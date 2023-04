Ösztöndíjat, munkalehetőséget és kedvezményes lakhatást kínálnak a balatoni fiataloknak

A fiatalok letelepedését segítené a Balatonon az a komplex program, amely a térség népességmegtartó képességének növelésére, kiemelten a demográfiai kilátások javítására, a térségben tapasztalható súlyos, az országos átlagot jóval meghaladó mértékű elöregedés enyhítésére, a munkaerőhiány oldására, a balatoni identitás erősítésére fókuszál. Ezek közül az egyik a megújuló balatoni közösségeket célozza meg, köztük is kifejezetten a fiatalok esélyeit kívánja javítani a magyar tengernél. A HelloVidék most górcső alá vette a „Számít Rád a Balaton” nevet viselő projektek, aminek már elkezdődött az előkészítése.

A kiemelt térségi megvalósítású projektek közé sorolták a „Számít Rád a Balaton”, balatoni fiatalokat segítő letelepedési programot, amely a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) nemrég közzétett és társadalmasított Végrehajtási Terve alapjául szolgáló fejlesztési program részét képezi. A szakemberek úgy állították össze a dokumentumot, hogy a térség versenyképességének és belső kohéziójának erősítését szolgáló, kifejezetten a magyar tenger kiemelt térségében megvalósított projektek sok esetben túlmutatnak az Operatív Programok struktúráján, követve a vármegyehatárokon, ágazatokon átívelő, integrált megközelítéseket.

Ahogy arra a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén rámutattak: a 2014-2020-as időszak jelentős, az országos egy főre eső átlagértékeket messze meghaladó uniós társfinanszírozású támogatásai álláspontjuk szerint éppen akkor hasznosulhatnak megfelelő hatásfokkal, ha azok ki tudnak egészülni a térségi speciális szükségletekre reagáló, a helyi viszonyokat nagymértékben figyelembe vevő térségi léptékű partnerségi projektekkel. A 2021-2027 közötti időszak egyik kiemelt balatoni feladata éppen ez: környezeti és társadalmi szempontból fenntarthatóvá tenni a térségben megvalósult fejlesztéseket, beruházásokat, befektetéseket.

A „Számít Rád a Balaton” – balatoni fiatalokat segítő letelepedési program

Középiskolás és felsőoktatásban tanuló balatoni diákok letelepedését segítő program, amely a hagyományos tanulmányi támogatáson túl képzettségük megszerzését követően munkahelyet kíván biztosítani a programban résztvevő munkáltatónál, valamint kedvezményes lakhatást kínál a programban résztvevő önkormányzatok illetékességi területén. A projekt megvalósítása a kedvezményezett diák, az oktatási intézmény, a település és a munkáltató együttműködését feltételezi. A projekt célja a szakképzett, munkaképes korú népesség térségben történő megtartása valamint a térségi identitás és az intézményi együttműködések erősítése. A projekt keretében a diák számára folyósított ösztöndíj, valamint a menedzsment és promóciós költségek kerülnek elszámolásra. A kiemelt térségi szinten szervezett program koordinációját, menedzsmentjét a kiemelt térségi tanács munkaszervezete látja el” – fogalmazták meg a „Számít Rád a Balaton” tematikus projekt elképzeléseit a Végrehajtási Tervben.

A mintegy egymilliárd forint forrásigényű, komplex programban a Balaton Fejlesztési Tanács - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú NKft. partnereit a települési önkormányzatok, felsőoktatási és szakképző intézmények, valamint a munkáltatók képezik. A projekt előkészítése 2023-2024-ben indulhat, a megvalósítása pedig a 2025. évtől folyamatosan történik majd.

Szorosan ehhez a tematikus célkitűzéshez kapcsolódik a Játékos Balaton családi-turisztikai és közösségi projekt a Balaton régióban, aminek célja a balatoni identitás erősítése és az ismeretterjesztés, a tehetséggondozás mellett a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, a fenntarthatóság, tudatos tájhasználat segítése, a környezeti kultúra széles körű népszerűsítése egy regionális települési, intézményi hálózaton keresztül. A másfél milliárd forintos program 2023 és 2027 között zajlik majd a térségben.

A természetvédelmi célú szemléletformálás során a tematikus csomag identitáserősítő célkitűzése fokozottan érvényesül, ha idejekorán, már a fiatal generáció között is hangsúlyossá tesszük az európai szinten is egyedülálló és értékes ökológiai állapotot, mint a Balaton térségének fő értékét. Az efféle, természeti értékek iránti érzékenyítés közvetve hozzájárul a ,,Számít Rád a Balaton" - balatoni fiatalokat segítő letelepedési programhoz is

– emelte ki Bozzay Péter, a Hermann Ottó Intézet ügyvezetője.

Az 500 millió forintos, szintén idén kezdődő Balatoni Önkéntesség program a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben szerveződő önkéntes programok az önkéntesség kultúrájának elterjesztése mellett a környezeti nevelést, a személetformálást, a generációk közötti kapcsolatok erősítését, az ismeretátadás lehetőségeinek megteremtését szolgálja. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, a kiemelt térség öregedéstől fokozottan sújtott településein elsősorban az időskorú népesség és a fiatalabb generációk egymást kölcsönösen segítő együttműködését célozzák, de a természeti környezet megóvása, védelme, a Balatonnal kapcsolatos speciális ismeretek összegyűjtése és terjesztése is egy térségi önkéntes program feladata. A projektelemek közé tartoznak a települési és térségi sajátosságokhoz illeszkedő önkéntes programok megvalósítása, a kiemelt térségi mentori hálózat (önkéntes- koordinációs szervezet) létrehozása, önkéntes klubok létrehozása, valamint az önkéntesség kultúráját népszerűsítő szemléletformálás.

Az egymilliárd forintos Mozdulj Balaton! a már működő, alapvetően strandokhoz, vízparti attrakciókhoz kötődő szabadidő- és tömegsport programsorozat kiterjesztését célozza meg, amelyben fontos feladat a turisták és a lakosság szemléletformálása az egészséges életmódra történő nevelése érdekében. A projekt keretében alapvetően szabadidős sporttevékenységekkel kapcsolatos rendezvényeket, eszközbeszerzéseket, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéseket támogatnak. A program során elsősorban a települési önkormányzatok és strandüzemeltetők lesznek a BFT partnerei.

A Kiemelt térségi terület- és településfejlesztési támogatások a helyi, települési igényeken alapuló kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések végrehajtását takartják a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával, elsősorban az elmaradott kiemelt üdülőkörzeti települések felzárkóztatása érdekében. Az erre fordítandó keretösszeg évenként mintegy másfél milliárd forint lesz. A fejlesztések a BFT aktuálisan működő településfejlesztési támogatási gyakorlatához illeszkedő tematikákban, hazai költségvetési forrásból valósulhatnak meg 2023 és 2027 között.

