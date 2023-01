Ilyen macskákat vesznek a tehetős magyarok: íme a világ 12+1 legdrágább cicája

Leonardo Da Vinci szerint minden macska, már a legkisebb is, valóságos műalkotás, a legelterjedtebb házi macska is. A macska nem falkaállat, nehezen tűri a kötöttségeket, a dorombolása mégis egyfajta csodaszer a gazdinak, és a legújabb kutatások egyértelműen bebizonyították, hogy csökkenti a stresszt ez a semmihez sem fogható cicahang. Körbejártuk, mennyibe kerül most a cicatartás, és csokorba gyűjtöttük a világ legdrágább fajtáit is.

A magyar háztartások 57 százalékában tartanak állatot, ebből 69 százalék kutyát, 51 százalék macskát, kisemlősök és madarak részaránya 8-8 százalék, az akva-terra kategória részaránya 15 százalékos lehet korábbi elemzések szerint. A falvakban még mindig nagy hagyománya van a háztartási maradékkal etetésnek, ott a kisállatoknak ritkábban vásárolnak külön élelmet. Nagyon megdrágult a kisállattartás, a macskáké így alakult A KSH adatai szerint 2019 szeptemberében 300 forint volt egy kb. 400 gramos macskaeledel konzerv és 2 000 forint 3-5 kilogramnyi száraz kutyatáp. Az utolsó friss adatok szerint, 2022 augusztusában 461 volt egy macskaeledel konzerv és 3 080 forint a száraztáp kutyáknak. A macskakaja 53,7 százalékkal, a kutyakaja 54 százalékkal. Egy év alatt - 2021. augusztushoz mérve - 48,2 százalékkal nőtt a macskaeledel és 39,4 százalékkal a kutyaeledel ára. A háztartási energiaárak 55,5%-kal nőttek 2022 decemberében, jelentősen mérséklődve az előző hónaphoz képest, mivel egyhónap alatt 11,8%-kal csökkent a vezetékes gáz tarifája. A vezetékes gáz ára 97,8%-kal, az áram 27,8%-kal, a palackos gáz 48,7%-kal, a tűzifa 58,6%-kal drágult egy év alatt, míg a távfűtés ára változatlan maradt. Az egyéb cikkek árai 22,6%-kal nőttek, ezen belül az üzemanyagárak az üzemanyagár plafon eltörlése miatt 27%-kal emelkedtek, de a kategórián belül a legtöbb termék áremelkedése továbbra kiemelkedően magas, leginkább a lakásjavító-, karbantartó cikkeké 30,8%, valamint az állateledeleké 48,8% - közölte Suppan Gergely, a Takarékbank makroelemzője. Máté Péter, a debreceni Nyami-Hami kisállat-kereskedés üzletvezető tulajdonosa a napokban beszélt a HelloVidéknek a nem túl rózsás helyzetről. Tavaly ilyenkor óta eddig már négyszer kellett árat emelnünk, de még így is alig tudunk fennmaradni. A száraztápok márkától függően 40-60 százalékot is nőttek 2022 január óta, a jutalomfalatoknál érhető tetten a legdrasztikusabban a drágulás, egyes termékek ára mostanra 120 százalékot ugrott. Van olyan macskaalom, amelyiknek a nagy kiszerelését néhány hónapja még 6-7 ezer forintért értékesítettem, most már én sem veszem meg annyiért a nagykerben. De akad olyan is, amelyik már 14-15 ezer forintba kerül, a szilikát almok ára szállt el a leginkább - sorolta Máté Péter. Nagyon fontos, hogy ha macskát vásárolunk, nézzünk utána alaposan a tenyészetnek, hogy még véletlenül se támogassuk akaratlanul a szaporítókat. Mert lehet, hogy olcsóbban jutunk hozzá a kiszemelt kiscicafajtához, de később számolhatunk plusz költségekkel, ha nincs kiszűrve bizonyos betegségekre, vagy nem is azt kapjuk a pénzünkért, amit akartunk. Ezek most a világ legdrágább cicái Az itt említett árak egy átlagos kiscicára vonatkoznak, ha fajtanyertes vagy bármilyen díjnyertes a cicus, plusz összeggel kell számolnunk, ahogy abban az esetben is, ha tenyésztési célból, nem pedig hobbiállatnak vennénk meg a macskát. 