Rengeteg magyar akar így fűteni: durván ráfizetnek, ha ezt nem tudják

A kéménysepréssel kapcsolatos szabályok az elmúlt években sokat változtak. Nem egységes az ország abból a szempontból, hogy ki végzi az ingyenes lakossági kéményseprést. Az ország legnagyobb részén a katasztrófavédelem kéményseprői, azonban vannak még olyan települések ahol ezt kéményseprőcégek végzik.

A gazdálkodó szervezetek kéményeit például nem a katasztrófavédelem kéményseprői, hanem az adott településen szolgáltatást vállaló kéményseprőcégek végzik megrendelésre. A katasztrófavédelem kéményseprői Budapesten és tizenhét megye összesen 2707 településén látják el az ingyenes lakossági kéményellenőrzési és tisztítási feladatot

- kezdte Mukics Dániel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Ha valahol rendszeresen, egy-két évente jár kéményseprő, ott nem okozhat gondot, ha az első őszi befűtés előtt még nem ellenőrizték a kéményt. Nem az ellenőrzés időpontja, hanem annak rendszeressége fontos. A kéményseprő ősszel és télen is ellenőrizni tudja a kéményt, és ha szükséges, kitisztítja azt. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés előtt négy órával már ne fűtsünk, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia.

Akik családi házban élnek és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet (Kft, Bt, egyéni vállalkozó…) azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor megy, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. Ahhoz, hogy a kéményseprő kijöjjön, időpontot kell egyeztetni. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést

- tette hozzá Mukics Dániel.

Mint mondta, a katasztrófavédelem oldalán, a „Ki az Ön kéményseprője?” résznél irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az Online ügyintézés menüpontban lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. Ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezés van rákötve, kétévente érdemes ellenőriztetni, ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, akkor évente tanácsos ellenőrizni. A magánszemélyek által lakott családi házaknál nem kötelező a kéményseprés, viszont mindenképpen ajánlott gondoskodni róla és élni az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével.

A kéményseprőipari tevékenység díjszámításában élesen elkülönül a sormunkához köthető és a megrendelésre végzett tevékenységek költségvonzata. A tervezett sormunkához kötődő úgynevezett Időpontfoglalással bejelentett lakossági kéményellenőrzéseket csak kiszállási díj terheli, míg a megrendelésre végzett feladatokat költségtérítés ellenében végzik a szakemberek.



A díjszámítás elemei:



A sormunkához kötődő feladatok ellátása során, ha lakossági ügyfelek a második megajánlott időpont után 30 napon belül időpont egyeztetést kezdeményeznek és ebben a megbeszélt időben a szakemberek sikeresen elvégzik az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatát és ellenőrzését, akkor munkájuk ellenértékeként csak kiszállási díjat kell fizetni. A kiszállási díj összege az ingatlan helye szerint illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott, a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összeg, ami országos átlagban 500 forint körül mozog.



A soron kívül, megrendelésre végzett tevékenységekért ügyfeleink költségtérítést fizetnek.

A költségtérítés összegét több tényező befolyásolja. A kiszámítás alapját a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) belügyminiszteri rendelet munkanormákban rögzíti, amelyekhez az égéstermék-elvezető száma, típusa, hossza, a használat jellege, valamint a bekötések száma és hossza alapján meghatározott – szintén a rendeletben rögzített – munkaráfordítási táblázat és képlet alkalmazásával egyedileg számítja ki a közfeladatot ellátó szakember.



A sormunkához tartozó tevékenységek díjszámításánál egy egységnyi munkaráfordítás nettó 2000 forint, a műszaki vizsgálatok esetében nettó 4000 forint, műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében az egységnyi munkaráfordítás nettó 14 000 forint. A közszolgáltatást általános forgalmi adó (ÁFA) nem terheli.

Az olyan családi házaknál, ahová be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, (az egyéni vállalkozó is annak számít) a kéményellenőrzés kötelező és fizetni kell érte. A kéményseprést egy- vagy kétévente kötelező megrendelni. Ezt már viszont nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik saját díjszabásuk szerint. A gazdálkodó szervezetek maguk döntenek arról, hogy melyik kéményseprőcégtől rendelik meg az ellenőrzést és tisztítást. A megrendelés kötelező gyakorisága ez esetben is attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, például fával, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért ebben az esetben fizetni kell. A katasztrófavédelem oldalán az irányítószám megadása után ki lehet választani, hogy magánszemély, vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi ház vagy társasház a szóban forgó épület. Ha mindent megfelelően kiválasztottunk, az oldal fel is ajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést.

