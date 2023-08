Erről rengeteg kertes ház tulajdonos megfeledkezik: a gatyájuk rámehet egy váratlan balesetre

A pince egy hűvös tér a föld alatt, amely kifejezetten jó választás lehet élelmiszerek tartósítására. Ráadásul ökológiai szempontból is kiváló lehetőség, hiszen nincs szükség elektromos áramra, hogy hűvösen tartsuk a zöldésgeket, gyümölcsöket. Persze nem mindegy, hogyan raktározzuk el őket. Ahogy az sem, hogy nem csak raktározás szempontjából fontos, hogy rendezett legyen a pincénk, hanem az esetleges károk könnyebb kijavítása érdekében is. Melyek ezek? Mit és hogyan tároljunk még a pincénkben? Ennek jártunk most utána.

Nem sokan foglalkoznak vele, pedig brutális károk keletkezhetnek Ahogy azt a redfind.com cikke írja, ne feledkezzünk meg arról, hogy sok esetben vízcsövek, fűtéscsövek, kazánok is helyet kapnak a pincékben. Éppen ezért, ha valami meghibásodik, könnyen hozzáférhetővé válnak, ha rend uralkodik odalent. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a legtöbb szakember órabérben dolgozik, kiszállási díjat is felszámol, ezek pedig csak növekedhetnek, ha húzzuk az időt a kipakolással, takarítással. Hasznodra lehet egy jól szervezett pince Ahogy a B Organized Today szakemberei tanácsolják, tegyünk fel néhány kérdést, mielőtt nekiesünk a rendszerezésnek, vagy a felesleges holmik kidobásának. Ezek a kérdések a következők: Hogyan fogjuk használni a pincét?

Milyennek szeretnénk, ha kinézne a pince?

Tárolásta használnánk, vagy extra szobaként? A cél megléte megkönnyíti annak meghatározását, hogy mit tarthatunk meg, és mit dobhatunk ki. Ennek mentén jelöljünk ki különböző színű zsákokat, amikbe a kidobásra ítélt dolgokat tesszük, azokat, amiket esetleg tovább tudunk adományozni, és külön azokat, amiket majd a pincében akarunk tárolni. Ha szelektáltunk az eddig a pincében tartott dolgokat, itt az ideje a rendszerezésnek. Amit kidobásra ítéltünk vagy eladományozásra, azokat most tegyük félre, foglalkozzunk azzal, ami marad.

Rendezzük a fennmaradó elemeket kategóriákba.

Mérjük fel a teret, gondoljuk át mit és hová fogunk pakolni.

Érdemes egy költségvetést készíteni: hány polcra lesz szükségünk, hány dobozra, milyen egyéb kiegészítőkre. Érdemes fém polcrendszereket vásárolni, hogy ne a földön tároljuk a dobozokat, ezzel is biztosítsuk a szellőzést és előzzük meg a zsúfoltságot.

Ha ezzel megvagyunk és beszereztük a kellékeket, a könnyű és gyors hozzáférés érdekében címkézük fel a dobozokat, rekeszeket. Nagyon nem mindegy, mit és hogyan tárolsz odalent Mindegy, hogy mit szeretnénk elcsomagolni, tartsunk mindent úgy, hogy bármikor hozzáférjünk bármihez. Kicsit képzeljük el úgy a tér beosztását, mint egy élelmiszerboltban: minden doboz látható legyen, épp úgy, ahogy a címkék is. Ne keljen mindent átmozgatni ahhoz, hogy egy-egy dobozt előszedjünk. Szinte bármit tárolhatunk a pincében, de pakolás előtt gondoljuk át, hogy mit szeretnénk elraktározni pontosan. Elsősorban olyan cuccokat pakoljunk el ezekre a helyekre, amelyeket évente egyszer vagy csak alkalmanként kell használnunk. Így ezek az elemek nincsenek útban, amíg nincs szükségük rájuk. Íme néhány példa: Ünnepi dekorációk: Ez magában foglalja a karácsonyi díszeket, a farsangi vagy Halloween jelmezeket, a húsvéti dekorációt, a nyári parti kellékeket és lényegében bármilyen szezonális kelléket. Valószínű, hogy évek óta megvannak ezek a dekorációk, és minden évben ugyanazokat használjuk. Ezzel semmi baj nincs, viszont nem szükséges értékes szekrényteret feláldozni arra, hogy a lakásban tároljuk a műfenyőnket. Megfelelő csomagolásban a pincében is képes kivárni a következő ünnepet.

