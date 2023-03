Ilyen konyhát épít most a legtöbb magyar: mutatjuk a 2023-as trendeket

2023.03.15.

Valljuk be, nem sok esélye van annak, hogy évente felújítsuk a konyhánkat, tekintve a kialakult gazdasági helyzetet, a magas inflációt és az égbe szökött árakat. Viszont, ha most építkezünk, vagy vágunk felújításba, akkor érdemes előre tervezni és szemezgetni az áruházak, lakberendezési üzletek katalógusaiban az aktuális trendek illetve legjobb megoldások, kialakítások érdekében. Hogy milyen trendeket követnek a magyarok? Mivel burkolják a konyhát? Milyen színeket választanak? Illetve, számíthatunk-e áremelkedésre az egyes termékeket illetően? Cikkünkben ennek jártunk most utána.

Milyen trendeket követnek a magyarok? Hogy pontosabb képet kapjunk arról, milyen trendeket követnek a magyarok a konyha kialakítása, berendezése terén, megkérdeztük a Praktikert, mit mutatnak a tapasztalatok. Ahogy az áruház szakértői mondták, egyre népszerűbbek a panelkonyhák, méretük és praktikusságuk miatt. Emellett pedig nagyon kedveltek a sok pakolóhellyel, „kamra funkcióval” rendelkező konyhák is. Anyagok terén továbbra is a natúr tölgyfaszín a legkedveltebb választás, mellette pedig folyamatosan erősödnek a letisztult formavilágú egyszerű anyagok. Így például népszerűek a magasfényű fehér, világos konyhák - emelték ki a szakértők. A konyhában a legmeghatározóbb felületek (fal, járófelület) burkolva vannak. A megfelelő padlólap és fali burkolat kiválasztása nem egyszerű feladat, érdemes átgondolni, hiszen hosszú távra tervezünk. Jelenleg az alábbiak különösen népszerűek a Praktiker vásárlóinak körében: Fahatású hidegburkolatok járólapként és falburkolóként is (többfajta méretben, színben).

Örök klasszikus a METRO csempe, amely reneszánszát éli. A Praktikerben fehér és fekete színekben kapható.

A fehér burkolatok mindig divatosak a konyhákban. Ezek lehetnek fényes, szatén vagy 3D mintákkal ellátott darabok.

Mintás csempék (patchwork, majolika, klasszikus, organikus, geometrikus minták).

Közkedveltek a márvány hatású csempék. Falakra, padlóra, munkapultra is használható.

Továbbra is divatos a szürke szín a konyhákban. Itt is több árnyalat közül lehet választani (betonhatású, cementhatású, fényes, matt szürke színű csempe vagy járólap). A csempéken, járólapokon kívül egyre divatosabb a vinyl és a vízálló laminált padlók használata. Puhábbak és melegebb hatásúak, mint más strapabíróbb alternatívák (hidegburkolás – járólapok). A vinyl padló egyszerűen lerakható, klikkes rendszerű, 100 százalékban vízálló burkolat, amely lehet fahatású, betonhatású vagy márványmintás is. A vízálló laminált padlók jól tűrik az intenzív használatot, ellenállók a szennyeződésekkel és karcolásokkal szemben. Persze a minden részletre vonatkozó kérdést is feltettük az áruháznak: mit lehet tudni az árakról? Hogy alakult az egyes termékek, alapanyagok ára az elmúlt időszakban? Mire számíthatunk még idén? Ahogy az áruházlánc szakértői kiemelték: Törekednek arra, hogy vásárlóiknak a legpiacképesebb árakat kínálják, ezért ezeket a termékeket folyamatosan alacsony áron tartják. Hogyan rendezik be konyhájukat a magyarok? Hogy erről is pontosabb képet kapjunk, megkérdeztük a JYSK szakértőit is, mit tapasztalna, milyen trendeket követnek a magyarok. Ahogy az áruház szakemberei fogalmaztak: a cég formatervezési osztálya átfogó kutatásokra alapozva évente határozza meg az újonnan érkező termékeik dizájnát – ez 2023-ban a RELEASE és a BELONGING. A RELEASE az évek óta jelen lévő bizonytalanságra reflektálva állítja központba a gondok elengedését, az élet ünneplését és a boldogság pillanatainak kiélvezését. Olyan retro trendeket használ, mint például a steppelt felületek vagy a hetvenes évek ihlette narancssárga és rózsaszín színek, amelyek a kék tónusokkal, a homok és a világosszürke árnyalataival keverve kiemelik az egyszerű formákat és a színek közötti játékot.

