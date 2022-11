Drága tél vár a háziállatokra: nincs mese, ezen nem spórolhatunk, a kis kedvenc élete a tét

Vidéken megszokott, hogy a családi házak kertjében szinte mindenki tart valamilyen kisállatot, de ilyenkor, a mínuszok tartós beálltakor sokakban felmerül a kérdés, nem lenne-e jobb kis kedvencüknek odabent a meleg házban. Ha egész évben kint tartottuk az állatot, nem érdemes télre sem bevinni a lakásba, de van néhány dolog, amire fokozottan oda kell figyelni. Sőt, létezik egy köztes megoldás is, így cicánk vagy kutyánk kint is és bent is lehet egyszerre.

Állatok zárt térben: ideális megoldás lehet a télikert

Az emberek mintegy hetven százaléka tart valamilyen házi kedvencet. A gondoskodás feltételezi azt, hogy a kisállat boldogságára és egészségére odafigyel a gazdi, ezért a zárt tér, a beépített terasz, a lakás, a kert vagy a télikert méreteihez igazodik a kisállat vásárlásakor. Milyen háziállat érzi jól magát a zárt térben? A házak és lakások egyik leggyakoribb kisállata a macska. Amellett, hogy a cicák könnyen viselik a zárt teret, kedvesek, ragaszkodóak és bizonyos mértékben gyógyító hatással vannak a gazdikra.

Kisállat tartása a télikertben és/vagy a beépített teraszon otthonunkban egyszerűen kivitelezhető. A télikert és a beépített terasz alkalmas kisállatok tartására, mert itt könnyen elhelyezhető a kutya, macska és madarak számára készített alkalmatosságok és a kellemetlen szagoktól is megkímélhetjük otthonunk többi részét.

A télikertben elhelyezett macskatál nem árasztja el szagával a ház többi részét, ugyanakkor a cicának nem kell kimennie a téli hidegbe sem. A macskák gondozása egyszerű, és kiterjedt a szakirodalma is, tehát könnyen találunk az egyes problémákra megoldást.

A cicatartásnál a télikert azért is lehet előnyös, mert itt elhelyezhetjük azokat az eszközöket, ahol a kis kedvenc élezheti a karmait, ha a tavaszi napsütéses órákat itt tölti, akkor a ház, lakás többi része megmenekül a levedlett szőrpamacsoktól is.

Ha a télikertben helyezzük el kis kedvencünket, figyeljünk oda arra, hogy olyan növények vegyék csak körül, amelyek nem okoznak mérgezést. Erről itt írtunk részletesen. Szerencsére sok olyan növény van, amelyik kifejezetten cicabarát, és a legtöbb mérgező növény az ízével is riasztja az állatokat. De ha mégis van egy-kettő olyan a télikertünkben, ami veszélyes lehet, figyeljük meg macskánkat, hogy lássuk, bizotsan nem kap-e kedvet a növény rágcsálására. Ha mégis megtörténne a baj, így járjunk el.

A kutyák szeretik a szabad teret, de megbarátkoznak a télikerttel

A kutyatartás a második legnépszerűbb hobbi napjainkban. Ne felejtsük el, hogy bármekkora is a lakás, a ház vagy a télikert, a kutyusok számára szabad tér kell. A néhány négyzetméteres beépített teraszon érdemes kisebb termetű kutyát tartani, hiszen a nagyobb állatnak kínszenvedés a szűk tér, és a gazdinak is sok bosszúságot okoz a levert, kiborított növény.

A macskákkal ellentétben, a kutyusok számára nem létezik kifejezetten kutya WC. De van megoldás, még ha nevelést és következetességet is igényel a gazditól, hogy egy kisebb homokozóba szoktassa a kutyust. Ha ez sikerült is, akkor is ki kell vinni télen is a télikertben tartott ebet sétálni, hogy biztosan elvégezhesse a dolgát.

