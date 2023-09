Dübörög a vidéki ingatlanpiac: ezek a legnépszerűbb határmenti települések a magyarok körében

A fővárosi árak sem riasztják vissza a magyarokat, egyre többen vesznek ugyanis ingatlant a határmenti településeken. A szakértők szerint a lakáseladók beárazzák, hogy a potenciális vásárlók jó eséllyel külföldön terveznek dolgozni.

Több mint 126 ezer magyar ember vállal munkát Ausztriában, számuk évente nagyjából 4 ezerrel emelkedik. Egy jelentős részük, 99 679 fő le is telepedett ott, de így is bő 27 ezren ingáznak át a szomszéd országba.A Pénzcentrumnak megszólaló ingatlanpiaci szakértők szerint: mialatt egy 50 négyzetméteres lakás átlagos bérleti díja Budapesten havonta 215 ezer forint, Sopronban ugyanez 185 ezer forint, úgyhogy a különbség igen kicsi. Ugyanakkor több olyan nyugat-magyarországi település is van, amelyeken a medián négyzetméterár magasabb, mint egyes budapesti kerületekben.

Sopron esetében nyilvánvaló előny a határközelség, hiszen más hasonló méretű várásokhoz képest jelentősen drágábban lehet a településen ingatlant vásárolni. Újépítésű lakások esetében 1,26 milliós négyzetméterárral a legdrágább megyei jogú város az országban, csak úgy, mint a használt házak tekintetében, ahol 700 ezer forintos átlagos négyzetméterárral kell számolnia annak, aki Sopronban tervez ingatlant vásárolni.

- ismertették az Otthon Centrum szakértői a lapnak.

A családi házak alapján Sopron a legdrágább átlag 700 ezer forintos négyzetméter árral, míg a környék másik jelentősebb városa, Kőszeg esetében 550 ezer forintos négyzetméter árral számolhatunk. Lakások terén mindkét városban közel 500 ezer forintos átlagár a jellemző, ami kevésbé kiemelkedő. Ezzel szemben a kisebb településeken 20-30%-kal mérsékeltebb árak a jellemzők.

Az albérleti piac Sopronban szinte kivétel nélkül euró alapú, hiszen akik bérelnek, többségében euróban kapják a fizetésüket. Egy 50-60 négyzetméteres, jó minőségű lakás itt körülbelül 500 euró plusz rezsi, ami elmarad a főváros preferált, belső kerületeinek árszintjétől, ahol egy hasonló méretű, kéthálós lakásért 250-350 ezer forintos bérletidíjat is elkér a tulajdonos, vagyis 200-300 euróval többet

- mondta a lapnak Benedikt Károly a Duna House PR és elemzési vezetője.

Hazánkban ingatlant vásárolni szándékozó külföldiek közel fele Budapesten keres magának ingatlant. A határmentén is van érdeklődés, de elsősorban a délnyugati hattármenti településeken pl. Vízváron, Babócsán, azonban az említett településeken is elsősorban eseti vásárlásokról beszélhetünk.

