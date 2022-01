Ezt rengeteg kutyatartó rosszul tudja: 12 +1 étel, amit soha ne adj a kutyádnak

Egyre több olyan kutyatartó van ma Magyarországon, akik a tapasztalatok szerint odafigyelnek azokra a dolgokra a kedvencüknél, amik néhány éve még nem voltak magától értetődőek. Ha például a kutya rosszul volt, nem evett, egyszerűen tejet adtak neki, és a természetre bízták a dolgot korábban, főleg faluhelyen. Ez persze sokszor bejött, mivel az állatok immunrendszere is dolgozik, de sokszor sajnos nem segített, és utána már késő volt a szomorkodás. Valójában nem is javasolják a szakemberek, hogy tehéntejet adjunk az ebnek. Most sorra vesszük, mi az, amit lehetőleg ne adjunk a kutyánknak, és mi az, ami viszont soha ne kerüljön kedvencünk közelébe se.

Szerencsére megjelent egy új tulajdonosréteg, akik már nagyon felelősen gondolkodnak az állattartásról, odafigyelnek a kutyájukra, és észreveszik rögtön a jeleket. Az is igaz, hogy aki kutyát tart, számolnia kell legalább havi plusz 20 ezer forinttal a költségvetésében, és ha épp nincs semmi gond az állattal, nyugodtan tegye félre azt az összeget, mert sajnos biztos, hogy valamikor szükség lesz rá, ez a tapasztalat

- mondta el Dr. Nagy Anna állatorvos a HelloVidéknek.

1. Olajos magvak

A dió mellett például a mogyoró, kesudió is nagy mennyiségben, egyedi érzékenységtől függően veszélyes lehet a kutyára. Natúr, illetve sózott, pörkölt formájában egyaránt kerülendő! Ha a kertben diófa van, figyeljünk kedvencünkre, mert egyes, habzsolásra hajlamos kutyák képesek héjastól befalni a lehullott diót, ami bélelzáródást, illetve a bélfalak sérülését okozva halálos kimenetelű is lehet.

A makadámdió fogyasztása kis mértékben is súlyos mérgezést idéz elő, ügyeljünk rá, hogy kedvencünk semmi esetre se férjen hozzá!

2. Csonthéjas magvú gyümölcsök: barack, szilva

Ezen gyümölcsök húsa nem ártalmas kedvenceinknek, és magvaik ciántartalma is csak nagy mennyiségben okoznak mérgezést. Nagyobb probléma, hogy a kertben tartott kutyák előszeretettel dézsmálják a hullott gyümölcsöket, meggyet, cseresznyét, persze mindezeket a magokkal együtt nyelik le. A gyomorból vékonybélbe kerülő magok felhalmozódva bélelzáródást okozhatnak, érdes felszínük felsértheti a bélfalakat, ami komoly, orvosi beavatkozást tehet szükségessé. Egy későn észlelt bélelzáródás sajnos rövid időn belül a kutya halálát okozhatja.

3. Konyhai maradékok

A konyhai maradékok többnyire túl fűszeresek és zsírosak az állatoknak, hiába van szüksége kutyánknak zsírra is, azt ne konyhai maradékból kapja meg.

Például a kirántott hússzeletek egyáltalán nem megfelelőek a számukra. A túlzottan zsíros, előkészített húsokat kerülni kell, ahogy a zsíros, faggyús bőrök fogyasztása is okozhat emésztési problémákat, de akár hasnyálmirigy-gyulladást is. Természetesen a kutya mindig jóízűen vetné rá magát ezekre a falatokra, de ha jót akarunk neki, kíméljük meg a hasmenéstől, hasfájástól és a súlyosabb betegségektől.