Madarak tartása - egyre többen vállalkoznak rá

A beépített terasz és télikert ideális lehet a madártartásra. A szépen gondozott növények között remekül mutatnak a színes tollú madarak. A ketrecek méretének és formájának szinte csak a télikert formája szab határt, ahol a papagájok színes tollazata és a papagájvirág jól megférnek egymás mellett. Ha szeretnénk madarakat tartani otthonunkban, akkor a télikert kifejezetten alkalmas hely erre, hiszen a korán reggel kelő állatkák csivitelése lakáson belül zavaró lehet, viszont a télikert jól szigetelő nyílászárói hajnalban megóvják fülünket az egyébként kellemes madárcsicsergéstől.

Kinti kutyák felkészítése a hidegre

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, elalszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízelütgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- sorolja Dr. Nagy Anna.

Fűtőlap és fűthető etető-, itatótál

A lakásban tartott ebek esetében könnyebb dolga van a gazdiknak: “megússzák” egy kis odafigyeléssel. Télen a lakás és a kinti hőmérséklet között igen nagy különbség van, nem csoda hát, ha kedvencünk elkezd dideregni a meleg lakásból a havas utcára lépve. Ha a gazdi figyel, tudja, mikor jön el a kutyaruha, kutyakabát ideje - akkor adjuk rá a meleg kabátot, ha valóban fázik kutyánk.

Egyénfüggő, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem. Télen viszont több tápanyagra és nagyobb mennyiségű élemere lesz szüksége a kinti kutyának, érdemes ilyenkor a jobb minőségűt választani, akkor nem feltétlenül lesz szükség vitaminpótlásra sem

- tette hozzá a doktornő.

A fűthető, 5mm vastag, merev, erős PVC lap harapásbiztos kábellel van felszerelve, így az állat nemcsak felügyelet mellett heverhet rajta, a csintalan ebek esetén is balesetbiztos a használata. A fűthető kisállat fekhelyet a kutyaház aljára lehet beszerelni, ahol a hidegben a kutya ráheveredve élvezi a melengető élményt. Lényeges, hogy a lap nem kifejezetten meleg, a helyiség hőmérsékletét emeli, így biztosítva 5-6 fokkal melegebbet kedvencünk számára.

Ezek a fűtőlapok már bármelyik nagyobb állatkereskedésben megvásárolhatóak, több méretben kínálják őket, az áruk 12000-től 80000 forintig terjed általában, de találtunk 5200 forintos kínálatot is webáruházban. Az viszont nagyon fontos, amikor ilyet vásárolunk, hogy megfelelően szigetelt legyen a fűtőlap, nehogy tüzet okozzon egy esetleges esőzés alkalmával, ha az elektromos vezeték sérül. Általában az olcsóbb típusok benti használatra alkalmasak.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hűvös évszakokban a külső tartású háziállatok etető és itató edényeinek tartalma gyakran fagyos, jéghideg, de teljesen be is fagyhat az ivóvizük. A megfelelő hőmérsékletű táplálék és víz pedig nagyban befolyásolja kedvencünk fejlődését, közérzetét és a betegségekkel szembeni ellenállóképességét. Jó hír, hogy már kapható olyan tál, amelyik melegíthető, ezekkel az etető- és itatófűtésekkel mindig kellemes hőmérsékletű táplálék biztosítható az állatnak. A tál átmérője 22 cm, harapásvédett kábellel és dugvillával van ellátva, az ára pedig 12000 Ft körül van.

Eső, fagy ellen is védekezzünk

Az eső ellen azonban akkor is érdemes védekezni, ha a bélelt meleg kabátnak még nincs itt az ideje: egy hosszabb esős sétán átázhat a kutyabunda, aminek könnyen megfázás lehet a vége! Ilyen esetekre kifejezetten hasznosak a víz- (és szél-) álló kabátok.

A havas, jeges járdákat szinte mindenhol sózzák, gyakran a kelleténél jobban is. Ez kimarhatja kedvencünk tappancsát, kikerülni viszont nem igazán tudjuk. Megoldás lehet a kutyacipő, vagy zsíros, viaszos krémek használata. A séta után langyos vízzel mossuk le a mancsokat! Érdemes időről időre ellenőrizni a kutya talppárnái közötti szőr hosszát is: minél hosszabb és több ugyanis a szőr, annál jobban beletapad a sétánál a hó, akár kis gombócokká is összefagyhat, amik könnyen felsértik a kutya lábát. Egy ollóval óvatosan kurtítsuk meg ezeket a szőröket.

