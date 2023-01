Te is fával fűtesz? Rengeteget spórolhatsz, ha ilyen kályhád van otthon

Bódogh Gabriella 2023.01.18. 06:25

Minden családi házban élő keresi a gazdaságos fűtési módokat, amelyek közül kiemelkedik a cserépkályha. Sokan azt gondolják, hogy képesek saját maguk is megépíteni otthon, ami igaz is meg nem is, hiszen vannak olyan lépések, amelyek házilag megoldhatók, de több olyan szakasz van, amikor szakember segítségére van szükség, amit ráadásul a törvény is előír. Az érdeklődők dolgának megkönnyítése miatt Trenyik András, Bánkon élő kályhamester segítségével összegyűjtöttük a cserépkályha építéssel kapcsolatban felmerülő leggyakrabban felmerülő kérdéseket. Nézzük!

HelloVidék: Milyen előnyei vannak a cserépkályhának? Trenyik András: A cserépkályhával való fűtésnek számos előnye van a többi fűtési módhoz képest. Vegyük sorra őket: független minden közműrendszertől. Nem függ gáz- és áramszolgáltatótól (irreális áremelésektől)

nem hűl olyan gyorsan vissza a helyiség, mint egy lekapcsolt gázfűtés esetén. Sugárzó hőt ad még másnap is.

hangulatos, főleg ha üveges a kályhaajtó és látható a tűz

maga a kályha egy lakásdísz, szinte egy berendezési tárgy HelloVidék: Lehet-e otthon saját magunknak készíteni? Ha igen, mire érdemes odafigyelni? Trenyik András: Több mint 36 éve foglalkozom cserépkályhák építésével. A vállalkozást még 1977-ben hozta létre édesapám, mellette dolgoztam éveken át. 2010-ben bekövetkező halálát követően egyedül folytattam tovább ezt az el/letűnőben levő szakmát. Az évtizedek alatt számtalan cserépkályhát építettem, ennek alapján ki merem jelenteni, hogy cserépkályhát építeni nemcsak, hogy nem lehet, de tilos is. Tudomásul kell venni, hogy kályhacsempéket nem tud senki magának gyártani, amennyiben valahol vesz kályhacsempét (újat vagy bontottat), akkor se álljon neki senki kályhát építeni saját maga. Interneten ellesett kályhaépítésekből még jó nem származott. ÉLETVESZÉLYES! Jó pár alkalommal hívtak olyan kályhákhoz ki, amit házilag barkácsoltak össze. A vége mindig az volt, hogy teljesen vissza kellett bontanom az egészet és újra kellett építeni. Tudatosulnia kellene az emberekben, hogy ez is egy fűtőberendezés, ugyanúgy, mint egy gázfűtéses rendszer. HelloVidék: Milyen fűtőértéke van? Trenyik András: A cserépkályha méretétől függ és attól, hogy milyen és hány éves száraz fával fűtenek benne. 3 éves száraz fával (keményfával) való fűtés esetén 30%-kal kevesebb mennyiség kell. A fenyőfa teljesen alkalmatlan cserépkályhába. HelloVidék: Mekkora légteret tud befűteni? Trenyik András: Úgy kell kiszámolni, hogy 1 db csempe=1 légköbméter, míg 1 db sarokcsempe = 1,5 légköbméter fűtését biztosítja. Talapzat és párkány elemeket nem szoktam fűtőelemként számolni. HelloVidék: Mennyire nőtt meg a kereslet a cserépkályhák iránt? Trenyik András: Sokan érdeklődnek, de a konkrét megrendelések nem nőttek meg. Ennek oka egyrészt, hogy az áram díjamat négyszeresére emelte az áramszolgáltató, mert vállalkozó vagyok. A csempe gyártásnál az elektromos égetési díj a legszámottevőbb, így brutálisan emelkedett a kályhacsempék ára. Másrészt maga a gyártási folyamat lassú. Az emberek nagy többsége pedig "adj uram, de máris" elven éli az életét, így nem hajlandóak ezt a gyártási időt megvárni. Harmadrészt meg semmi konkrét elképzelésük sincs, csak egy dolgot tudnak, azt, hogy nem akarnak annyi gázszámlát fizetni és "kéne valami" nekik. HelloVidék: Milyen anyagokból célszerű csinálni? Trenyik András: A cserépkályhát samott téglából. samott lapból, tűztér építő habarcsból kell összeállítani. HelloVidék: Kell-e engedély a cserépkályhához? Trenyik András: Új építésű ingatlanoknál KELL engedély, amit a katasztrófavédelmi hatóság állít ki. A régi házakban (olyanok, amelyek rendelkeznek lakhatási-használatba vételi engedéllyel) NEM kell engedély. A cserépkályhához kell kémény a füst elvezetéséhez, melyhez Új építésű háznál a kéményre is a katasztrófavédelem adja ki az engedélyt. Régi házaknál pedig ha azt, látom, hogy a kémény ramaty állapotban van, akkor addig nem vállalom el a munkát, amíg a katasztrófavédősökkel meg nem nézetik és ki nem javítják a hibákat. Nagyon fontos, hogy a kéményeknek megfelelő állapotban kell lenniük, ügyelni kell a felgyülemlett korom miatt a kéménynyílás kitakarítására. Fontos, hogy a cserépkályha füsttel jelzi, ha valamilyen hiba keletkezik a rendszerben. Előfordulhat, hogy beszorul valami a kéménybe, vagy a lerakódó korom eltömíti a kivezető utat. A düledező kémények, belógó fagerendák a padláson közvetlenül a kémény mellett, a totálisan elkátrányosodott kémények, fészkelő darazsak és madarak a kéményben, mind veszélyeket rejtenek magukban. HelloVidék: Milyen élettartamra lehet számítani? Trenyik András: A cserépkályha élettartama függ a fűtés intenzitásától és a berendezés használatától is. A cserépkályhák típusai élettartamuk szerint: Kályhacsempék, amelyek több generációt simán kiszolgálnak. 1800-as évek végén készült szecessziós csempéből is építettem kályhát néhányszor.

A kályhán belüli belső samott anyagok élettartama 15-20 év.

Normális használat mellett száraz fával való fűtés és megfelelő méretű kályhával az adott szobában.

Túl nagy szoba és kis méretű kályha esetében ez csak 5 év, mert túlfűtik, állandóan pakolják bele a tűzifát és ekkor nagyon gyorsan szétég a samott belső.

Aki pedig csak "rásegítésként" vagy hangulat miatt fűt be néha a kályhába, akkor az a 15-20 év akár meg is duplázódhat. HelloVidék: Milyen karbantartást igényel? Trenyik András: A karbantartás több tényezőtől függ: A füstjáratok és füstcső takarítása (megfelelő száraz fával fűtés esetén) 2-3 évente

Szeméttel, raklappal, fenyőfával, vizes fával fűtés esetén évente, de van úgy, hogy egy fűtési szezont nem bír ki!

A füstjáratok és füstcső takarítása (megfelelő száraz fával fűtés esetén) 2-3 évente

Szeméttel, raklappal, fenyőfával, vizes fával fűtés esetén évente, de van úgy, hogy egy fűtési szezont nem bír ki!

A kéményt évente ki kellene a katasztrófavédelmi hivatal kéményseprőivel takaríttatni, de ez valahogy szinte mindig elmarad.