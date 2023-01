Hihetetlen túlélők: ez a 10 szobanövény a téli lakás kipusztíthatatlan sztárja

Nem esett vissza a szobanövények iránti vásárlási kedv, most télen is sok fogy belőlük. A népszerűségi listát az oxigént termelő, légtisztító hatású növények vezetik, de ilyenkor, télen az is megfontolandó, hogy mennyire fényszegény a lakásiunk, és érdemes beszerezni néhány kifejezetten árnyékkedvelő szobanövényt. A választékban számos ilyen szép, de kevésbé igényes növényféle fellelhető. Mutatjuk a legnépszerűbbeket.

Azt mindenki tudja, hogy a növényeknek fényre van szükségük a növekedéshez, hiszen anélkül nem tudnak megfelelően fejlődni. Viszont rengeteg olyan szobanövény létezik, amelyik minimális napfény mellett is jól érzi magát, sőt, kifejezetten a lakás árnyékos helyein gyarapszik. Ezek többsége az árnyékkedvelők közé tartozik, ami azt jelenti, hogy közvetett napfényben is egészségesen fejlődnek.

A fényt sem egyformán szereti mindegyik növény. Például tökéletes választás a kevésbé kedvező fényviszonyokkal rendelkező helyiségekbe a páfrányfélék valemelyik faja, hisz ezek nem szeretik a fényt, az erdőségekben is az alsó szinteken nőnek, hozzájuk már alig ér el a napsugár a hatalmas lombkoronáktól. A trópusi eredetű, melegtűrő, fényt is jól nélkülöző szobanövények nagyon jól viselik a kedvezőtlenebb feltételeket ilyenkor télen is

- mondta el Antal Erika, az Oázis Kertészet munkatársa a HelloVidéknek.

A koronavírus-járvány kirobbanásakor megfigyelhető volt a kertészetekben a megnövekedett forgalom, mindenki kerti növényeket és szobanövényeket vásárolt, de a szobanövények népszerűsége azóta is töretlen.

A szobanövények közül az oxigént termelő növényeket keresik a legtöbben, a filodendronok, a páfrányok, a vitorlavirág, a völgyike, az anyósnyelv, a dracéna, a kroton, a kaktuszfélék mind nagyon kedveltek, orvosi aloét is szinte mindenki tart otthon, ez sebgyógyításra is kiváló, és újabban egyre többen viszik a kevésbé olcsó pálmaféléket is, mint pl. a datolyapálma

- kezdte a felsorolást Kasza Zsuzsa kertészmérnök.

Az orchidea népszerűsége jó ideje töretlen, ami nem is csoda, hisz a leggyakrabban vásárolt fajtája, a pillangóorchidea tartása nem is olyan bonyolult, mint sokan tartanak tőle. Az orchideafélékből vannak 4000 Ft-tól 40000 ft-ig mindenfélék, hatalmas a forma- és színválaszték. A legtöbben a lepke- vagy pillangóorchideát választják ajándéknak is, ez ugyanis a leghálásabb mind közül.

De melyek is azok a konkrét szobanövények, amelyek szinte mindent kibírnak, a napfény nélkül is jól érzik magukat? Íme az összeállításunk.

1. Anyósnyelv

Az anyósnyelv egy nagyon kevés gondozást igénylő növény. Beltérben nagyon egyszerűen termeszthető, és hihetetlen jól bírja a sötétséget, így érdemes a lakás árnyékosabb részére tennünk. Télen két hónaponként kell öntözni, túlöntözéskor hamar rothadni kezd. Egy méretes, 60 centiméteres példány akár 21000 forintot is kóstál.

2. Szobapáfrány

A szobapáfrány egy csodaszép örökzöld növény, ráadásul a savanyú talajokat is nagyon jól bírja. Arra figyeljünk, hogy soha ne tegyük közvetlen napfényre, a ház sötétebb szegletében kapjon helyet. A szobapáfrány kedveli a párás környezetet, ezért ügyeljünk arra, hogy mindig megfelelő legyen a tér páratartalma. Egyszerű tartani, hetente kétszer elég locsolni, télen hetente egyszer, időnként pedig nem árt vízpermettel lefújni. 2600 forinttól kezdődik egy közepes méretű, 30 centiméters növény ára.

