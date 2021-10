Nagyon nem mindegy, hogyan fűtünk: így nem fulladunk meg a légszennyezéstől

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány mindent megtesz az ember egészségének megőrzése és a tisztább levegő megteremtése érdekében. A szabályozás és a támogatási programokon túl igen fontosnak tartjuk, hogy a lakosság ismerje meg a levegőszennyezés kockázatait.

Ezért helyezünk nagy hangsúlyt a tájékoztatásra és szemléletformálásra. Évekkel ezelőtt útjára indítottuk a „Fűts okosan!“ kampányt, amely a légszennyezés környezeti és egészségi hatásainak bemutatásán túl az egyén szerepére, a felelősségvállalás fontosságára irányítja rá a figyelmet

- emelte ki Rácz András.

Kifejtette, a helyes lakossági fűtési módok alkalmazásával és a helyes tüzelőanyag használatával nemcsak a települések levegőminőségének javításáért, hanem az ott élők egészségi állapotának megőrzéséért is sokat tehetünk. Az államtitkár szerint semmiképpen ne fűtsünk hulladékkal, mert veszélyes, rákkeltő anyagok jutnak a levegőbe, ami nem csak a környezetet, de az egészséget is veszélyezteti.

Rácz András arról is beszélt, hogy a kormány 2020-ban fogadta el az Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot, amely szektoronként tartalmazza a következő időszakra vonatkozó legfontosabb levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket és fejlesztéseket. Az államtitkár kitért az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) működésére is, amely két részből épül fel, az egyik az automata mérőhálózat, a másik a manuális mérőhálózat.

Az előbbi keretében jelenleg 34 városban összesen 54 automata mérőállomás üzemel. Az utóbbi esetében ezen felül országosan 135 mérőponton történik kiegészítő mintavétel, illetve éves mérési program alapján 12 mérőkocsi folytat méréseket.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke az eseményen hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban megvalósított intézkedéseknek köszönhetően a fővárosban és országos szinten is egyértelműen csökkent a levegőben a PM10 és PM2,5 koncentrációja. Hozzátette, elkészült a légszennyezettségi mérőhálózat új internetes oldala is. A felület a múltra vonatkozóan elemzéseket tartalmaz, az aktuális méréseken kívül pedig emissziós leltárak is megtalálhatók rajta. Emellett a modellezési tevékenységnek köszönhetően, térképes megjelenítéssel lehet megnézni, hogy mi várható a következő nap légszennyezettségének vonatkozásában.

Címlapkép: Getty Images