1. Ashera vagy szavanna macska - 6000000 - 28000000 Ft Az ashera macska, melyet 2006-ban az ázsiai leopárd macska és az afrikai szervál keresztezéséből tenyésztették ki, némi házimacska „rásegítéssel”, akár 100000 dollárt is kóstálhat, attól függően, milyen vonalat és minőséget képvisel. Állítólag az asherát, akárcsak a hypoallergénnek hirdetett Allecra macskát egy csaló üzletember, bizonyos Simon Brodie cége, a Lifestyle Pets alkotta meg, nem más céllal, mint hogy naiv és sznob emberekből sok pénzt csaljanak ki. Az Ashera - a világ legnagyobb testű házi macskája - 2006-ban valóságos médiaszenzációt okozott, amikor a szervál egy hibridjeként „piacra dobták", és nem kevesebbet, mint 22 ezer dollárt (kb. 4,4 millió forintot) kértek érte. Az Ashera 14 kilós és 1,2 méter magas lesz, mire eléri a felnőttkort. Természetesen ivartalanítva kerülnek gazdihoz, de csak azért, hogy senki más ne tenyészthesse ezt a ritka és drága macskafajtát. Az más kérdés, mennyire lesznek szelídek ezek a vadállativadékok. A cute Savannah cat on a couch. 2. Norvég erdei macska 200000 - 900000 Ft A norvég erdei macska emberi beavatkozás nélkül alakult ki hazájában, Norvégiában, és vad külsejével, valamint egyedi jellemével lenyűgözi az embert. A norvég erdei macskáról számos legenda, illetve népi hiedelem kering. A mitológia szerint ez a macska húzta Freyának, a szerelem és termékenység istennőjének a kocsiját, és Thor, a leghatalmasabb isten sem tudta felemelni ezt az állatot. A népi mondákban valamiféle „tündér-keresztanyaként” ábrázolják, és ő hozza a gyerekeknek az ajándékot és az édességet, méghozzá a bozontos farkára kötve. A norvég erdei macska kialakulására két magyarázat is fennmaradt. Az egyik szerint a vikingek hozták be Kis-Ázsiából, hogy a hajóikban élő patkányokra vadásszanak. Később a vikingek elvitték az amerikai kontinensre, és ezzel elősegítették a Maine Coon kialakulását. A Közép- és Észak-Európába bevándorló ázsiai törzsek hozták magukkal az angóra és egyéb keleti macskákat Skandináviába. Norvég erdei macska A norvég macska szőrének jellege nagymértékben különbözik a maine coonétól, még akkor is, ha a két fajta első pillantásra hasonlónak tűnik. A norvég erdei macska vízálló fedőszőre enyhén olajos és nehéz, ezáltal egy kicsit bozontosnak hat, nem olyan selymes, mint az amerikai fajtáé. Ezért viselik nagyon jól a skandináv állatok a mínusz 30 fokot is, akár erős esőzéssel. 3. Maine Coon - 90000 - 450000 Ft Manapság már a Maine Coon macska számít a világ egyik legkedveltebb macskafajtájának és egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon is. Ez valószínűleg természetes lényükre, robusztus testalkatukra, és pompás jellemükre vezethető vissza. A Maine Coon az Egyesült Államok nemzeti macskája, de aki "ölbemacskát" szeretne, ne ezt a fajtát válassza. Sok legenda létezik eredetéről: többek között azt állítják, hogy a macska és a mosómedve keresztezéséből származik, ami egyébként pusztán már biológiai szempontból is lehetetlen. Valószínűbb az az elképzelés, hogy a macskákat patkány- és egérfogóként használták a bevándorlók hajóin és így érkeztek Amerikába. A Maine Coon feledésbe merült, ám az 1950-es években ismét népszerűvé vált, és kiállításokon is bemutatták őket. A Maine Coon macska nagyon kedves és társaságkedvelő állat. Intelligens macska, ami szeret játszani, ezért akár kisebb mutatványokat is elsajátíthatnak. Hallani néhány cooni-ról, akiket még az apportírozásra is meg lehetett tanítani. A legtöbb macskafajtával ellentétben a Maine Coon-ok szeretik a vizet. Maine Coon Ha egyedüli állatként tartod a Maine Coon macskát, nagyon sok emberi törődésre van szüksége. Emellett nagyon sokat is beszél, édes dorombolása és nyávogása végig kíséri a napot. Nagyon barátságos természetű, jól kijön más állatokkal, illetve gyerekekkel. Problémamentesen tartható kizárólag benti cicaként, ezért elfoglalt emberek számára is kiváló választás. Nagy mozgásigényük miatt lakásban tartott macskaként is legyen lehetősége a tombolásra. 