudatosan kezdtem el keresni a paradicsommagokat és rátaláltam olyan őstermelőkre, akik nem a termést adják el, hanem a magokat internetes katalógusban értékesítik. Elkezdtem a paradicsomfajták magjait gyűjteni, majd évről évre többet ültettem el. Tavaly már 130 féle volt megtalálható, idén pedig 250 tő paradicsom van a kertben. 100 fajta alá nem fogunk menni, de jövőre még többet tervezünk.

Főállásban kézbesítőként dolgozik, mellette fürjeket tenyészt és paradicsomot termeszt. Hogyan lehet ennyi mindent összeegyeztetni?

A postai munkámat délelőtt teljesítem, délután pedig hazajövök, és hétvégén is szabad vagyok. Délutánonként általában nem megyek sehova, hanem átöltözöm és a kertet gondozom. Fárasztó tud lenni, de ha az ember hobbiként fogja fel, akkor más értelmet nyer az egész.

koktélparadicsom

Biotermesztőként hogyan védekezik a kártevők ellen?

A fürjek és a kert nagyon jól kiegészítik egymást. A kertből tudok salátát, uborkát adni a fürjeknek, cserébe a fürjek trágyáját bedolgozom a talajba. Pucolunk fürjtojásokat is, aminek a héját is hasznosítjuk. Cserépkályhával fűtünk, így a magas foszfortartalmú fahamut leszitálom és szétszórom a kertben. A körzetemben van egy büfé, ahol 2 hetente összegyűjtenek nekem kb. 5 kilogramm kávézaccot, aminek tápanyagtartalma miatt jó hatással van a növényekre. Elsősorban poloska és csigák vannak a kertben, de idén egyikkel sem találkoztam. A poloska ellen úgy lehet védekezni bio módszerekkel, hogy be kell áztatni jó pár napig csalánlevelet vízbe, majd le kell szűrni és permetezni kell vele a paradicsomot. Kellemetlen szaga van és a poloskák nem bírják. Miután a szaga elpárolog, újra meg kell ismételni a folyamatot. A másik védekezési módszer, hogy fokhagymát kell reszelni vízbe és pár napig hagyni poshadni, majd permetezni vele a kertet. A csigák ellen fogni kell egy fél dinnyét, ki kell vágni a belsejét, bele kel önteni egy üveg sört. Szó szerint el fogják lepni és egyszerre meg is lehet tőlük szabadulni.

paradicsom

Milyen fajtákra van a legnagyobb igénye a vásárlóknak?

Jelentős különbségek vannak a bolti és a házilag termesztett paradicsom íze között, így óriási az igény. Úgy vettem észre, hogy a lilás színű paradicsomot nagyon kedvelik. Sokan eljönnek hetente 2 kilogramm paradicsomért és kérik, hogy minél többféléből válogassam össze.

Hol szokta értékesíteni a termékeit?

A paradicsom szállítása nehézkes, emiatt délutánonként házhoz jönnek a vásárlók. Nincs arra szükségem, hogy termelői piacra járjak, kialakult vevőköröm van. Nem szeretnék nagyobb területen termeszteni, mert időben ennyi fér bele az életembe és nincs is értelme, hiszen vannak más dolgok is, amivel foglalkozni szeretnék. Nem gondoltam volna, hogy ekkora siker lesz a hobbim.

A tevékenységek közül melyiket szereti jobban?

Nem tudom megmondani. A paradicsomtermesztés lelkileg is feltölt, amikor kimegyek a kertbe szó szerint a "paradicsomban érzem magam”. Kertlátogatóba is szoktak eljönni más városokból, ami megerősít abban, hogy érdemes csinálni. A fürjek iránt azért vagyok tisztelettel, mert nagyon sokat tettünk azért, hogy sikert érjünk el benne és most ért be a munka gyümölcse.

Miczák László és a paradicsomok

Van olyan emlékezetes történet, visszajelzés amit megosztana?

Több is volt, de emlékezetes, amikor egyik ismerősöm füstölt főtt tojást vitt ajándékba másoknak, majd Tapolcáról felhívtak, hogy honnan lehet vásárolni, mert nagyon ízlett nekik. Sokan külföldi rokonoknak vagy hazalátogatóknak viszik a termékeket. A szomszédban élő kisfiút hoznám fel, aki még kisebb volt és átjött segíteni, most pedig mezőgazdasági iskolába jár és a mai napig felajánlja a segítségét. A körzetemben a Vetési Albert Gimnázium igazgatója, amikor jött palántáért, akkor azt mondta, hogy "Te inspirálsz engem". Nagyon jó érzéssel töltöttek el a szavai. Büszke vagyok rá, hogy aki eljön hozzám, annak össze tudunk válogatni 2 kilogramm rendelés esetén legalább harmincféle paradicsomot. Így kaphatnak párszáz forintért egy gasztronómiai élményt vacsorára.

