Ennyiért veheted meg a magyar báró luxuskastélyát: fényűző fogadások helyszíne volt egykoron

Parasztházak a piacon

Ha valaki vidékre költözne, vagy a már meglévő házát újítaná fel teljes körűen, mindenképpen tízmilliós nagyságrendű költségekkel számolhat. A teljes bekerülési összeg természetesen függ a ház állapotától, a felújító igényszintjétől, a beépített anyagok, szerkezetek, gépészet, eszközök, stb. minőségétől, mennyiségétől, az átalakítás, modernizáció mértékétől. Ahogy mondani szokták, határ a csillagos ég.

Az sem mindegy, hogy valaki hol vásárol ingatlant. Minél közelebb van a település egy nagyobb városhoz, frekventált területhez, értelemszerűen annál drágábbak a házak. Ilyen szempontból nagyon kedvező a helyzet az Ormánságban, hiszen ott nagyon sok szép, helyi védettség alatt lévő, régi parasztház található, külön előnyük, hogy rendkívül olcsón, néhány millió forintért már hozzá is lehet jutni a legtöbbjükhöz. 3-5 millióért már lehet lakható, hatvanas évekbeli fürdőszobával felszerelt, viszonylag jó állapotú házat találni, de, 8-10 millióért már kívülről, hungarocellel szigeteltet, modern fűtéssel, teljesen felújított belsővel és külsővel rendelkező házakat is könnyen kifoghat itt az ember.

Pécstől 20 km-re, egy kedves, egy csöndes kis faluban, 3 szobás családi ház 5000 nm-es telken eladó. Gáz, víz, villany van, a fűtés gáz és vegyestüzelésű kazánnal megoldott. A tető 2 éve lett átrakva, javítva a teljes főépületen. A telken fóliázási lehetőség, gyümölcsös. A melléképületek állattartásra alkalmasak: pajta, 400 nm istálló és baromfiól teljes felszereltséggel. 3 db 10000 tojásos keltetőgépből egy beszerelt. Garázs és szerelőműhely is található az udvarban. Irányár: 9,9 millió forint

- áll egy Baranya megyei, takaros tornácos, 80 négyzetméteres parasztház hirdetésében.

Családi ház: kevesebb mint 5 millióért

Nógrád megyében, Salgótarjánban, az Újaknai út 28. szám alatt is árulnak egy ingatlant, méghozzá mindössze 4,5 millió forintért. A takaros kis ház ráadásul nem is igényel csak minimális felújítást.

A 67 m2-es, 2 szobás 485 m2-es telekkel rendelkező kis családi ház, csendes mellékutcában, zöldövezetben található, a városközponttól pár perc sétára. Minimális ráfordítással ideális családi otthont varázsolhat belőle leendő tulajdonosa egy panellakás áráért

- írják a hirdetésben.

Főúri romantika, tavakkal eladó - Mikosszéplak

Felkerült az ingatlan.com oldalra egy korábban szebb napokat látott, gyönyörű kastély, amit persze alaposan fel kell újítani ahhoz, hogy grófkisasszonynak érezze benne magát az ember, de még romos állapotában is megér egy látogatást és sétát a műemlék épület és a körülötte fekvő meseszép park.

Zala és Vas megye határán fekvő romantikus stílusú kastélyt báró Mikosd Ede egy mesterségesen kialakított dombra építtette 1857-1866 között, amelyhez pálmaház és kápolna is épült a mesés természeti környezetben.

A kastély körül angolparkot alakítottak ki, a tavakban hattyúkkal és halakkal - a patak áramfejlesztője látta el a kastélyt árammal – Magyarországon elsőként ebben a kastélyban volt villanyvilágítás.

Eladó Mikosszéplakon egy teljesen felújítandó - de különleges potenciállal rendelkező - 60 szobás műemlék kastély, 13.423 m2-es külterületi telekkel! A kastélyt 1857-ben kezdték el építeni és 1866-ban költözött be a tulajdonosa, Taródházi Mikos Ede báró. A ház akkoriban a legmodernebb színvonalat képviselte, hiszen villanyvilágítással büszkélkedhetett - első kastélyként az országban! Egy zsilippel kialakított tó is tartozott hozzá, valamint gyönyörű angolpark és erdő. A tó a zsilipek rekonstruálása után helyreállítható. Jelenlegi állapota lakhatatlan, teljes felújítást igénylő. Az ingatlan elhelyezkedése, gyönyörű természeti környezete - a Balaton és a Zalai dombság, valamint termál források közelsége - érdemessé teszi egy luxuskategóriás wellness hotel kialakítását, erre készültek építészeti látványtervek is. A tervek szerint a hotel 60 szobája, wellness központja, konferenciaterme és kápolnája a legmagasabb színvonalat képviselheti majd. A 2700 m2-es műemlék kastélyépület megőrzésével, valamint egy ehhez illő, a kastély pompáját nem zavaró neutrális, modern épületegyüttes kialakításával 6000 m2-esre bővítheti az ingatlant az új tulajdonosa

- olvasható a hirdetésben a részletes leírás.