3. Dracéna, avagy sárkányfa

A dracénák többsége nagyon egyszerűen nevelhető, mindössze arra kell figyelni, hogy rendszeresen öntözzük őket, ugyanakkor kerüljük a túlöntözést. Emellett érdemes távol tartani a dracénákat a közvetlen napfénytől, inkább árnyékos helyen legyenek. Nem a legolcsóbb szobanövények közé tartozik, egy közepes példányt már 13 ezer forint körüli áron megvehetünk.

4. Orchidea - a leggyakrabban vásárolt kivétel

Az orchidea is felkerült a listánkra, mert ez a légnépszerűbb, virágozó cserepes növény a vásárlók körében. Ugyanakkor ne dőljünk be, amikor arról olvasunk, hogy egyszerű a gondozása, és még fény sem kell neki.

Az orchideaféléknek nagy a fényigénye, tegyük nem huzatos, de napos helyre, a nagyobb fajtákat pedig nem is kell öntözni, elég vizet spriccelni rá, vagy hetente egy-két jégkockát tenni a talajára, hogy ne érje a gyökereket sok víz

- figyelmeztet a szakember.

A cserepes virágok közül pedig az orchideafélék, amelyekből vannak 4000 Ft-tól 22000 ft-ig mindenfélék, hatalmas a forma- és színválaszték. A legtöbben a lepkeorchideát vásárolják, az a leghálásabb.

Mindemellett érthető, ha valaki elcsábul iránta, hisz rendkívül dekoratív szobanövény, hosszú szárakkal, több gyönyörű színű virággal rendelkezik, sárga, fehér, rózsaszín, lila, zöldes színű változatokban és számtalan virágformában pompázik, tönn tízezer forintba is kerülhet egy nagyobb. Bár nem olcsó, ha igazán szép növényt ajándékoznának, a legtöbben mégis ezt a cserepes virágot viszik ajándékba névnapokra, születésnapokra, de karácsonyi ajándéknak is kiváló egy-egy nagyobb példány

- osztotta meg a HelloVidékkel tapasztalatait Nagy Judit, debreceni virágbolt-tulajdonos.

5. Agglegénypálma, avagy zamiopálma

Elterjedt dísznövény igénytelensége és szívóssága miatt, képes megkötni a levegőben található veszélyes anyagokat 0.01 mol/(m² nap) mennyiségben. Eredeti élőhelyén a növény leveleit Ghána őserdeinek sámánjai súlyos gyomorfájás gyógyítására használják. Nagy mennyiségben fogyasztva viszont halálos lehet, vigyázzunk vele. Mérettől függően 2600-3900 Ft közötti áron vásárolhatjuk meg. Fényes leveleivel csodás éke lehet lakásunknak, minimális gondozást igényel. Árnyékos helyen, közvetett napfényben érzi a legjobban magát, ráadásul locsolni is csak ritkán kell, arra figyeljünk viszont, hogy meleg helyre tegyük.

6. Madárfészekpáfrány

Hasonló igényei vannak, mint a szobapáfránynak, és szereti, ha a földje nedves, erre mindig figyeljünk oda. Kéthetente tápoldatozni is kell, ahogy a többi páfrányfélét is érdemes. Mérettől függ az ára, de drágább a szobapáfránynál, egy közepes növény 6000 Ft körüli áron kapható.

6. Zöldike

A zöldike amellett, hogy tisztítja a levegőt, minimális napfény mellett is boldogan elél. Mindössze arra figyeljünk, hogy ne tegyük közvetlen fényre, mert az könnyen a levelek megégését okozhatja.

A zöldike strapabíró, gyorsan növekvő növény, jól néz ki függő kosarakban vagy a fürdőszobai polcokon lecsüngő száraival. Szárról szaporítható, az új hajtásokat a nedves talaj tetejére kell helyezni, miközben továbbra is a növényhez kapcsolódnak, és így új gyökereket fognak ereszteni. Egy 15 centiméteres növény ára 4700 Ft körül mozog.

