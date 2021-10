Horror vár arra, aki belevág: őrületes árak és várakozási idő az ablakcserénél

HelloVidék: Hogy alakultak a munkák a járványhelyzet alatt, illetve mit tapasztalnak most, a negyedik hullám határán?

Molnár Péter: Munkák a járványhelyzet alatt csökkentek kb – 20% de nőtt az árajánlatkérések száma mert mindenki kivárt a covid miatt. Most a 4-ik hullám határán rengeteg munka befutott viszont a globális alapanyaghiány miatt nagyon nagy csúszásokkal tudunk csak szállítani. A tavalyi 2-3 hetes szállítási határidő helyett sajnos 8-12 hétre tudunk munkát vállalni. A gyártó gyártana, de nem kap elegendő alapanyagot, hiába rendel 3 kamionnyi árut, kap egy fél kamionnyit.

HelloVidék: Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni ez idő alatt?

Molnár Péter: Maguk a nagy profilgyártó cégek mivel kevés az alapanyag korlátozott mennyiséget szállítanak, hogy mindenkinek jusson egy kevés. Ugyanez igaz az üveg gyártóra és az acél gyártóra is. Bár nincs kimondva de limitálják a szállítható mennyiséget, hogy mindenkit ki tudjanak részben szolgálni. Ez persze felveri az árakat. Idén éppen most, az üvegár emelkedés miatt negyedszer volt áremelés. Az év eleji árhoz képest most már 40-50% drágábban kapjuk az ablakot. És ennek ellenére ráadásul lassan is.

HelloVidék: Hogyan hatott az otthonfelújítási támogatás a forgalomra?

Molnár Péter: Az otthonfelújítási támogatás nagyon leterhelte az irodát mert a tavalyihoz képest kétszerannyian kértek árajánlatot, de az árak emelkedése miatt nincs kétszer annyi megrendelés, csak kb. 30%-al több a munkánk mint az ezt megelőző években.

HelloVidék: Mennyi idő alatt történik jelenleg egy ablakcsere egy családi házon? Mennyit kell várni a szakemberekre?

Molnár Péter: Jelenleg egy ablakcsere egy családi házon 2-4 nap. De ez nagyban függ attól hogy hány db ablak cseréjéről van szó, kérnek-e teljes körű fal visszajavítást stb…. Az ablakos szakmában jelenleg nem kell sokat várni a szakemberekre, mert inkább nálunk az a helyzet, hogy az ablakra várunk , hogy megérkezzen.

HelloVidék: Hogyan hatott a járványhelyzet, a felújítási támogatás az árakra? Kell esetleg további áremelkedésre számítani?

Molnár Péter: A járványhelyzet közvetve nem hatott az árakra inkább az utóhatása az amit most globális alapanyag hiánynak nevezünk. És ez rendkívül megemelte az árakat. A műanyag granulátum hiány pl a repülés miatt van. A repülőgépek alig repültek, így kerozint sem használtak, és mint tudjuk a műanyag kőolaj származék és éppen olyan mellékterméke a kerozinnak, mint a benzin gyártásakor keletkező gázolaj. Ha nincs elég kerozin gyártva akkor nincs elég műanyag granulátum. Áremelkedésre még biztosan kell számítani de szerintem ez 2022 év közepéig normalizálódik a helyzet.

Címlapkép: Getty Images