Figyeljünk, mert időről időre csalók jelennek meg, akik közül egyesek a katasztrófavédelem alvállalkozójának adják ki magukat, és a gazdálkodó szervezetekhez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve kínálják kéményseprési szolgáltatásaikat. Ezeket az embereket nem kell beengedni! A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprőcégtől rendelik meg a kötelező kéményellenőrzést, amelyiktől szeretnék, ne dőljenek be az erőszakos csalóknak

- hívta fel a figyelmet a szóvivő.

A társasházban élőknek nem kell időpontot egyeztetniük, a társasházakba a kéményseprők automatikusan érkeznek a sormunkaterv szerint. A katasztrófavédelem oldalán a „Mikor jön a kéményseprő?” résznél az irányítószám és a cím megadásával megtekinthető, hogy mikor érkezik a társasházba kéményseprő. A társasházban élőknek nincs más dolguk, mint beengedni a szakembert.

Ha valaki nem az internetes ügyintézést választja, telefonon is egyeztethet időpontot. Keresse a kéményseprők ügyfélszolgálatát a 1818-as telefonszámon, ahol a telefon 9-es, majd 1-es nyomógombját kell a menüből választani.

A fűtési mód váltása

Ahogy Mukics Dániel mondta, sokan szeretnének tüzelőanyagot váltani és gázfűtés helyett fával fűteni. Fontos tudni, hogy csak olyan kéményt szabad használni, amelyet kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton ellenőrzött és a kémény állapotát nyilatkozattal megfelelőnek minősítette. Ha valahol új kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, átalakítják, esetleg új fűtőeszközt csatlakoztatnak hozzá, azt csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat és a kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki a kéményről.

Hozzátette, ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Akár lakástűz, akár szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet a szabálytalan, hibás kialakítás miatt.

Aki fűtési módot akar váltani, annak érdemes előzetes kémény-felülvizsgálatot kérnie a kéményseprőktől. Ezzel elkerülhető, hogy bárki egy szabálytalan átalakításért, hibás kivitelezésért fizessen ki nem kis összeget, majd a kötelező műszaki vizsgálat után nem megfelelő minősítést tartalmazó nyilatkozatot kapjon kézhez. Ha már az átalakítás előtt konzultálunk a kéményseprőkkel, a szakemberek pontosan meg tudják mondani, hogy az adott ingatlanban mire van lehetőség, az átalakítás során mire kell odafigyelni, milyen dokumentumokat kell beszerezni

- hangsúlyozta.

Rég nem használt fűtőeszközök, kémények

Ha valahol a tíz-húsz éve nem használt kandallót, vagy cserépkályhát, vagy bármilyen más szilárd tüzelésű fűtőeszközt szeretnének újra beüzemelni, ott használat előtt mindenképpen érdemes a fűtőeszközt szakemberrel, a kéményt pedig kéményseprővel megnézetni. Ha nem történt átalakítás és ez egy korábban engedélyezett kémény, akkor a kémény ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása nem kerül pénzbe.

Mi alkalmas tüzelőnek és mi nem

Attól még, hogy valami ég, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy fűtésre alkalmas tüzelő. Hideg időben gyakori, hogy a tűzoltókat égő kéményekhez riasztják. Ez ott jellemző, ahol szilárd tüzelővel fűtenek és nem élnek az ingyenes kéményseprés lehetőségével. A veszélyt csak fokozza, ha nem megfelelő tüzelővel, vagy szeméttel fűtenek. Ha valahol csak két hétig háztartási hulladékkal fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le a kémény belső falára, mintha hat hónapon keresztül jó minőségű, két évig szárított fával fűtöttek volna. A kémény falán lerakódó, egyre vastagodó korom- és kátrányréteg – ha nem távolítják el – előbb utóbb meg fog gyulladni, és a tűz könnyen átterjedhet a ház tetőszerkezetére is. Minden hetedik lakástűz a kéményben keletkezik. Idén szeptember 15-ig már 700 kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat. Nem alkalmas tüzelőnek a kezelt (lakkozott, rétegelt, festett) és a nedves fa sem. Fűtésre a kiszáradt, kezeletlen fa, begyújtáshoz pedig a fekete-fehér papír alkalmas.

