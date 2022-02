Rejtélyes módon elhunyt egy 2,5 éves kisfiú: újabb részletek derültek ki a csepregi tragédiáról

Még február 8-án Vas megyében, egy csepregi családi házban holtan találtak egy két és féléves gyermeket. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság az esettel kapcsolatban akkor csak annyit közölt, hogy büntetőeljárást indítottak az eset körülményeinek tisztázására.

A csepregi Bartók Béla utcai családi házban egy ötgyermekes család lakik. A tragédia időpontjában a három műszakban dolgozó apa tartózkodott otthon a két legkisebb fiúval,

miután pedig észlelte a gyermek halálát, öngyilkosságot kísérelt meg.

Bár a rendőrség közleményében azt olvashattuk, hogy idegenkezűség történt, és nyomozást is indítottak az ügyben, a 112Press legfisebb információi szerint a két és féléves kisfiú egy gyulladásos betegség miatt veszthette életét.

A rendőrség vizsgálata így arra is kiterjedhet, hogy a beteg gyermek kapott-e szakszerű ellátást, illetve, hogy volt-e vele valaki a halálakor.

Egy helyi édesanya elmondása szerint az óvodából elvileg korábban már ment jelzés a gyámügy felé az ötgyermekes család három, óvodába járó gyermekével kapcsolatban, akiket most negyedik testvérükkel együtt ideiglenes gyámhatósági felügyelet alá helyeztek. Édesanyjuk jelenleg is terhes, apjukat pedig kórházban ápolják - írta a Blikk is.

Az elhunyt kisfiú temetésének költségét Csepreg Város Önkormányzata állja.