7. Vitorlavirág

Ha olyan szobanövényt keresünk, amelyik kevés gondozást igényel, viszont szép, fehér virágokkal is megörvendeztet, akkor a vitorlavirág a legjobb választás. Ráadásul az árnyékos helyeken is nagyon jól érzi magát. A vitorlavirág kedveli a magas páratartalmat, kiválóan alkalmas a levegő tisztítására, mivel kiszűri a formaldehidet, a benzolt és az ammóniát a levegőből. A levelek lehajlásával azt jelzi, hogy vízre van szüksége. Szupermarketekben is kifogható jó áron, akciósan 2800-3500 forintért megvásárolható egy 40 centiméteres növény.

8. Aloe Vera

Az aloe vera sok országban az egyik legnépszerűbb szobanövény, többek között azért is, mert minimális gondozást igényel csak. Kiváló választás azoknak, akik hajlamosak megfeledkezni növényeikről, kevés fény mellett érzi magát a legjobban, és túlzott öntözést sem igényel a többi pozsgáshoz hasonlóan. A leveleiben lévő zselés anyag nagyon jó égési sérülések hűsítésére és egyéb sérülések kezelésére. Extra tipp: ha ezt a zselés anyagot összeturmixoljuk bármilyen gyümölccsel, nagyon finom, egészséges üdítőt kapunk! Egy 25 cm-es növény ára 2700 ft körül mozog a kertészeti webáruházakban.

9. Nyíllevél

A nyíllevél könnyen gondozható növény, amelyet egy növényrács segítségével meg lehet támasztani, vagy egy függő kosárban hagyhatjuk lefelé nőni. Nagyon kevés gondozást igényel, és akár évekig is megmarad ugyanabban az edényben. A talajt hagyni kell kiszáradni az öntözések között, és meleg időben vízzel permetezhető a növény. Egy 25 centiméter magas, cserepes példány 2600 Ft körül kapható.

10. Szerencsebambusz

Pénzhozó növénynek vagy szerencsebambusznak nevezett növényt sokféle formában lehet kapni virágboltokban vagy nagyáruházakban, kedvelt ajándéknövény szülinaposoknak, ballagóknak.

Nem túl igényes növény, tartása igen egyszerű. A növény alsó része legyen mindig vízben és időnként tápoldatozzuk, hogy pótoljuk a hiányzó tápanyagokat. Lehetőség szerint langyos lágy vízzel öntsük fel a tartó edényt, a klóros víztől besárgulnak, elszáradnak a levelei. Alkalmanként teljesen frissítsük fel a növény alatti vizet, a régi állott víznek kellemetlen szaga lehet. Idővel földbe is ültethetjük a növény.

A közvetlen napfényt kerüljük, mivel az károsíthatja, és besárgíthatja a leveleket. Ha a levelek mégis sárgulni vagy barnulni kezdenek, az azt jelenti, hogy túl sok napfényt vagy klórt kapott, esetleg túl hosszúak a gyökerei. Ára széles skálán mozog, 4000 forinttól 20000 forintig is terjedhet.

Hasznos tippek az árnyékkedvelő növények neveléséhez:

Figyeljünk arra, hogy soha ne öntözzük túl az árnyékkedvelő szobanövényeket, sőt, inkább tartsuk a földjüket szárazon. A viszonylag sötétben nevelt növényeknél a túl sok víz hatására könnyen gyökérrothadás alakulhat ki, ezért érdemes résen lenni, már ami a locsolást illeti.

A vegetációs időszakban adjunk havonta egyszer folyékony műtrágyát a növényeknek.

Rendszeresen tisztítsuk meg a növények leveleit a felületükre tapadt portól és szennyeződésektől, ezzel javíthatjuk ugyanis a fotoszintetizáló képességüket.

Mindig figyeljünk a kártevőkre, és rendszeresen ellenőrizzük a növényeket nincs-e rajtuk valamilyen betolakodó.

