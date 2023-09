Kiderült a nagy hűtő-titok: óriási tévhitben él rengeteg magyar, ha a spórolásról van szó

Régi időkben jóval kisebb hűtőket használtunk, jó, ha éjjeliszekrény nagyságúakat. Manapság egyre divatosabbak az egészen óriási, mindenféle okosságokkal felszerelt hűtők. Persze, egyre kevesebb háztatásban találni pincét, de sok lakásból a kamra is hiányzik, nem csoda hát, ha igyekszünk minden élelmiszert a hűtőbe elspájzolni. Másrészt nem csak praktikus okokra vezethető vissza a hűtő méretének látványos növekedése, bizony, most ez a divat. Vajon a tavalyi rezsisokk miatt az emberek már jobban meggondolják, mekkorát is vásárolnak? Mennyit dobott az infláció a hűtők árain? Erről ,és a legújabb hűtőtrendekről a HelloVidék a Media Markt és az Electronics szakembereit faggatta.

A kialakult energiahelyzet miatt egyre fontosabb szempont az energiatudatosság és a költséghatékonyság, de tudjuk-e valójában, hogy mennyit fogyasztanak a mindennapi háztartási eszközeink? A Wagner Solar Rezsikommandó csapata által végzett hozzávetőleges számítás szerint egy hűtőszekrény fenntartása hatósági áras energiadíj mellett 25 forintunkba kerül naponta, míg egy mikrohullámú sütő átlagos használat mellett 84 forintot visz el napi szinten. A cég összeállított egy haditervet is, amely hozzásegít a pazarlásmentes, energiatudatos élethez – de erről részletesen a HelloVidéken itt olvashatsz. A vizsgált eszközök tekintetében a villanytűzhely az egyik legdrágább, átlagosan 2 kWh/óra fogyasztást és napi 1 óra használatot feltételezve 140 forintot vesz ki a zsebünkből a hatósági áras energiadíjjal (36 Ft/kWh) számolva. Ugyanez nem rezsivédett áron (70 Ft/kWh) már 420 forint.

Hatósági áras energiadíjjal kalkulálva egy ventilátor napi egy óra használattal 12,6 forintba kerül, egy mosogatógép adagonként 50 forintba, egy mosó-szárítógép adagonként 84 forint kiadást jelent. Egy 60-80 W teljesítményű hűtő naponta 25 forintból tartható fenn, egy 80-100 W teljesítményű fagyasztószekrény pedig 30 forintból. Az átlagos klímák naponta 190 forintért üzemelnek, egy 120 literes bojler pedig 325 forintot is kivehet naponta a családi kasszából

– sorolta az eredményeket Házi Ádám, a Wagner Solar Hungária Kft. fejlesztési igazgatója.

Vajon a tavalyi rezsisokk miatt az emberek már jobban meggondolják, mekkora hűtőt vásárolnak?

Régi időkben jóval kisebb hűtőket használtunk, jó, ha éjjeliszekrény nagyságúakat. Manapság egyre divatosabbak az egészen óriási, mindenféle okosságokkal felszerelt hűtők. Másrészt nem csak praktikus okokra vezethető vissza a hűtő méretének látványos növekedése.

Ahogy a Media Markt a Hellovidék kérdésére elmondta, való igaz, megfigyelhető, hogy az évek alatt egyre nagyobb hűtőszekrényeket használunk, mert egyre több mindent teszünk bele. A legtöbb lakásban már nincs kamra vagy spájz, ahol a zöldséget-gyümölcsöt lehetne tartani, így értelemszerűen a hűtőben tároljuk ezeket az élelmiszereket. A vásárlói szokások is ezt a trendet igazolják:

A nagyobb hűtő vásárlási trendet inkább a praktikum irányítja, illetve újabban előtérbe került a design oldala is, mert egyre több helyen van szem előtt a lakásban, ahol adott esetben a nappalival egybe nyitott konyha a lakás fókuszpontja. Ilyenkor egy kellően nagy és elegáns hűtőszekrény meghatározó design elem tud lenni

– közölte a Media Markt.

Hasonlókról számolt be a HelloVidéknek Flugyik Zsolt, a Euronics Kategória Beszerzési Vezetője, aki elmondta, hogy az elmúlt 10 évben tényleg jellemzővé vált, hogy a fogyasztók a valós igényükhöz képest jóval nagyobb méretű hűtőt vásárolnak:

Ennek két oka van, egyrészt a dizájn, hiszen a hűtőszekrények évről évre egyre esztétikusabbak, így fontos elemei lettek a lakberendezésnek. Másrészt a mai modern, energiahatékony megoldásoknak köszönhetően a nagyobb méret ellenére is alacsony marad a fogyasztás, ezért bátran választják ezeket a vásárlók.

- tette hozzá a Euronics vezetője.

Nem lettek keresettebbek a kisebb fogyasztású hűtők

A hűtőszekrények vásárlásának az egyik legfontosabb kérdése a készülék fogyasztása. Ez elég igen széles skálás mozoghat, ezért érdemes erre kiemelten figyelni, főleg akkor, ha nagyobb hűtőszekrényt szeretnénk vásárolni. Szerencsére a gyártók is felismerték ezt és most már mérettől függetlenül, nagyon sok energiatakarékos gép közül lehet választani - árulta el a Media Mark. Mint kiderült, nem lettek keresettebbek a kisebb fogyasztású hűtők, ugyanis a keresletet inkább az határozza meg, hogy mekkora hely áll rendelkezésre, ahova a hűtőt szeretnék tenni. Általában ez szokott lenni a kiindulási pont hűtőválasztásnál, és utána jön a hűtő kialakítása és energiafogyasztása.

