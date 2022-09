Csapás lehet a fűtési szezon: ez mentheti meg a nagy, korszerűtlen családi házakat?

Az Európai Unióban csak 28 százalék, Magyarországon viszont 34 százalék, vagyis ebben a mutatóban kétségkívül megelőzzük a világ egyik legjelentősebb gazdasági erejét koncentráló EU-t. Csakhogy ez a mutató a végső energiafogyasztás lakosságarányos százaléka, ami azt jelenti, hogy az EU-ban a háztartások átlagosan hat százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a magyar lakosság. Ennek magyarázata a korszerűbb európai lakóingatlan-állomány. Magyarországon a lakásállomány megújulási üteme tartósan alacsony szinten ragadt, és 1991 óta csak egyszer haladta meg az egy százalékos éves ütemet. A lassú tempó nem segíti elő a háztartások energiafogyasztásának csökkenését, hiszen a korszerűtlen otthonok nagyobb energiafogyasztással járnak, elemezte a jelenlegi magyar lakóingatlan-állomány összetételét a szakember. Mint mondta, reményre adhat okot az energetikai tanúsítvánnyal rendelkező lakóingatlanállomány felső 15 százalékába eső lakóházak energiafogyasztásának évről-évre történő javulása. Ezek jellemzően nem gázos, hanem hőszivattyús vagy elektromos fűtésrendszerrel épülnek, míg az áramot napelem termeli. A magyar lakásállomány jelentős része rosszul szigetelt épületből áll, az előző évszázad hetvenes éveiben épült típusházak hővesztesége jelentős: csak a födém korszerű hőszigetelésével 20-30 százalékos javulást lehet elérni, ami a mostanság elszállt építőanyagárak mellett is gyorsan, néhány év alatt megtérülő beruházás. A szakember szerint ez nem csak a fenntarthatóságot segíti elő, de az ingatlan értékét is növeli eladáskor. A hatást pedig tovább lehet növelni a külső falak és a padló hőszigetelésével, illetve a modern, kevesebb hőveszteséget elszenvedő nyílászárók cseréjével. Az elmúlt években a kedvező rezsiköltségek mellett nem volt megtérülő beruházás a hőszigetelés vagy a fűtési rendszer korszerűsítése, a mai árszint azonban megváltoztatta a megtérülési kalkulációt. A piac egyelőre kivár, de az Otthon Centrum bázisán végzett augusztusi keresési mutatók összegzése már jelzi: az arányok megváltoznak a jövőben. Az önálló házak iránti keresési igény 51,5 százalékra csökkent, míg a lakásokat böngészők aránya 48,5 százalékra nőtt. Budapest és az agglomeráció viszonylatában is hasonló tendencia figyelhető meg. A nagy alapterületű, komoly költségek árán fenntartható, korszerűtlen családi házak iránti kereslet várhatóan csökkenni fog az utolsó negyedévben, fogalmazott Soóki-Tóth Gábor. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy családi házak felújítása egyszerűbb, mint a társasházi lakásoké, ahol több tulajdonos összefogására van szükség. Ezért várhatóan legalább annyian döntenek majd a felújítás és korszerűsítés mellett, mint ahányan az eladást választják.

Címlapkép: Getty Images