4. Skót lógófülű 100000 - 480000 Ft A hatvanas években egy perthshire-i farmon született egy kismacska, amelynek fülei a fejére lapultak. A farmer, William Ross úgy döntött, elkezdi tenyészteni a vonalat. A Skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógó füleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a Scottish Fold macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a Skót lógófülű macska külsőre olyan mint egy plüssállat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít. Scottish fold kitten looking at camera 5. Orosz kék 90000 - 250000 Ft Feltevések szerint a cica nevéből is eredően Észak-Oroszországból, méghozzá Arhangelszkből származik, innen vitték át teherhajók az 1860-as években Angliába. Első pillantásra a kékesszürke színű orosz kék macska nagy hasonlóságot mutat a karthauzi macskával vagy a brit rövidszőrűvel. Azonban ha valaki pontosabban megnézi őket, akkor rájöhet arra, hogy ezek a macskafajták semmi esetre sem téveszthetők össze! A fajta képviselői aranyos, közepesen aktívnak mondható cicának számítanak. Míg kölyökként gyakran igen játékosak és nagyon temperamentumosak, ez felnőtt korukra megváltozik. A túlzottan élénk kicsikből gyengéd, szuverén atléták válnak. Ezért gyakran kifejezetten ajánlják lakásban való tartásra. Mégis csak óvatosan: az orosz kék macska felettébb intelligens és szereti a kihívásokat! A legtöbbjük számára nem jelent gondot kinyitni egy ajtót vagy az eledeles fiókot. 6. Himalájai 150000 - 450000 Ft Ez a kedves, Angliából származó macskafajta a sziámi és a perzsa macska párosításából jött létre. A pofáján látható markáns point-rajzolatnak köszönheti, hogy maszkos perzsának is nevezik. Emellett olykor találkozhatunk a “colorpoint perzsa” elnevezéssel is. Többen önálló fajtának tekintik a himalája (vagy himalájai) macskát, míg mások inkább a perzsa macska speciális variánsának tartják. A fajta a sziámi és a perzsa keresztezésével jött létre. Igazán népszerű azért lett, mert több amerikai filmben is szerepet kapott, például az Apádra ütök cicusa is ilyen fajta. A himalájai cicák kedvelői gyakran sziáminak öltözött perzsa macskáknak titulálják ezeket a rövid orrú cicákat. A himalája cica a perzsa macskák szabványába tartozik. Mindenesetre lényében inkább a sziámira hasonlít. Azonban a két macskafajta jelleme, amelyekből a himaláját kitenyésztették, nagyon különböző. Sziámi-mivolta élénk karakterében mutatkozik meg, szelídsége és kényelmessége ezzel szemben a perzsa cicához kapcsolható. Zajos, nyugtalan környezetben, ahol túl nagy a hangzavar, ez a cica nem érzi jól magát. Személyiségének inkább a nyugalmas környezet felel meg – olyan emberekkel, akik csendes viselkedésűek. 