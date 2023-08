Nagyon sokan költöznek ilyen helyekre ősszel: így teheted igazán otthonossá

A szeptember közeledtével sokan költöznek albérletbe, esetleg vágnak neki a lakásvásárlásnak. A megfelelő otthon kiválasztása rengeteg tervezéssel jár, ha pedig megvan az álomlakhely, akkor dekorálunk, új bútorokat veszünk, és igyekszünk minél otthonosabbá tenni a teret. A JYSK szakértői összeszedték mire figyeljünk, ha nyakunkon a költözés, és a legjobbat szeretnénk kihozni a lakásunkból.

Albérletet találni nem könnyű, az új lakás kibérlésével pedig jön a költözéssel járó macera, majd pedig a berendezkedés. Fontos, hogy az új lakásban legyen elég tér, megfeleljen a mindennapi szükségleteinknek, de tükrözze a személyiségünket is. Tervezés nélkül nehéz hozzálátni a berendezkedéshez, de ezt a fázist felgyorsíthatjuk, ha figyelembe vesszük az alábbi szempontokat.

A tökéletes bútor legyen praktikus és szép

Bútorvásárláskor sok kritériumnak kell érvényesülnie, a méret mellett több kérdésre is igennel kell válaszolnunk. Kellően ki tudjuk használni az adott bútort? Be fogja tölteni a neki szánt szerepet? Nem foglal el a szükségesnél több helyet? Ha ügyesen választunk, és figyelembe vesszük a szobák funkcióit, a bútor a praktikus szempontok mellett még a lakás díszítőeleme is lehet.

Bánjunk óvatosan a térrel!

Sokszor hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy telezsúfoljuk a lakást. Ezt elkerülendő használjuk ki a falakat: szereljünk fel falipolcot, vegyünk sarokszekrényt, válasszunk összecsukható és kinyitható bútorokat, hiszen, ha szűkebb a tér, minden négyzetméter számíthat. Ebben segítségünkre lehetnek a kanapéba és ágyba beépített tárolók, ágy alá betolható dobozok, fiókos szekrények. Ha még így is zsúfoltnak tűnik a szoba, jó megoldás lehet egy falitükör, amely növeli a térérzetünket. A JYSK legújabb Nordic Mood kisbútor kollekciója ezesetben is a segítségünkre lehet. A stílusos falipolcok, állványok és szekrények nem foglalnak el sok helyet, mégis praktikus kiegészítői lehetnek a mindennapjainknak, miközben a hangulatot is feldobják különleges anyagukkal és mintájukkal.

Minél fényesebb, annál jobb!

A természetes fény nemcsak otthonosabbá teszi a lakást, de a spórolásban is segíthet. A lámpákat tehát mindenképp a lakás adottságaihoz igazítva helyezzük el. A JYSK kínálatában rengeteg asztali és álló, valamint falilámpából választhatunk, egy jól kiválasztott lámpa pedig feldobhatja az egész szobát. Az égő, valamint a fal színe is segíthet, ha sötétebb a lakás, akkor mindenképp érdemes világos falszíneket választani. A hideg és melegszínű lámpafény a hőérzetünket is befolyásolhatja: míg előbbi ridegebbé, utóbbi otthonosabbá teheti a szobákat.

A személyiségünket tükrözi

Az albérletekben sokszor nehezebb otthon éreznünk magunkat, ám ezen sokat segíthet, ha személyes tárgyakkal, saját dekorációval dobjuk fel a lakást. Az öntapadós akasztók, kétoldalú ragasztók a segítségünkre lehetnek, ha képekkel díszítenénk a falat és nem akarjuk magunkra haragítani a tulajdonost a fúrással. A nagy faliképekkel a földre helyezve is modern hatást érhetünk el, egy kisebb díszlétra elhelyezésével pedig új felületeket nyerhetünk, amelyeket díszíthetünk fényfüzérrel, családi fényképekkel vagy növényekkel.

Dzsungel a városban

A belvárosi albérletekből sokan hiányolják a természet közelségét, de szerencsére ma már erre is van megoldás: a szobanövények gondozása kiváló meditációs program, ráadásul a növények növelik az otthonosság-érzést, de még a kaspók szolgálhatnak lakásdekorként. A vitorlavirág, a borostyán- és a páfrányfélék például a félárnyékot szeretik, de azoknak sem kell aggódnia, akiknél nincs annyi fény, vagy nem megoldható a folyamatos növénygondozás. A műanyagból készült virágok ma már szinte valódinak hatnak, a szárított virágok pedig fenntarthatóbb opcióként dobhatják fel az otthonunkat.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)