A konyhai maradékokon élő kutya tápanyagbevitele nem stabil, a rendszertelen etetéstől felborulhat a bélflóra, gyomorgyulladás alakulhat ki, ami akár bélgyulladássá is fajulhat. A különböző tápláléktípusok eltérő összetételű gyomorsavat kívánnak meg, emésztődésük ideje sem azonos. Az időnként felkínált nyers húsok, húsmaradékok megzavarják a kutya emésztését, gyomorrontást, hasmenést okozhatnak.

4. Tej, tejtermékek

A tehéntej az általános közhiedelemmel ellentétben nem alkalmas arra, hogy a kutyáinkat tápláljuk vele, mivel a tejfogyasztás növeli bizonyos gyulladásos folyamatok, megbetegedések kialakulásának kockázatát. A gluténhoz hasonlóan a laktóz, vagyis a tejcukor is olyan anyag, amelynek lebontása a kutyák számára is nehézkes lehet.

Egy érzékeny kutya bélcsatornájában a rendellenes erjedésnek induló tejcukor hasmenést okoz, ami - a kiváltó ok megszűntetése híján - hamar bélgyulladássá fokozódhat.

A kecsketej összetételében különbözik a tehéntejtől, így indokolt esetben – anyatejpótlóként etethető. Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy egy egészséges, kifejlett kutyának semmi szüksége nincs más állatfaj tejére, mivel egyáltalán nem tartozik a természetes táplálékai közé. A fermentált, savanyított tejtermékek, mint a túró, vagy a joghurt, jóval kevesebb laktózt tartalmaznak, így kis mennyiségben néha adhatóak kedvenceinknek.

5. Sós, fűszeres nassolnivalók

A kutyának nincs külön sószükséglete, sőt, a túlzott sóbevitel sokkos állapotot idézhet elő kedvencünknél. A különböző chipsek, kekszek, sós mogyorók nemcsak elhízáshoz vezetnek, de lerövidítik kutyánk élettartamát is. Előfordul, hogy hatásukat nem azonnal tapasztaljuk, de mindig gondoljunk a hosszú távú következményekre.

6. Nyers tojás

A nyers tojással, konkrétabban tojásfehérjével a benne található avidin miatt van probléma. Mivel ez a fehérje megakadályozza a biotin beépülését- így biotinhiány kialakulásához vezet. Természetesen ez is a hosszú távú fogyasztásra vonatkozik, az alkalomadtán elfogyasztott tojástól nem kell tartanunk, amennyiben szalmonellamentes.

Az avidin egyébként hőkezelés hatására inaktiválódik, így a tojást főzve nyugodt szívvel kínálhatjuk kedvenceinknek, akár napi szinten is.

6. Kenyér, pékáru, kelt tészta

A kenyér, vagy száraz kenyér etetésével kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Tény, hogy a kutyák emésztése teljesen másképp működik, mint az embereké. Húsevő állatok lévén a gabonafélék egyáltalán nem tartoznak természetes táplálékaik közé.

Emésztőtraktusuk lehetővé teszi bizonyos, feltárt növényi szénhidrátok megemésztését, amilyen a kenyér, a főtt krumpli vagy a főtt rizs, azonban a kutya táplálása zsírok és fehérjék etetésén alapszik. Ezek az összetett szénhidrátok energiaforrásként funkcionálhatnak, ugyanakkor fiziológiailag szükségtelen elemei a felnőtt kutya etetésének. A bevitt szénhidrát miatt a vércukor folyamatos ingadozása hosszú távon inzulinrezisztenciát, cukorbetegséget, elhízást okozhat.

A búza, árpa, rozs és szója gluténtartalmuk miatt allergén gabonáknak számíthatnak. Amivel évekkel korábban nem kellett számolni, az a napjainkban már teljesen elterjed génmódosítás, és növényvédő szerek eszement használata.

A kelt tészta fogyasztása kutyánk esetében is súlyos megbetegedéshez vezethet. A gyomor melegében ugyanis az elfogyasztott mennyiség erjedni kezd, ami nagyfokú gázosodást, a gyomorfal és a belek feszülését, egyszóval fájdalmat is okoz azon felül, hogy drasztikus módon megterheli az emésztőrendszert, és az erjedés közben felszabadult alkohol miatt károsítja a májat.