Konyhai eszközök: Azok, akik szezonálisan lekvárt főznek, esetleg disznóvágást rendeznek, vagy bármilyen terméket előállítanak bizonyos időnként, számos eszköz, gép, készülék felgyülemlik a konyhájukban. Azonban ezek is tárolhatók pincében, ha jól meg vannak tisztítva és el vannak csomagolva.

Kerti szerszámok: Nem kell a lakásban tárolni a metszőollót, a sövényvágót és egyéb kiegészítőket. Ha összeszedjük a barkácsolós eszközöket, a kerti szerszámokat, a pincében egy jól kialakított tárolón felsorakoztathatjuk őket. Itt sokkal jobb helyen vannak, mint a lakás eldugott szekrényeiben vagy kint szétszórtan az udvaron. Élelmiszerraktározás? Így csináld jól! Ha rendelkezünk bevetett kerttel és közeleg a szüret akkor azért, ha ismerőstől, szülőktől, nagyszülőktől kaptunk nagyobb mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, akkor pedig azért érdemes tudni, mit és hol érdemes tárolni a lakásban. Ha nem tartjuk ezt figyelemmel és csak egyik sarokból a másikba pakoljuk őket a konyhába, a romlás, rohadás veszélye magasabb, ezzel viszont rengeteg pénzt dobhatunk kukába. Nem beszélve arról, mekkora pazarlást is jelent, ha egy-egy kiló zöldség vagy gyümölcs a kukában végzi. Rengeteget spórolhatunk, ha egy kicsit jobban figyelünk arra, miként tudjuk kihasználni ingatlanunk adta lehetőségeket. Ha rendelkezünk pincével vagy kamrával, egészen biztos, hogy a megfelelő tárolással rengeteg pénzt megtakaríthatunk, hogy az őszi, téli időszakban ne keljen boltban megvásárolni a zöldségeket, gyümölcsöket. Ehhez viszont ismerni kell, mit és hogyan tárolhatunk, épp úgy, ahogy egykor nagyszüleink is tették. Ide kattintva olvashatod a zöldségtárolásról írt cikkünket is. Hibák, amiket ne kövess el! A legtöbb pincében nincs klíma és általában nincsenek szigetelve, ami azt jelenti, hogy a hőmérsékletük nyáron melegebb, télen hűvösebb. Ráadásul a legtisztább, legjobban karbantartott otthonokról is tudni lehet, hogy alkalmanként rovar vagy egér látogatja őket. Ezért ne tároljunk az alagsorban semmit, ami az időjárási elemek vagy a rágcsálók áldozatává válhat. Ilyenek például: Fényképek: Ezek apró dobozokban is elférnek, akár az ágy alatt vagy a szekrényekben. Sem padláson, sem pincében nem érdemes őket tárolni. Ne ez legyen az első, amit száműzünk egy „raktárba”.

Tűzveszélyes anyagok: Legyen szó festékhígítóról, halom tűzifáról vagy öngyújtó folyadékról a grill számára, az alagsorban nincs hely ezeknek az elemeknek. Ha bármikor tűz ütne ki, nehéz lenne az oltás, a robbanásveszély viszont hatalmas méreteket öltene. Ha ennek ellenére mégis itt tárolnánk ezeket az elemeket, győződjünk meg arról, hogy semmi nem képes tüzet okozni, hogy a vezetékeket rendszeresen ellenőrizve vannak, és érdemes füstjelzőt telepíteni odalent, valamint a további szintekre is.

Régiségek, festmények és fontos papírok: Általános ökölszabály, hogy ha felbecsülhetetlen, szentimentális vagy bármilyen módon nem pótolható tárgyakról van szó, azokat ne tároljuk ott, ahol a kártevők, a páratartalom vagy az áradás tönkreteheti őket.

Étel és ruházat: Szintén ugyan ez vonatkozik erre a kategóriára is, ne tároljuk ezeket olyan helyen, ahol kártevők, egerek, vagy a páratartalom és víz károsíthatja őket. Rágcsálóvédelem Az egereknek csak egy pici hézagra vagy egy centiméter nagyságú lyukra van szükségük ahhoz, hogy a padlásra vagy a pincébe jussanak. Az egerek pedig imádnak mindent megrágni, az élelmiszercsomagoktól az értékes emléktárgyakig, a vezetékekről és a szigetelésről nem is beszélve. Éppen ezért tároljuk tárgyainkat átlátszó, címkézett, légmentesen záródó műanyag tárolóedényekben, amelyeket az egerek és rágcsálók csak nehezen tudnak átrágni. Valamint legyünk felkészültek, és helyezzünk ki csapdákat.