Kutyaól: szigetelés, bélelés, elhelyezés

Az udvari kutyáknál a legfontosabb, hogy legyen egy szélvédett és száraz hely, ahová be tud húzódni a hideg szél és a csapadék elől. A legtöbb kutyának ezt a búvóhelyet a kutyaháza jelenti, fontos hát, hogy az télen is biztonságot és meleget nyújtson. Egész évben hasznos, ha nem közvetlenül a talajon áll a ház, hanem valamivel alátámasztjuk: téglákkal, vagy akár egy raklappal. Így alulról a hideget nem veszi át annyira, és a csapadékos időben sem ázik fel.

A kutyaólat szigetelni is kell, ha nem akarjuk, hogy kis kedvencünk dideregjen benne. A hungarocell vagy polisztirollapot tegyük az alulra szánt falapokra, majd az egészet burkoljuk még egy falappal. Ezt a tetőnél és a ház oldalainál is érdemes elvégezni, így garantáltan kellően hőszigetelt lesz a lak, és bent tartja a meleget. A kutyaól bejáratára tegyünk fel egy pokrócot, szőnyeget vagy átlátszó műanyag fóliát, amit a kutya a fejével vagy az orrával könnyedén elmozdít a ki-be járkáláskor. Nem mindegyik kutya viseli el ezt a “bejárati ajtót”, és előfordulhat, hogy leszedi. Hideg időben tegyük fel újra, kétszer-háromszor, de ha továbbra is lerágja, az azt jelenti, hogy e nélkül sem fázik a helyén a kutya.

1. Mindig béleljük ki

Friss szalma vagy forgács a legjobb erre a célra, de az iratmegsemmisítőből maradt papírhulladék is megteszi jobb híján. A törülközők vagy takarók azért nem a legjobbak, mert könnyebben átnedvesednek a párától, és nehezebben száradnak, így kevésbé melegítik a kutyát. Azért, hogy kijáráskor a kutya ne hordja ki a szalmát, tehetünk fel egy kisebb küszöböt is az ajtóra. Jó megoldás az is, ha párnahuzatba töltjük a szalmát vagy forgácsot, így biztosan nem hordja ki azt az eb, és melegen tarthatja a házikóját. Viszont arra figyeljünk, hogy heti rendszerességgel cseréljük az almot, és ha netán elkezdené megenni, inkább keressünk másik megoldást a számára.

2. Az alátámasztásra is gondoljunk

Ha a kutyaól közvetlenül a földre kerülne, támasszuk alá, de még jobb, ha lécekre vagy dobogóra helyezzük szélvédett helyre, ahonnan még beláthatja a birodalmát házi kedvencünk. A megemelt kutyaól véd a talajmenti fagytól, tartós hidegben sem hűl ki az ól alulról, ráadásul esőben sem ázik fel. A raklap mellett pár bontott tégla is megteszi, de fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy stabilan álljon, bárhová is helyezzük az ólat.

3. Védett helyre tegyük

A kutyaólat széltől és csapadéktól védett helyre tegyük, amennyire lehetőségeink engedik. Az is fontos, hogy kedvencünk lakhelyét is tisztítsuk ki havonta. Ezzel a kártevők megtelepedését és elszaporodását is megakadályozhatjuk.

Kinti vagy kijáró cica felkészítése a hidegre

Az ősz közeledtével még nagyobb figyelmet kell fordítanunk kedvencünkre, legyen szó akár kertben, akár lakásban tartott cicáról. A hideg napok sok problémát okozhatnak, ha nem készülünk fel jó előre megfelelően. Megmutatjuk, cicagazdiként melyek az időszak legfontosabb teendői.

Több, energiában gazdagabb eledel kell

A kinti vagy sok időt a szabadban tartózkodó cicák teste alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Sűrűbb, tömöttebb bundát növesztenek, kissé testesebbé válnak, hogy jobban bírják a hideget. Gazdiként megfelelő táplálással segíthetjük a természetes folyamatokat. Télen lehetőleg prémium minőségű eledelt vásároljunk kedvencünknek, és fokozottan figyeljünk az összetevőkre, a vitaminokra és ásványi anyagokra.

