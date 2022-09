Rohamtempóban vásárolják a tűzifát a magyarok: ebben a régióban számíthatnak készlethiányra

Az őszi munkák egybeestek a lakossági szociális tűzifaprogram elkezdésével, ezért fel kell futtatni a fakitermelést, ezután remélhetőleg ütemesen szolgálják ki a lakosságot. Óriási az érdeklődés. Mind a két nagyvárosunkban, Nyíregyháza és Debrecen környékén azt kell mondjam, minden képzeletet felülmúló érdeklődés van

– mondta.

Ahogy a portál írja, a debreceni erdészetüknél az éves tűzifa termelési lehetőséget már túljegyezték az igénylők, és Nyíregyházában is ez lesz. Nyírerdő szinten az ötvenezer köbmétert fogja meghaladni a lakossági tűzifa igénylés. Bíznak abban, hogy a vevők kellő türelemmel viselik a helyzetet.

A szakember szerint a most értékesített tűzifák között még a tavaly, vagy tavasszal kitermelt szárazabb fa is lehet, de minimális készlet maradt a tavaszi termelésekből. Két évvel ezelőtt ilyenkor a társaság több mint ötvenezer köbméter száraz tűzifával rendelkezett, most azonban csak 15 ezer köbméterrel indították el az őszi szezont. Eközben a szociális tűzifa program is elindult: már elkezdték a betárolást a településekre.

Az alföldi cégeknél és a főváros környékén is nagy a kereslet, ezért vélhetőleg a cégcsoporton belül átcsoportosítások lesznek az állami erdőgazdaságok között. Csodák nincsenek: az Alföldön vélhetően lesz készlethiány, és a Dunántúlról érkezhet a segítség

– fogalmazott.

