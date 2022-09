Zsebbenyúlós lehet a fűtési szezon: milliós kiadás várhat rengeteg magyar családra?

Az időjárás előrejelzések szerint a fűtési szezon most már nem csak egy jövőbeli gondolat, hiszen – ha lehet hinni a jóslatoknak – akkor jövőhéten már csak 15 fok környékén lesznek a csúcsok, így sokunknak kénytelen kelletlen, de be kell kapcsolnia a fűtést. Viszont, mivel augusztus óta az átlagfogyasztás felett piaci áron kell fizetnünk a gázért, a legtöbbünknek nagyon fog fájni. Ennek apropóján rengeteg embernek a fejében megfordult, hogy lecseréli régi, elavult kazánját, esetleg kiegészíti azt egy hőszivattyúval, hogy spóroljon a fogyasztásán. Ahogy a Pénzcentrum fogalmazott: aki csak most tért magához, az csak jövő tavaszra fog időpontot kapni.

A portál közlése szerint, ennek oka, hogy az elmúlt hetekben a bejelentés óta a sokszorosára nőtt a kazánok iránti érdeklődés. Versits Tamás, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének (MGVE) elnöke szerint leginkább a komolyabb, nagyobb teljesítményű kondenzációs készülékeket keresik az emberek, de vannak, akik kisebb teljesítményű kazánt vennének, amit egy hőszivattyúval egészítenének ki.

A kivitelezés esetében be van táblázva mindenki. Sokan már csak jövő tavaszra vállalnak munkát

– mondta el a lapnak Versits Tamás. A több hónapos, akár féléves kiszállási idő azonban csak az egyik probléma: az árak ugyanis folyamatosan emelkednek.

De mennyibe is kerül idén egy csere?

A kazánok esetében hasonló a helyzet, mint a napelemek esetében: az elnyert napkollektoros pályázatok esetében abból az összegből, amit megnyert a pályázó valójában már nem lehet megcsinálni a napkollektort olyan szinten megnövekedtek az árak.

A legtöbb készülék valamilyen valuta kitettségben van, így a forint gyengülésével párhuzamosan ezeknek a készülékeknek az ára is folyamatosan emelkedik. Ugyanezt lehet elmondani a legtöbb alapanyagra, eszközre is, ha egyáltalán be lehet szerezni a megfelelő készülékeket. Az ár növekedés pedig a szakértő szerint jóval meghaladta a 10 százalékot, hiszen – ahogyan az élet minden területén – itt is kifejtette a hatását az infláció.

Az egyik legnagyobb probléma jelenleg az euró árfolyama, hiszen a szektorban a legtöbb alapanyag importfüggő, ezért szoros összefüggésben állnak a devizapiaccal. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban tartunk egy megközelítőleg 25-30 százalékos ár növekedésnél tavaly szeptemberhez képest, de ez bizonyos termékcsaládoknál akár még magasabb is lehet

– mondta el még korábban Versits Tamás a lapnak, aki szerint csak tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az alapanyagok, segédanyagok és az egyéb beszerezhető eszközöknek is az egekbe emelkedett az ára, ha egyáltalán még be lehet őket szerezni.

Címlapkép: Getty Images