Prémium minőségű eledel mellett csak akkor van szükség táplálékkiegészítőkre, ha azt állatorvosunk javasolja, mert például gyorsítani akarjuk egy esetleges betegség gyógyulását. A feleslegesen adott táplálékkiegészítők többet ártanak, mint használnak. A kinti macskák esetében, ha konzervet adunk, akkor várjuk meg, amíg elfogyasztják, a maradékot pedig vigyük be, hiszen az könnyen megfagyhat. Szárazeledelek etetése esetén még fokozottabb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mindig legyen a közelben iható, nem fagyott víz. Az eledel mennyiségét kinti macskák esetében körülbelül 15%-kal lehet növelni a nyári mennyiséghez képest, mert a hideg hónapokban több energiára lesz szükségük. A lényeg az, hogy télen még jobban figyeljük kinti állataink kondícióját, és ha fogynak, akkor növeljük az adagot. Természetesen nem az a cél, hogy elhizlaljuk kedvencünket

- mondta el kérdésünkre Dr Kórik Csilla állatorvos.

Meleg takaró, fekhely legyen neki biztosítva

Ahogy közeledik a tél, mi emberek is elővesszük a vastagabb takarókat. Kedvencünknek ugyanúgy szüksége lesz melegebb fekhelyre kint és bent egyaránt. Mindenképpen készítsünk odakint is egy szélvédett, csapadékbiztos, meleg takaróval bélelt helyet a cicának, ahova behúzódhat a hideg elől. Szobatigrisek esetén, amennyiben nincs padlófűtésünk, célszerű a cica fekhelyét a földről egy magasabb pontra, székre helyezni, ahol nem hűl le annyira alulról a fekhely. Ha a cica előszeretettel pihen az ablakban, akkor érdemes beszereznünk egy speciálisan az ablakpárkányra kifejlesztett fekhelyet, ami megvédi cicánkat a huzattól a hideg napokon.

Több macskaalomra lesz szükség

Ha eddig kijáró volt cicánk, előfordulhat, hogy télen nem szívesen merészkedik ki a meleg lakásból, és a hirtelen hőmérsékletváltozás egyébként sem tesz jót kedvencünknek. Így célszerű több macskaalmot beszereznünk, mert a fagyos napokon macskánk minden bizonnyal nem odakint, hanem bent fogja elvégezni a dolgát. Ma már a macskaalmokat könnyű takarítani, szagtalanítanak.

Több vitaminra van szükségük a hidegben

A kutyák vitaminszükséglete kapcsán nemrég tanulmányt készítő Rusvai Miklós nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora rámutatott, állatorvos végzettsége okán pontosan tudja, hogy mennyire fontos a különböző állatfajoknál a vitaminfelvétel.

A gazdik jelentős hányada városban él, ezért a kutyák jellemzően nem természetszerű körülmények között, így kertben, tanyaudvaron vagy szabad földterületen élnek, ahol magukhoz tudnák venni azokat a vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket, amikre szüksége van a szervezetüknek. Ahhoz, hogy egészségüket megőrizzük, táplálékkiegészítőkkel kell őket segíteni

- mutatott rá a szakember.

Ne a minőségi tápon spóroljunk télen!

Alapvetően a konzerv macska- és kutyatápok minden létfontosságú vitamint tartalmaznak, legalábbis a prémium minőségűek. Ezeknek az ára azonban tavalyhoz képest a duplájukra emelkedett, így sokan az olcsóbb táplálékot veszik a kutyáknak és a cicáknak is. Ősszel és télen viszont az ő vitaminszükségletük is megnő, így a gazdiknak jobban oda kell figyelniük arra, hogy mit is tartalmaz az adott eledel, és vagy áldozniuk kell a drágább fajtára, vagy kiegészíteni a megfelelő vitaminokkal az etetést. Érdemes az állatorvossal megbeszélni ezt, hisz minden állat más, így ő tudja a legjobb tanácsot adni a gazdiknak, ismerve a jószágot. A legtöbb esetben az alapvető A-, D-, E- és C-vitaminra van szükségük, ezt érdemes pótolni szükség esetén

- ismertette Dr. Kórik Csilla állatorvos a HelloVidéket.