Flugyik Zsolt az Euronicstól ellenben azt nyilatkozta a HelloVidéknek, hogy az energiatakarékosság gyakorlatilag az elektronikai eszközök kiválasztásának legfontosabb szempontjává lépett elő. Ennek hátterében egyértelműen az energiaárak emelkedése áll.

Éppen ezért egyre népszerűbbek az energiahatékony gépek a hűtők kategóriájában is. Jelenleg a legkeresettebbek a „D” energiaosztályú készülékek, hiszen ezek ár és fogyasztás tekintetében is jó választást jelentenek, de egyre többen keresik a „C” kategóriás modelleket is. Az ennél jobb (B, A) besorolású modellek a magasabb ár miatt egyelőre kevésbé fogynak. Az alacsonyabb árfekvésű gépek – E-F energiaosztály – kategóriájában már azt látjuk, hogy egyértelműen a készülék ára dönti el, végül melyik modellt választja a vásárló. Kialakítás szempontjából továbbra is az alulfagyasztós, hagyományos, normál méretű hűtők a legnépszerűbbek. Energiahatékonyság szempontjából is ezekből találják a piacon a legnagyobb választékot a vásárlók.

- tette hozzá a Flugyik Zsolt.

Akár nyaralás alatt is parancsolhatunk a hűtőnek

Ahogy a Media Markt a HelloVidékkel közölte, az ’okos hűtők’ egyre inkább elterjedőben vannak, és a gyártók is folyamatosan fejlesztenek ezen a területen. Számos extra tulajdonsággal rendelkeznek a prémium kategóriában, ahol applikációval vezérelhetjük – akár távolról - a fagyasztót vagy a hűtőteret egy nagyobb bevásárlás előtt előhűtésre, vagy akár beállíthatunk vakáció programot a jobb fogyasztás érdekében. Nyugat Európában már nagyon elterjedtek az okos tulajdonságágú hűtőszekrények.

Flugyik Zsolt ugyanakkor kiemelte, hogy a hűtőszekrények piacán az okos megoldások jelenleg még gyerekcipőben járnak – egyrészt a vásárlók sem használják ki a funkciókat, másrészt minden gyártó más platformot használ, ami megnehezíti az okos háztartási gépek összehangolását.

Ha újdonságot keresnek a vásárlók, inkább extra funkciókkal találkozhatnak: ilyen a kamera a hűtő belső terében, amit a mobilunkról ellenőrizhetünk, vagy a távoli hőmérsékletbeállítás.

- közölte még a Euronics vezetője

A fekete színű hűtőé a jövő?

A gyártók dizájn szempontjából is igen változatos kínálatot vonultatnak fel, nem véletlenül: a hűtőszekrény tulajdonképpen a konyha egyik legnagyobb bútordarabja.

A gépek leggyakrabban inox vagy antracit rozsdamentes acél, illetve egyszerű fehér, esetleg fekete kivitelben készülnek, de találni a piacon zöld, bordó és bézs színű, vagy akár egészen extravagáns színösszeállításokat is. Sőt van olyan cég is, aki külön panelek árusításával teszi lehetővé, hogy tetszés szerint cserélgessük a készülékünk színét. Az egyéni ízlés és a konyhánk kialakítása mellett érdemes figyelni a tisztíthatóságra is. Egyes gyártók például ujjlenyomatmentes bevonattal látják el a készülékeiket. A vásárlók leggyakrabban inox és fehér színű hűtőt választanak – előbbihez is általában már elérhető ujjlenyomatmentes bevonat.

- mondta el Flugyik Zsolt.

Ahogy a Media Mark munkatársától megtudtuk, náluk továbbra is divat az ezüst szín, de az új trend a fekete lehet, amely a beépíthető gépek esetén már megjelent és várhatóan ez a szabadon álló hűtőszekrényekre is hatással lesz. Továbbá megjelentek a cserélhető színű, üveg előlapos hűtőszekrények is, amelyekkel igazán egyedivé lehet tenni a készülék megjelenését.

Ezt jól elszúrtuk: tavaly kellett volna hűtőt vásárolni

Az utóbbi időben – közölte a Media Mark – körülbelül 20-25%-ot emelkedtek a hűtőszekrények árai, így a vásárlók jobban meggondolják, hogy milyen márkájú, minőségű gépet vásárolnak.

Flugyik Zsolt még kiemelte:

A hűtőszekrények drágulása lekövette a nagyháztartási gépek átlagos, infláció okozta áremelkedését – átlagosan 20%-kal nőtt a termékek ára a tavalyi év azonos időszakához képest. Arra, hogy a továbbiakban várható-e drágulás, a változó piaci helyzet miatt jelenleg nem tudni a választ.

Végezetül arra is kíváncsiak voltunk, mi lesz a kidobásra ítélt hűtőkkel

Bárki mielőtt új hűtő vásárlására adná a fejét, azért jó ha tisztában van vele, hogy mihez kezdhet a régivel.

A háztartási gépeket (nem csak hűtőszekrényeket) ugyanis díjmentesen le lehet adni bármelyik Media Markt áruházban, vagy a házhoz szállítás során ingyenesen elszállítják, amennyiben ezt a vásárló kéri. Ezek a gépek a hatályos szabályozásnak megfelelően környezetbarát módon újrafeldolgozásra kerülnek.

Flugyik Zsolt még hozzátette:

Új termék vásárlásakor átvesszük a régi, használt terméket. Amennyiben házhozszállítást kér a vásárló, a régi készüléket ingyenesen elszállítjuk. A használt termékeket nem értékesítjük, a jogszabályoknak megfelelően független partner gondoskodik a használt termékek feldolgozásáról, környezettudatos újrahasznosításáról.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)