Felújításra váró kúria - Tárkány

Tárkány külterületén, Felsővasdinnyepusztán eladó ez a történelmi kúria jellegű épület, ami régen a Pannonhalmi Apátság tulajdona volt. Az 1900-as évek elején épült címeres téglákból. Szerkezeti hibája nincs, ebben a tekintetben tökéletes állapotban van. 230 nm az ingatlan nettó lakóterülete, amelyben benne van a 13.4 nm-es fedett terasz is. Az épület összes külső nyílászáróját kicserélték, a födém stukatúr.

Tetőszerkezete hihetetlen jó állapotban van, nagyon vastag fa gerendákból épült, és a tetőlécezés is a szokványosnál sokkal vastagabb. Pala fedése van. A telek területe 3334 nm, több kisebb-nagyobb fa található rajta, teljesen körbekerített!Az épület jelenleg lakhatatlan. Helyi védelem alatt áll, így a külső homlokzati képét meg kell hagyni, és olyanra renoválni, amilyen volt. Bővíteni, lebontani az épületet nem lehet, de belső tereit saját igény szerint alakíthatja! 16 db helyiség található benne, amely már tartalmazza a 2 db wc-t, a padlásfeljárót és a jelenleg folyosóként használt tereket is.Emellett egy régi cselédház épület maradványai találhatóak a telken, már csak a 4 fal áll. Közműveket tekintve villany van, gázvezeték az utcában megy. Jelenleg víz csak kútról van. vízvezeték az utcában található, táplálása egy helyi víztározóból megoldott! Csatorna nincs. Az ingatlan megnevezése kivett lakóház és udvar.Tehermentes, magánszemély tulajdonában van

- áll a hirdetésben.

2 Extra tipp

1. Kérjük szakember segítségét

Ingatlannal kapcsolatos befektetés, hosszú távú tervezés kapcsán érdemes szakember segítségét kérni. Akár magán használatra, akár bérbe adásra, irodának stb. vesz lakást, házat, a környék, az ingatlan állapota, a várható infrastrukturális fejlesztések sokat nyomhatnak a latba. A szerelem fontos, de ingatlan vásárlásnál értékálló befektetésként is át kell gondolni, mit, mennyiért és hol veszünk.

Ne habozzunk segítséget kérni! A tájékozódás mindenkor kulcsfontosságú döntéseink meghozatalában. Ingatlant ráadásul nem egy szezonra veszünk. Miért ne választanánk ki a legjobbat?

2. Ingyenes applikáció is segít már

Kielemezhetjük vele, hol várható a legújabb ingatlanár-robbanás. Az ingatlan elemző rendszer elnevezésű ingyenes mobil applikáció segítségével - a világon egyedülálló módon - több ezer helyszínelemzési szempont segítségével értékelhető ki bármelyik település, város vagy városrész. Ha valaki ingatlanvásárlást van vagy éppen ingatlaneladást tervez, mindenképpen érdemes letöltenie, hiszen rengeteg olyan hasznos információ áll rendelkezésre, ami nagyban befolyásolhatja az eladási árát.

Szívesen ajánlom az applikációt befektetési célú ingatlanvásárlóknak és olyan otthonkeresőknek is, akik olyan helyre szeretnének költözni, ahol az ingatlanárak értékében növekedés várható

- mondta Nemes Roland, az ingatlan elemző rendszer ötletgazdája.

A felhasználók amellett, hogy részletesen kiértékelhetik a helyszínt, számos olyan dolgot is megtudhatnak, ami nagyban befolyásolhatja a várható életviszonyaikat.

Nagyon nem mindegy, hogy hol lakunk, hová költözünk, és milyen áron veszünk vagy adunk el ingatlant. Amellett, hogy életminőségünk függ tőle, több millió forint nyereség vagy veszteség várható az évek során, hiszen az ingatlanárak helyszínenként eltérően mozognak

- tette hozzá Nemes Roland.

