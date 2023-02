Itt a bejelentés: ez minden családi ház tulajdonost érinteni fog

Az elmúlt egy év számos fordulatot hozott, többek között az energiaárak területén is. Ma már mindenki számára kiemelten fontos, hogy tisztába kerüljön az ingatlana energetikai besorolásával, a háza állapotával, és a lehetőségekkel, hogy milyen területen érdemes fejlesztenie. A Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete (MCSTE) országos felmérést indított annak érdekében, hogy átfogó képet kapjon a magyarországi családi házak energetikai állapotáról.

Részleteiben szeretnénk megismerni az adott ingatlanokat: mikor épültek, mikor milyen felújítást végeztek bennük, rajtuk, és jelenleg milyen tulajdonságokkal rendelkeznek

– ismerteti a felmérés okait Gulyás István, az egyesület elnöke.

A központi statisztikai adatokkal tisztában vagyunk, de azok a felmérések nem terjednek ki minden részletre, inkább csak általános áttekintést adnak. Ezért indítottuk el a kérdőíves kutatásunkat, amelytől azt reméljük, hogy nem csak átfogó képet kapunk a hazai családi házak állapotáról, de az eredményekből kirajzolódnak a legfontosabb olyan területek is, ahol érdemes beavatkozni, és ezzel energiát megtakarítani. Legyen szó akár szigetelésről, akár megújuló energiaforrások alkalmazásáról vagy gépészeti fejlesztésekről, az ingatlanok tulajdonosai látják majd, milyen beruházásokat érdemes elvégeztetniük

– mondja az MCSTE elnöke.

Gulyás István hozzáteszi továbbá, hogy a szóban forgó fejlesztések az uniós irányelvek miatt is fontosak, de az még magától értetődőbb szempont, hogy a felújítások révén aztán a háztulajdonosok jelentős összegeket spórolhatnak meg. A kérdőív nekik most abban segít, hogy tudatosan átgondolhatják, összegezhetik, hogy milyen állapotban van a birtokukban lévő családi ház. Az egyesület szakemberei szerint ez a tudatosság az első lépés az energiahatékony, valóban zöld otthon felé. Ráadásul a kitöltők a felmérésben való részvételükkel – amennyiben hozzájárulnak – nyereményjátékon is részt vesznek, melyen egy teljes körű energetikai felmérést nyerhetnek.

A kérdőív a hivatalos felületen érhető el, ide kattintva. Az MCSTE az egyetlen hazai civil szervezet, amelynek célja már a 2018-as indulása óta a családi házak energiahatékony beruházásainak elősegítése. Az ingatlanok tulajdonosait az egyesület tanácsadással, megoldási javaslatokkal támogatja az épületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében.

Címlapkép: Getty Images