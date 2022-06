Ezt a legtöbben nem tudják: ezért sem jó, hogy egyre több az egyszemélyes háztartás

Az egyszemélyes háztartások száma folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedben, Európában 2010 és 2020 között az otthonukban egyedül élők mintegy ötödével lettek többen. Népességarányosan a kontinensen Svédországban a legmagasabb az egyszemélyes háztartások száma , míg Magyarország e tekintetben a középmezőnyben helyezkedik el, hazánkban a teljes lakosság körülbelül harmada él egyedül.

Az életvitel e formájának elterjedése - a népesség öregedése mellett - a jövedelemszint javulásával is összefüggésben áll, azonban egy nemrég közzétett kutatás alapján egyben a környezetre is nagyobb terhet helyez. Ez pedig abból fakad, hogy egy egyszemélyes háztartás energiafogyasztása – ideértve a mindennapokban szükséges elektromos nagyberendezések használatát – egy főre vetítve magasabb, és ezzel összefüggésben nagyobb szén-dioxid-kibocsátással is jár.

Költséghatékony mosás

Ha egyedül élünk otthonunkban, a különböző otthoni energiatakarékossági praktikák mellett ma már arra is megvan a lehetőségünk, hogy háztartási nagygépeink funkcióit kihasználva a lehető legkevesebb energiát fogyasszuk. Ehhez elengedhetetlen, hogy minél kedvezőbb energiabesorolású berendezést válasszunk magunknak, de más módon is tehetünk azért, hogy takarékosabban vezessük a háztartást.

Ma már léteznek olyan mosógépek, amiket nem szükséges teljes töltettel elindítanunk, hiszen a ruha mennyiségéhez állítják be a mosási ciklust, ezzel jelentős vízmennyiséget takarítanak meg. Egyes készülékekben pedig mesterséges intelligencia gondoskodik arról, hogy felismerve az adott töltet szövetösszetételét, a dobmozgásokat úgy kombinálja, hogy minél jobban óvja a ruhák, ágyneműk, textíliák anyagát, így azok sokkal tovább használhatók.

Energiatakarékos konyha

Köztudott, hogy a mosogatógép használatával több vizet spórolhatunk, mint kézi mosogatással. A mosógéppel ellentétben viszont a mai mosogatógépek esetében is igaz, hogy teljesen megpakolva érdemes elindítani őket a leghatékonyabb eredmény eléréséhez. Egy egyszemélyes háztartásban viszonylag időigényes lehet megvárni, míg teljesen megtelik a készülék, ugyanakkor egyes gőzzel működő mosogatógépek, mint például az LG Quadwash készülékek, képesek lehetnek hatékonyan eltávolítani az edényekre száradt szennyeződéseket is.

Emellett a mai korszerűbb mosogatógépek rekeszeinek rugalmas alakíthatósága is segíti a különböző méretű edények könnyű elhelyezését, így a főzés és az étkezés mosatlanjait akár egyben is el tudjuk mosni. A kétzónás mosogatással ráadásul külön beállíthatjuk, hogy melyik kosárban milyen erősségű vízsugár érje a koszos edényeket.

Sokáig friss élelmiszerek

Bizonyára mindannyiunkkal előfordult már, hogy valamilyen élelmiszer a hűtő polcának hátuljához szorulva elkerülte figyelmünket, így végül a szemetesben landolt.

Egy számítás szerint minden EU-s állampolgárra évi 174 kilogramm kidobott élelmiszer jut, pedig egy kis odafigyeléssel rengeteg hűtőben

tárolt élelmiszer megmenthető lenne. Egy egyszemélyes háztartásban is érdemes csak a szükséges mennyiségű élelmiszert megvásárolni, vagy olyan hűtőszekrényt kinézni magunknak, ami hosszú időn keresztül képes egyenletes belső hőmérsékletet biztosítani.

Fontos szempont a hűtő fiókjainak megfelelő használata is: az LG készülékeiben például a FRESHConverter rekesz segít néhány napig frissen tartani a húsokat, halakat, így azok fagyasztás nélkül is frissen tarthatók, amíg elkészül belőlük kiszemelt fogás. A FRESHBalancer fiókban pedig a páratartalmat tudjuk szabályozni attól függően, hogy gyümölcsöt vagy zöldséget tárolunk benne, a megfelelő páratartalommal ugyanis ezek az élelmiszerek tovább képesek megőrizni a frissességük.

Címlapkép: Getty Images