7. Egyiptomi mau 150000 - 500000 Ft Míg az egyiptomi mau igazából az 1950-es években vált kedveltté, tenyésztése már 3000 évvel ezelőtt megkezdődött. Így már antik egyiptomi falfestményeken is felfedezhetjük az egyiptomi maut. A régi egyiptomi lakóközösségekben mindenekelőtt azért látták szívesen a macskákat, mivel azok távol tartották gabonakészleteiktől az egereket. Alkata nem keleti jellegű, hanem valamivel testesebb, zömökebb, izmosabb. Bundája erőteljesen mintázott. Szőrszínek: ezüst, bronz, füstös fekete (a feketét csak tenyésztik, a versenyeken nemkívánatos változat, gyakran nem engedik benevezni). Egyiptomi mau Lényét tekintve az egyiptomi mau macska barátságos, emberközpontú, hízelgős, egészen idős koráig játékos kedvű, intelligens, érzékeny és aktív. Ragaszkodása és hízelgőssége még tovább fokozódik, ha a gazdi ennek a gyönyörű cicának kiadós intelligencia- és foglalkoztató játékot, valamint kaparójátékot biztosít. Hiszen ennek a cicának ezekre nagy szüksége van, s ha ez az alapvető igénye teljesítésre kerül, köszönetét nagyon sok hízelgéssel, kedveskedéssel és emberszeretettel fogja kifejezni a számára kedves emberek irányába. 8. Bengáli 290000 - 900000 Ft (címlapfotón) A bengáli házi macska a bengáli leopárdmacska és egy házi macska keresztezéséből létrehozott hibrid. Az első példány e két faj véletlen párosodásból született, míg a tervszerű tenyésztés az 1980-as években kezdődött Amerikában, azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy vadmacska külsejű, de házi macska természetű fajtát. Amerikában kezdték el tenyészteni, nagyon barátságosak, kedvesek, sok kutyaszerű vonásuk van, imádnak játszani. Arra viszont fel kell készülnie a gazdinak, hogy nem a leghalkabb macskafajta, mindig van mondandója. Bundájuk színezete miatt a tigrishez, vagy a leopárdhoz szokták hasonlítani őket. A bengáli hibrid fajta: a házimacska és az ázsiai leopárdmacska keresztezéséből jött létre. A bengáli macska nagy, erős macska, melynek fényes, pöttyös, rövid szőrű bundája van. Manapság a bengáli macska inkább házi macska természetű, viszont sikerült megőriznie az egzotikus, vad külsejét. A bengáli macska a legnagyobb létszámmal rendelkező és legnépszerűbb pettyes házimacskafajta, és az egyetlen házi macska/vadmacska keresztezett fajta, melyet széles körben elfogadnak. 9. Szfinx - 430000 - 950000 Ft Ha olyan macskák szerelmese vagy, akiknek nincs szőrük, a szfinx macska tökéletes az Ön számára. Természetesen ne gondolja, hogy kihagyja a fürdőnapot, mivel ezek a cicák általában olajosak lesznek. Ezért több zuhanyzót igényelnek, mint más fajták. Személyiségét tekintve hűségesek, játékosak és imádják az emberi figyelmet. Emellett könnyen megtalálhatják más macskákkal vagy kutyákkal való társasági életüket. Akár idegenekkel is kedvesek lehetnek. Nagyon ellenálló fajta, és általában nem szenvednek súlyos egészségügyi problémáktól. 10. Perzsa - 80000 - 400000 Ft A perzsa macska az egyik legrégebbi és legismertebb macskafajta, amely leginkább hosszú szőréről és lapos, kerek fejéről ismerhető fel. A fajta Perzsiából (a mai Iránból) származik, de a török angórával és a brit hosszú szőrűvel való keresztezés miatt a származása tisztázatlan. Európában való megjelenése Pietro Della Valle itáliai utazóhoz köthető. A fajta egyedei többnyire nyugodt természetű, visszahúzódó, önállóságra törekvő állatok. A kiállításra alkalmas példányok rendkívül hosszú szőrzettel, zömök testtel, rövid lábakkal, rövid farokkal, széles fejjel, egymástól távol álló fülekkel, nagy szemekkel és rövid orral rendelkeznek. Orruk a tenyésztési folyamat során (különösen az Amerikai Egyesült Államokban) extrém módon megrövidült, ami időnként különféle egészségügyi (például légzési) problémákhoz vezetett, a lelkiismeretes tenyésztők körültekintő munkája révén azonban, idővel sikerült kiküszöbölni az effajta rendellenességeket. Mivel szőrzetük az önálló ápoláshoz túlságosan hosszú és sűrű, a perzsák rendszeres gondozást igényelnek. Bundájukat naponta át kell fésülni vagy kefélni, emellett pedig időnként fürdetésre is szükségük van. Néha a szemeiket is ellenőrizni kell, mivel egyes példányoknál gondot okozhat a tisztán tartásuk. 