8. Nyers húsok

A közértben kapható húsok nem nyers fogyasztásra vannak hitelesítve! Esetenként napokig állnak a pultban, vagy hűtőben. Ez idő alatt a baktériumok elszaporodnak felszínükön, amivel nem is lenne különösebb probléma, mivel hőkezeléssel –sütéssel, főzéssel (nyers etetés esetén min. két hetes fagyasztással!) hatástalanítjuk őket.

Akkreditált laborban bevizsgált, 0.0% szalmonella értékű, nyomonkövethető eredetű hússal és belsőséggel lehet nyersen etetni a kutyát.

Nyers sertéshús

A nyers sertéshús tilalma aranyszabály! Ennek oka az Aujeszky-féle betegség, az álveszettség, ami Kanadán és Ausztrálián kívül sajnos jelen van minden intenzív sertéstenyésztést folytató országban. Ennek a herpeszvírusnak a sertés az egyetlen ismert hordozój, és ha fel is gyógyul egy ilyen fertőzésből, tünetmentes hordozóvá válik. A disznó nyers húsának etetése magában hordozza a betegség terjedését, amely kutyáinkra nézve minden esetben halálos kimenetelű.

A vírus hőkezelés hatására szerencsére elpusztul, így főve természetesen nyugodtan etethető.

9. Fagylalt, jégkrém, cukros-, vagy édesítőszeres édességek

Hozzánk hasonlóan ezek a mesterséges finomságok kedvencünk egészségét sem szolgálják. Még a méz is, vagy a magas cukortartalmú gyümölcsök vagy zöldségek, mint a répaszelet, gyorsan felszívódó szénhidrátoknak számítanak. Kedvenceinkre is igaz, hogy az ilyen típusú szénhidrátok hirtelen, nagymértékben emelik meg a vércukorszintet, ami gyors inzulinválaszra készteti a szervezetet. A vércukorszint így gyorsan csökken, ami éhség- és gyengeségérzetet okoz.

A nyírfacukor néven ismert xilitol még az átlagos cukroknál is sokkal veszélyesebb, halálos méreg kiskedvenceink számára. Amíg a mi szervezetünk inzulintermelésére gyakorlatilag nincs hatással, a kutyák esetében hatszor nagyobb inzulinreakciót vált ki, mint ugyanolyan mennyiségű kristálycukor.

Az inzulin feladata, hogy a vércukrot a vérből a sejtekbe juttassa, így csökkenti a vércukorszintet. Elég mindössze 1 gramm xilitol, és tízkilós kutyánk belehal a vércukorszint csökkenésbe.

Ha azt hiszed, hogy a kutyád biztonságban van, mert nem dőltél be a nyírfacukorként eladott GMO kukoricából sajtolt édesítőszernek, van egy rossz hírem: a legtöbb cukormentes rágóban benne van. Egy kisebb kutyus számára pedig mindössze két szem is végzetes lehet!

Szóval, ha ellopott egy csomaggal, és vélhetően be is kebelezte, haladéktalanul irány az állatorvos! Alapos hánytatást követően egy párórás intravénás glükózinfúzió megmentheti az életét.

10. Szódabikarbóna: belsőleg méreg, külsőleg csodaszer

Készíts szóda pasztát, vagy szóda spray-t a gyulladt mancs, vagy a viszkető, kivörösödött bőr kezelésére. A pasztához keverj össze 1 evőkanál szódabikarbónát egy kis vízzel. Az így kapott pasztát kend a viszkető, vörös területre és hagyd hatni egy órán át. Ezután mosd le. A pasztát kenheted a lábujjai közé, vagy a mancsok tetejére. Akkor sem kell aggódnod, ha a paszta a szőnyegre cseppen. Nem hagy semmilyen foltot más ápoló szerekkel ellentétben.

