Nyugalomra vágyik a híres-hírhedt magyar rapper: vidéken vásárolt csodás otthont

HelloVidék 2023.05.04. 10:02

Nemcsak a karrierje, de a magánélete is egyre jobban alakul Curtisnek. A rapper talán soha nem volt olyan sikeres és kiegyensúlyozott, mint manapság; vasárnap új együttesével, a Curtis Live Banddel megtartotta az első élőzenekaros koncertjét, heteken belül pedig maga mögött hagyja a nyüzsgő fővárost, hogy egy kertes házba költözzön, kedvesével, Barnai Judittal Maglódon vásároltak kertes házat, és nagyjából egy hónap múlva be is költöznek majd az új otthonukba.

A kisfiam, Doncsi is izgatott, együtt alakítjuk ki a szobáját, ami az ő birodalma lesz, de a legjobban azt várja, hogy a kertben lévő medencében játszhassunk – magyarázta Curtis a Blikknek, és azt is elárulta, nem vágyik már arra, hogy szórakozóhelyeken töltse az éjszakákat. Nincs kedvem bulizni, nyugalomra vágyom. Az elmúlt években kiéltem magam, rengeteg lehetőségem volt szórakozni. Manapság inkább a csend vonz. Régi álmom volt kertes házba költözni, ráadásul az ingatlan mellett egy gyümölcsös van, így tényleg alig lesz körülöttünk valaki. A rapper sütögetni vágyik a kertjében, és a szomszédságnak sem kell hangos bulik miatt aggódnia, ilyesmit ugyanis nem terveznek. A The Voice-szal kapcsolatban Curtis kijelentette, akár ingyen is elvállalta volna a műsort. Ami pedig a coach-tevékenységét illeti, azt mondta, az operán kívül minden stílus közel áll hozzá, és mivel tudatosan figyeli a fiatal előadókat és a trendeket is, úgy véli, kellőképpen képben lesz. Szívesen dolgozom majd együtt bárkivel, stílustól függetlenül. Csupán egyetlen dolog van, amit nem tudok elviselni, az pedig a lustaság, amikor valaki nem hajlandó elegendő energiát fektetni a fejlődésébe. Bízom azonban abban, hogy alázatos tehetségekkel ismerkedhetünk meg a műsorban – fejtette ki. Címlapkép: Getty Images