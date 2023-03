Nem kell többé tartani tőlük: így könnyen elkerülhetjük otthon a hangyainváziót

Itt a tavasz, ami nemcsak azt jelenti, hogy beköszöntött a jó idő, hanem azt is, hogy ismét megjelentek a hangyák a lakásban, a ház körül és a kertben. A hangyák megjelenésének oka, hogy egy boly kialakításához megfelelő körülményeket, így például száraz és bolygatatlan talajt, vizet és táplálékot találtak. Ha ez a három rendelkezésre áll, a kertben és házon belül egyaránt nagy számban előfordulhatnak. De mit lehet tenni ezek ellen a rovarok ellen? Hogyan űzhetőek el, illetve hogyan tarthatóak távol a kerttől és a lakástól?

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet védekezni a kertekben nagyobb számban megjelenő hangyák ellen, Megyeri Szabolcs kertészmérnök az Agrárszektornak elmondta korábban, hogy a kertben a több boly és így a hangyák tömeges megjelenését általában az okozza, hogy alkalmassá vált a boly létrehozásához, a talaj hosszú időn át száraz és háborítatlan volt, valamint elegendő táplálék is a rovarok rendelkezésre állt. Leggyakrabban az öntözés nélküli talajtakart területeken okoznak bosszúságot, itt kedvezőek számukra a feltételek.

A megtelepedésüket úgy kerülhetjük el, hogy rendszeresen megmozgatjuk a takarást, továbbá rendszeresen öntözzük, ez utóbbi azért fontos, mert nedves talajt ritkábban választják

– mutatott rá Megyeri Szabolcs.

A kertészmérnök elmondta, hogy a hangyák a lakásban bizonyos időközönként mindig megjelennek, néha csak 1-2 egyed, ami élelmet keres, rosszabb esetben viszont egy egész kolóniával kell szembenéznünk. A lakás a hangyák szempontjából egy ideális hely, hiszen ott élelemhez és vízhez juthatnak. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy a kolóniát a lakáson belül alakítsák ki, minden olyan forrást meg kell vonni tőlük, ami vonzaná őket: vagyis ne hagyjunk elől ételt, a morzsákat seperjük fel, a kisállatok tálját helyezzük a konyhától távolabb, a vizes tálka pedig legyen egyenes falú.

Egy másik hatékony módszer, ha egy kis vazelint teszünk azokba a repedésekbe, ahol vonulnak, ezen garantáltan nem tudnak átjutni. A házra magára is érdemes figyelmet fordítani, repedések, elvetemedett ablakok nyílt utat jelentenek a hangyák számára.

Ha benn találunk hangyát, érdemes kint is körülnézni, mert a házhoz közel lesz a boly! Ha szobanövényeinket nyáron a szabadban tartjuk, érdemes a cserepet átvizsgálni, mielőtt bevisszük, hiszen nem ritka, hogy hangyák fészkelnek a cserépben a nyár folyamán.

Arra a kérdésre, hogy milyen nem vegyszeres módszerek hatékonyak a hangyák ellen, illetve hogy hatásosak-e a különféle illóolajok és illatanyagok, Megyeri Szabolcs kifejtette:

a hangyák az illatokra igen érzékenyek, így hatásosak lehetnek ellenük az illatanyagok, de nem mindegy, milyet alkalmazunk. A citrus, a menta vagy a levendula aromák erőteljesek és kellemetlenek a hangyák számára, de csak akkor hatásosak igazán, ha más, a hangyák számára vonzó illattal együtt nem jelennek meg.

Természetes védekezés hangyák ellen

Hangyák minden kertben vannak, így előbb-utóbb találnak egy apró rést, amin keresztül a házba is bejutnak. A konyhában az élelmiszereink között, de akár a padlón vonulva, nem szívesen látjuk viszont őket. Így tarthatjuk őket távol a mi felségterületeinktől.

1. Citrom

A citrom illatát nem bírják a hangyák, így kikerülik, ha az útvonalukra citromlevet csepegtetünk vagy citromhéjat szórunk. A leghatékonyabb, ha a földre, a vonulási útvonalukra hámozzuk vagy reszeljük a friss citrom héját, vagy oda, ahol bejönnek a házba. Néhány napig nyugodtan ott is hagyhatjuk a citromhéjat, hisz a hangyákkal ellentétben mi kedveljük a friss citrusillatot.