11. Toyger macska: a "játékos tigris" A bengáli macska és egy csíkos, rövidszőrű házi macska kereszteződéséből született meg a toyger fajta. Jean Mill, a bengáli fajta kitenyésztőjének lánya, Judy Sudgen kreatúrája ez a fajta, melyet célirányosan úgy tenyésztettek, hogy hasonlítson a tigrisekre, de kedves házicica „csomagolásban”. Toyger A toyger igezi dizájner-macska, a különleges dizájner darabokra jellemző egyediséggel, szépséggel, no és borsos árral. Az örökmozgó, mindig játékos, beszédes és kedves fajta ára 5000 dollárnál kezdődik. A Toyger a világ egyik legritkább és legdrágább macskafajtája, nagyon fiatal, még most fejlődik. A Toyger nevét két angol szóból kapta: toy and tiger = "toy tiger". A toyger cicák gyorsan megtalálják a közös nyelvet a gyermekekkel, mivel nagyon békések és türelmesek velük szemben, viszont meglehetősen aktívak, tehát rendszeres és sok napi testmozgásra van szükségük. 12. Peterbald macska Nagyjából 1988-ra tehető, hogy egy szokatlan küllemű macskafajta jelent meg Oroszországban, a Don folyó melletti Rosztov városában. Az új, szokatlan macskát, mint a szőrtelen macskák egy domináns mutációját mutatták be, eleinte Don Szfinx-nek nevezték. Rövid időn belül az első példányok Európába kerültek, de ezzel kezdetét vette a genetikai jellegű kérdések áradata is. Az almokban ugyanis olyan kismacskák születtek, melyek nem voltak szőrtelenek, ugyanakkor nem bírtak a jellegzetes macskabundával sem. Később, a fejlődésük során néhány kismacska ezek közül produkálta a szőrtelenséget, ám mások nem. Peterbald macskák Van, aki szerint rettenetesen csúnya, mások szerint bájos, de tény, hogy a teljesen szőrtelen peterbald macska igazi különlegesség. Ráadásul szinte kutyaszerű hűséggel ragaszkodik a gazdájához, tele van kedvességgel és szeretettel. Néhány egyed nem teljesen szőrtelen, hanem van kevéske puha, kasmír-puhaságú szőre. Mind a két típus fokozott gondokodást igényel, mert bizony a peterbald nemcsak különleges, de különlegesen érzékeny fajta is, ha az időjárás változásairól van szó. Egyébként pedig mozgékony, eleven és játékos. Az ára mutatja ritkaságát, hiszen 1700 – 3000 dollárba kerül egy kiscica. Társaságkedvelő, szeretetteljes, szociális fajta, képes naphosszat követni gazdáját szerte a házban, csak hogy a lehető legközelebb lehessen hozzá. Áhítja a figyelmet, kiköveteli, hogy foglalkozzanak vele. Alig várja, hogy gazdája hazaérkezzen, már az ajtóban üdvözli. Kifejezetten kommunikatív, ráadásul elég hangosan „beszélget” a hőn szeretett emberrel. Jól elvan a gyerekekkel, kíváncsian ismerkedik és barátkozik idegenekkel is. +1 Karakál - házi macskaként tartják az újgazdagok A karakál, azaz a sivatagi hiúz egy közepes termetű, Afrikában és Délnyugat-Ázsiában élő macskaféle, melynek legközelebbi rokona a szervál. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a macskarajongók közül is csak kevesen hallottak eddig róla. Karakál Ám mégis helye van ezen a listán, ugyanis a sznob és gazdag emberek körében igen keresett a karakál, ára 15000 dollártól felfelé van. Mivel vadállatról beszélünk, fontos, hogy aki ilyen fajtát szeretne választani, tisztában legyen egyrészt a tartási lehetőségekkel és engedélyekkel, másrészt mindenképpen tenyésztett és kölyök karakált válasszon, melyet lehetősége van szocializálni. Alapvetően játékos, barátságos macskafajtáról van szó, mely szereti az emberi társaságot, kezelhető és kedves állat, és általában igen hosszú élettartamú, akár a 20 éves kort is megérheti. Címlapkép: Getty Images