A BELONGING a „slow living” jegyében a megnyugtató terekre összpontosít. Ehhez olyan, a természetből származó anyagokat használ, mint például a fa és a természetes szálakból készült textíliákat, amelyek a vidéki házak hangulatát idézik. A zöld, a világoskék, valamint a barna és a szürke semleges árnyalatai olyan teret teremtenek, amelyben újra kapcsolatba kerülhetünk a természettel, egymással és önmagunkkal. Egyre fontosabb a színek megválasztása is Hogy mit árulnak el rólunk a minket körülvevő színek? Mindent. Legyen szó dinamikus, lágy vagy vibráló árnyalatokról, otthonunk színei nem csupán a személyiségünket tükrözik, de alapvető befolyással bírnak a mindennapi hangulatunkra. A tökéletes enteriőr kialakításához elengedhetetlen, hogy a szezonális trendszínekkel is tisztában legyünk, de szerencsére a lakberendező cégek kollekciói gyorsan reagálnak az aktualitásokra. A Pantone Color Institute szakértői 2023-ban is összeállították az év legtrendibb színeit, amelyek nemcsak a divatot, de az otthonunk berendezését is meghatározzák majd. A 2023-as tavaszi paletta árnyalatai amellett, hogy kifejezésre ösztönöznek, nyugalmat és vidámságot árasztanak, otthonunkban való felhasználásukra, kombinálásukra pedig számtalan lehetőségünk nyílik. Szürke egy kis fűszerrel : A szürke árnyalatait sokan az egyhangúsággal és a komorsággal azonosítják, pedig kevés jobb lehetőség van a modernitás és az elegancia kifejezésére ennél a színnél. Tökéletes választás, ha a dolgozószobánkat vagy annak egy részét a szürke valamelyik árnyalatával dobjuk fel, hiszen a kreatív és koncentrációs készségünket ez az otthoni munka során is segíteni fogja. Egy kis lilás vagy sárgás altónussal a szürke is barátságosabb, kellemesebb hatást kelt, így a nagyobb bútorok, szőnyegek kiválasztásánál is bátran támaszkodhatunk rá.

: A kék kellemes, lágy árnyalata nemcsak modernitást, tisztaságot, hanem egy kis vidámságot is hoz az otthonunkba. Sötétebb árnyalataival ellentétben az égkék sokkal légiesebb, így ez a szín a lakás kiegészítőihez is tökéletes választás. Lehet szó akár a gyerekszoba bútorairól, akár fürdőszobai kiegészítőkről, de egy-egy bögre, szalvéta vagy törülköző színeként visszaköszönve is képes nyugtató, mégis energetizáló hatást kelteni.

: A természet ihlette meleg, semleges szín, amely lakásunkban az állandóság és a biztonság érzetét kelti, így elsődlegesen a közös terek alapszíneként javasolják. A latte meleg árnyalata a legjobban élénk színű vázával vagy egy eltérő tónusú szőnyeggel érvényesül. A tejeskávé barna mellé válogathatunk 2023 tavaszának más trendszíneiből is, például az égkékkel kombinálva tökéletes teret biztosít a családi vagy baráti beszélgetésekhez.

: Nem titok, hogy a designerek és belső építészek szándékosan játszanak a zöld nyugtató, megfontoltságot sugárzó árnyalataival, hiszen ennek az árnyalatnak segítségével a harmónia megteremtése szinte gyerekjáték. A póréhagyma zöld színe tökéletesen megalapozza a háló- vagy fürdőszoba meditatív hangulatát, élő növényekkel komponálva pedig a természetközeli hatás garantál.

Créme brulée: A csoda akkor születik meg, amikor a híres francia, égetett krémes desszert árnyalatai merész, ugyanakkor vidámságot sugárzó kompozíciót létrehozva mind az enteriőr alapszíneként, mind díszítőelemként felbukkannak otthonunkban. Érdemes minél több árnyalatát felhasználnunk a konyhában, a nappaliban vagy a gyerekszobában, hiszen a játékos hatás eléréséért e színnek elegendő egy-egy párnán, törölközőn vagy akár konyhai kiegészítőkön visszaköszönnie. Címlapkép: Getty Images