2. Uborka

A hangyák ki nem állhatják az uborka ízét és illatát. Remek alternatíva lehet a citromhéj helyett, ha néhány szelet uborkakarikát fektetünk a kis rovarok útvonalára. Rövid időn belül eltűnnek onnan a hangyák.

3. Borsmenta

Ha szereti a mentateát, legközelebb ne dobjuk ki az elhasznált teafiltert vagy épp a mentaleveleket, hanem tegye a hangyák útvonalára. A menta éterikus illatától menekülni fognak a kis ízeltlábúak. A szárított mentalevél darabkákkal is ugyanazt a hatást érhetjük el, de ha cserépben mentát nevelünk a teraszon vagy az ablakban, jó eséllyel arra a helyre nem mennek többet a hangyák.

4. Ecet

Mivel a hangyák a szaglásukra hagyatkoznak élelemkeresés közben, így az olyan intenzív illatú háztartási szer, mint az ecet, tartósan elriasztja őket. Töltsünk meg ecettel vagy ecetes vízzel egy szóróflakont, és spriccelje a folyadékot oda, ahol a hangyák mindig felbukkannak. A legjobb, ha megleli a bejáratukat, és azt locsolja meg bőségesen. Az ecet hátránya viszont, hogy hamar elillan az aromája, így gyakran újra kell fújni. Ráadásul sok ember számára is kellemetlen lehet az ecetszag.

5. Teafaolaj

A hangyák utálják a teafaolaj illatát, így ha mi el bírjuk viselni az átható szagát, alkalmazzuk úgy, mint fent az ecetet javasoltuk, hígítva spricceljük szóróflakonból a problémás területekre, akár az ajtó- és az abrakrésekre is.

6. Kréta

A kréta is igen hatásosan tartja távol a hangyákat, anélkül, hogy elpusztítaná őket. Húzzunk egy vastag vonalat krétával az ajtóréshez vagy a teraszra, ahol a hangyák gyakran járnak. A krétában található talkum vagy zsírkő eltömíti a légutaikat, a csápjaikat pedig érzéketlenné teszi, így nem mennek át a krétavonalon. Hasonló hatású a babahintőpor is, azt is kipróbálhatjuk. Hátrányuk, hogy újra és újra vonalat kell velük húzni az ajtó-ablak elé.

7. Réz

Tegyünk egy darabka rézpénzt vagy bármilyen réztárgyat a hangyák közé az útvonalukra vagy a fészkükbe, és elvonulnak onnan, mivel nem bírják elviselni a réz illatát sem. Két-három rézdrót is hasonlóan megteszi.

8. Fahéj

A fahéj rendkívül erős illata számunkra nagyon kellemes, nem így a hangyák számára! Még a sütéshez használt pornál is intenzívebben illatozik a fahéjolaj. A szagokra nagyon kényes hangyák nagy ívben kerülik ki a – számukra – fahéjtól bűzlő helyeket.

9. Levendula, kakukkfű és majoranna

Hobbikertészek termeszthetik ezeket a fűszernövényeket a konyhaablakban is, vagy egy-két ágacskát kihelyezhetnek a hangyáktól veszélyeztetett helyekre. Aki nem akar ilyesmivel bajlódni, drogériában is beszerezheti a koncentrált hatékonyságú éterikus fűszerolajokat, amelyek hatásosabbak lehetnek a szárított fűszereknél.

10. Amit soha ne használjunk: sütőpor, szódabikarbóna, élesztő, kávézacc és szappan

A sütőpor és a szódabikarbóna széles körben elterjedt háztartási hangyairtószer. Sokan viszont nem tudják, hogy a kis állatok rendkívüli kínok közepette pusztulnak el, ha esznek belőlük, tulajdonképpen belülről robbantják szét őket. Szerintünk nem kell ilyen állatkínzó praktikákhoz folyamodnunk. használjuk a fent említett egyéb, természetes és ártalmatlan háztartási szereket, hisz csak az a célunk, hogy a házunkból kiüldözzük az ízeltlábúakat, a saját kis territóriumukon nyugodtan éldegélhetnek tovább békében.