Azt mindenki tapasztalja, aki állatot tart, hogy jelentősen, mintegy 40-50 százalékkal megnőtt a kutya- és macskaeledelek ára, ráadásul egyre gyakoribbak a klímaváltozással azok a betegségek is, amelyek bár vakcinázással megelőzhetőek lennének az állatoknál, sokan még mindig nincsenek birtokában a megfelelő információknak, és így a megelőzésre sem gondolnak. Pedig jóval olcsóbb egy védőoltás, mint aztán a betegség kezelése, figyelmeztetett az állatorvos.

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is jócskán megemelkedett. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is nőtt, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek a kisállatok kezelési költségei. De ezen túl az áruházakban is magasabb áron adják a hordozókat, tápokat, fekhelyeket, tulajdonképpen mindent. Ezen a télen tavalyhoz képest már van, ami a duplájába kerül, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a háziállat komfortosan érezze magát télen

- mondta el Dr. Kórik Csilla, a debreceni Vezér Állatcentrum állatorvosa.

Így segítsünk télen a kinti cicánknak

Támogatni kell a macska raktározásra átalakult anyagcseréjét, azaz télen, ősszel kicsit többet adjunk enni a macskának, akár másfél, kétszer annyi táplálékra is szükégük van ilyenkor, mint a nyári nagy melegben.

Legalább az etetés gyakoriságával megegyezően, ha van rá mód, akkor gyakrabban, naponta többször is, ellenőrizzük, hogy van-e elegendő ivóvize a cicának, illetve, hogy nem fagyott-e be a víz. A folyadékbevitel fontos télen is, nemcsak nyáron, a hőháztartás támogatása érdekében is.

Biztosítsunk egy búvóhelyet, cicaházat a macska számára. Ez lehetőleg legyen szigetelt, tömjük ki rongyokkal, hogy a cica át tudja melegíteni saját testhőjével, és kényelmes menedéket, kuckót találjon magának az időjárás viszontagságai elől.

Ha be szeretnénk engedni a cicát időszakosan, pár órára, éjszakára, érdemes egy kevésbé fűtött helyiséget találni számára ezekre az időkre, mert ha a mínuszokból egy-egy órára bekerül egy nagyon meleg szobába, a hőháztartása összezavarodhat. Ha a cica számára adott minden kényelem a kinti teleléshez, alapvetően gond nélkü át fogja vészelni a telet.

Egzotikus állatok: télen ők is többe kerülnek

A díszmadarak vásárlása már önmagában sem olcsó mulatság, és aki nem akarja egy életre kalitkába zárni a kedvencét, mélyen a zsebébe nyúlhat egy röpde felépítéséhez. Itt is érdemes jól meggondolni, jót akarunk-e az állatnak hosszú távon, vagy csak alkalmi szeszélyünknek hódolunk, ugyanis a tartástechnikai költségek sokszor milliós költséget jelentenek.

Ez igaz a hüllőkre is, nekik ketrec helyett terráriumra van szükségük, amelynek tökéletes hőmérsékletűnek és fényűnek kell lennie, hogy élhető legyen számukra. Az ő tartásuk drágább, mint a rágcsálóké, hiszen különleges táplálékra van szükségük. Egyes kígyófajok például kisebb rágcsálókat esznek, a gyíkok pedig rovarokat, lárvákat, amelynek beszerzése külön időt vesz igénybe. A hüllőknek szükségük van speciális melegítőlámpákra is, melyekbe az izzók is drágák, nem beszélve a megemelkedett villanyáram áráról.

Az állatkereskedőket törvény szabályozza, de sajnos manapság az interneten bármi megvehető, így egzotikus állatokat is árulnak illegálisan. Felelőtlenül hatalmas károkat okozhatunk élő és érző élőlényeknek, valamint a környezetünknek is, amennyiben invazív fajokat engedünk szabadon, amelyeknek nemcsak a vásárlását, de atartását is törvény tiltja sok esetben.

Címlapkép: Getty Images