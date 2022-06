Nehezebb időszakra számítnak a barkácspiacon: mindennek betesz az árdrágulás

Az idei évben már több kérdőjelet látni a piaccal kapcsolatban: a koronavírus-járvány, valamint az orosz-ukrán konfliktus miatt elhúzódó áruellátási problémákkal, emelkedő árakkal számol. Mindez a vásárlóerő romlása miatt a lakossági kereslet csökkenéséhez vezethet, rövidtávon azonban egyelőre ez nem tapasztalható

– írja közleményében a Praktiker.

Az általános gazdasági növekedés, az építőipar fellendülése, a növekvő vásárlóerő, az Otthonfelújítási támogatás elindulása és az SZJA-visszatérítés mind pozitívan hatottak a barkácspiacra is, így a magyar tulajdonú, 33 százalékos piaci részesedésű Praktiker jó évet zárt 2021-ben. A koronavírus-járvány továbbra sem érintette negatívan a mintegy 130 ezer négyzetméteren működő áruházlánc gazdálkodását, mivel a vásárlást érdemben befolyásoló korlátozások nem voltak, sőt az év során egyre többen keresték fel a lánc 20 egységét az országban. Mindezek hatására a láncs árbevétele az előző évi 76,2 milliárdról 10 százalékkal 84,1 milliárdra, míg nyeresége 6,1 milliárd forintra ugrott.

A közel 1600 főt foglalkoztató barkácsáruház-lánc több hatékonyságnövelő fejlesztést is bevezetett 2021-ben: felgyorsította az önkiszolgáló kasszák bevezetését, melyek ma már 4 áruházban érhetőek el, és a vásárlói visszajelzések, valamint az ott bonyolított forgalom alapján egyre népszerűbbek. Az online vásárlás tekintetében a 2020-as év nagyobb arányú fejlődését tartotta a cég 2021-ben is. 2022 februárjában nyílt meg a 3 ezer négyzetméteres központi webraktár, ahonnan a házhozszállítás kiszolgálása történik.

2021-ben árbevétel szempontjából a négy legnépszerűbb termékkategória a szaniter, a kert, az építőanyagok és segédanyagok, valamint a hidegburkolás voltak.

A legnagyobb növekedés – elsősorban az Otthonfelújítási támogatás hatására – ezen termékcsoportok mellett a melegburkolás és klímaberendezések területén volt. Az 50 legnépszerűbb termék között 2021-ben is voltak olyan érdekességek, mint a sörpad, a felmosószett vagy a fenyőmulcs, de népszerűek voltak egyes konyhablokkok és kanapék is.

A 2022-es, valamint távolabbi kilátásokkal kapcsolatban Pártos Zsolt, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a barkácspiac számára a legnagyobb kihívást jelenleg a járvány hatására még fennálló, de az orosz-ukrán háború miatt fokozódó áruellátási problémák, és az ezek nyomán jelentkező folyamatos, egyes árucsoportok esetében sokszor hektikus áremelkedés jelentik. A kereslet az év első felében jól alakult, azt továbbra is hajtja az Otthonfelújítási program, amit a februári SZJA-visszatérítés rövid időre még tovább is fokozott, ugyanakkor a jövővel kapcsolatban egyre több kérdőjel látszódik. Az árak emelkedése rövidtávon előrehozott vásárlásokat generál, de az év második felében már a forgalom növekedésének lassulására számít a Praktiker ügyvezető igazgatója, melynek intenzitása több tényezőtől, így például az üzemanyagáraktól, a rezsidíjaktól, az általános megélhetési költségektől is függ. Pártos Zsolt elmondta, hogy a jövőben is fenn kívánják tartani a magyar beszállítók magas, jelenleg 85 százalékos és a forgalmazott termékek esetében a hazai termékek arányát.