A szóda spray elkészítéséhez szükséged lesz 1 evőkanál szódabikarbónára és 2,5 dl vízre. Az így kapott keveréket öntsd egy spray flakonba és már permetezheted is a kutya viszkető, gyulladt bőrére. Csupán csak annyira kell ügyelned, hogy minden használat előtt rázd fel a keveréket.

11. Csokoládé

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a csokoládéban, illetve a kakaóban található theobromin kutyánk számára halálos méreg. Így fokozottan ügyeljünk rá, hogy semmilyen körülmények között ne férhessen hozzá. Nem, a kakaómasszából készített csokimikulás is tilos! Ha valamilyen módon mégis sikerül hozzájutni egy-két szaloncukorhoz vagy pár falat csokihoz, azonnal vigyük orvoshoz!

12. Emberi gyógyszerek

Az emberi gyógyszerek tiltólistán vannak, ugyanis teljesen máshogy hatnak a kutyákra, mint ránk, az adagolásról nem is beszélve. És talán jót akarunk, mégis súlyosbíthatjuk a problémát, aminek akár méregdrága kezelés, rosszabb esetben halál is lehet a vége.

Vannak olyan betegségek, amikor emberi antibiotikummal kell kezelni egy kutyát is, viszont ebben az esetben is teljesen más az előírt mennyiség és gyakoriság. Ilyen kezelést kizárólag az állatorvos utasítására és szigorú felügyelete mellett szabad folytatni

- figyelmeztetett az állatorvos.

Soha ne adjunk emberi gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt kedvencünknek, ha bármilyen problémát észlelünk nála! Gyógyszert csakis az állatorvos tanácsára és az adagolási útmutatást szigorúan betartva adjunk nekik!

A köhögő kutyát semmi esetre sem javasolt humán gyógyszerekkel otthon kezelni. Egyrészt, ezek a gyógyszerek károsak kedvenceink számára, másrészt a köhögés a megfázáson túl olyan súlyos betegségek tünete is lehet, mint amilyen például a szívférgesség.

+1 Macskakaja, macskatáp

Bár két ragadozó állatról van szó, a kutya és macska tápanyagigénye olyannyira különbözik, hogy a tápok módszeres felcserélése súlyos hiánybetegségek kialakulásához vezet.

A macskák abszolút húsevők, a macskatápokban így elbillen a fehérje-zsír-szénhidrát aránya. A másik sarkalatos különbség a két faj taurin-igénye. Míg a kutya szervezete képes előállítani a létfenntartáshoz szükséges mennyiséget, a macskák a hozzáadott taurin nélkül súlyosan megbetegedhetnek.

Néhány falat macskatáp nem okoz gondot, de a nem megfelelő tápok huzamosabb etetésével mind a két fajnál hiánybetegségek alakulhatnak ki.

Azonnal fordulj állatorvoshoz, ha ezt tapasztalod

A mérgezés leggyakoribb tünetei a rendellenes pulzus, szívritmuszavarok, a hasmenés, hányinger rohamok, étvágytalanság, koordinációs problémák, remegés, majd halál. Bármely enyhébb tünet esetén azonnal forduljunk állatorvoshoz, ne bagatellizáljuk el a dolgot.

Ha túl hidegnek érezzük a testrészeket, valamint kipirosodtak, megduzzadtak, esetleg szövetnedvek jelentek meg, minél hamarabb melegebb helyre kell vinnünk háziállatunkat. Fagyás következtében jégkristályok képződhetnek a kutya vérében, melyek károsíthatják az ereket és artériákat is.

A fenti tüneteken túl, ha azt látjuk, hogy kutyusunk nehezen jár, letargikus hangulatban van, vagy mozgása lassabb a megszokottnál, azonnal forduljunk vele állatorvoshoz!

