Rengeteg idős magyart fenyeget a lakáskrízis: elveszthetik a házukat is?

Miközben egyre több embernek jelent gondot a lakhatás Magyarországon, egyre többen élnek a szükségleteiket meghaladó ingatlanokban. Rengeteg idős magyar él olyan lakásokban, amelyek túl nagyok az igényeikhez, és minden télen kihívást jelenthet felfűteni, felújításra pedig nem jut pénz. A tavalyi év energiaválsága rámutatott, mekkora átok lehet egy olyan ingatlan, amelynek méretei nem passzolnak a háztartás szükségleteihez, azóta pedig a rekordinfláció miatt még kardinálisabb kérdés lett a rezsin való spórolás. Közeleg 2023 tele, a lakhatási krízis viszont egyre mélyül, egyre többen szegényednek el, és legfőképpen az idősödő korosztályban. Mi lehet a megoldás? Egy lakáscsere valóban megoldhatja az idősek összes anyagi problémáját? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

Ahogy a portál írja, Magyarországon 1,75 millió lakost, a magyarok 18,4 százalékát fenyegeti az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés kockázata, köztük az idősödő, 65 év feletti korosztályban 341 ezer lakost. Az arány azonos a 65 éven felüliek körében mint a teljes lakosságnál: 18,4 százalékos. Azt már szintén lehet tudni, hogy a tavalyi évben a magyarok 8,1 százalékának jelentett óriási terhet a lakhatási költségek, mint pl. a fűtésszámla finanszírozása, a 65 év felettiek körében 8,6 százaléknak - az arányuk drasztikusan növekedett 2021-ről 2022-re.

Ha pedig azt vizsgáljuk, Magyarországon hányan vannak, akik nem tudják télen kifűteni az otthonukat anyagi gondjaik miatt, a teljes lakosságnak mindössze 4,7 százaléka érintett, míg az egyedül élő 65 év felettieknek már 9,5 százaléka. A mediánkereset 60%-a alatti jövedelmű lakosok 10 százaléka hidegben kénytelen átvészelni a telet, míg az egyedül élő 65 év felettiek közül, akiknek jövedelme nem éri el a mediánkereset 60%-át, már 18,7 százalék érintett!

Mindent összevetve, rengeteg idős magyar számára jelenthet majd idén télen is nagy gondot, hogyan és miből fűtse ki a lakását, és ha át is vészeli a következő időszakot, hogyan őrizheti meg anyagi biztonságát egy rezsi szempontból pénztemető ingatlanban. Aki már most a túlélésre játszik a fűtésszezon kezdetétől a végéig, és évről évre le kell adnia az igényeiből, annak nem érdemes reménykednie, hogy ez a helyzet majd magától meg fog oldódni - de abban sem, hogy nem fog már romlani. Érdemes szembenézni a tényekkel: akinek jelenleg is terhet jelent az ingatlana fenntartása, kifűtése, nincs pénze felújításra, annak ideje cseledkednie. Különben saját magát csalja pénzügyi csapdába.

