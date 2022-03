Jöhet a tavaszi lakásfelújítás: itt a lista, ezek most a legjobb falfestékek

Az árucikkek csomagolásán, címkéjén jelzett információk a higíthatóság, a száradási idő és az átfesthetőség szempontjából is megfeleltek a valóságnak. A festékek többsége a tájékoztatáshoz hűen két órán belül megszáradt. Akadt azonban olyan is, amelynél ugyanerre háromszor annyi ideig kellett várni, de ebből a gyártó sem csinált titkot. Az első réteg felhordása után az átvonhatóságot is ellenőrizték, a produktumok nagyobbik hányadánál sem hólyagosodást, sem felmaródást, sem egyéb elváltozást nem tapasztaltak.

Az ITM közleménye szerint a fedőképességet a labor sakktábla módszerrel vizsgálta, egy üveglapra addig kentek fel vékony, hígított rétegeket, amíg mögöttük már nem volt észlelhető a sötét és a világos háttér határa. A fedőállapot eléréséhez egy négyzetméteren elegendő, grammokban kifejezett bevonatmennyiségből értelemszerűen az alacsonyabb értékeket ítélték meg kedvezőbben.

A nemilló anyag lényegében a festék szilárd része, amely a felhasználás során nem párolog el. Szárítás után tömegméréssel meghatározott aránya a különböző portékáknál 42 és 62 százalék között mozgott. A töményebb festékek felhordása kicsit nehezebb lehet ugyan, ám hamarabb érhetjük el velük a kívánt rétegvastagságot, és kevésbé hajlamosak a megfolyásra. Alacsonyabb víz- és oldószertartalmuk miatt környezetkímélőbbek is.

Mivel egyéb tulajdonságaikban szinte teljesen egyformán teljesítettek, a minőségi rangsorolásnál csak a száradási időt, a nemillóanyag-tartalmat és a fedőképességet vették figyelembe a szakemberek. A maximális tizenöt pontból az első helyezettek tizennégyet szereztek meg, de a sor végén befutók sem adták tíz alá. Minden más jellemzőnél nagyobb volt a szórás az egy literre vetített árakban, amelyek százkilencven forinttól majdnem kilencezerig szaladtak el. A festékek használati értékére fókuszáló vizsgálat a költségeket nem mérlegelte a sorrend megállapításánál. Az aranyérmesek közül az olcsóbban kapható egy magyar termék, amely így összességében mégis a legkedvezőbb vételnek tekinthető.

A termékteszt részletes adatait és a festékeket felsoroló ismertető táblázat a fogyasztóvédelmi portálról, itt tölthető le.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közlemény szerint elmondta:

Mivel a gyártók a jelölésekkel hiánytalanul eleget tettek az előírásokban foglalt követelményeknek, hatósági intézkedésre nem volt szükség. A festékek tulajdonságainak összehasonlításával az igényeiknek leginkább megfelelő termék kiválasztásában igyekszünk segíteni a vásárlóknak. Mivel egyetlen árucikk sem végzett kirívóan alacsony pontszámmal a teszten, bármelyik vödröt is emeljük le a polcról, nagyon nem nyúlhatunk mellé.

