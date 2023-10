Ellepték a konyhát a kártevők? Így szabadulj meg 5 lépésben az élelmiszermolytól

Dubóczky Krisztina 2023.10.07. 14:14 Megosztom

Ősszel nemcsak mi szeretünk egy jó meleg, védett helyen elvackolni, hanem sajnos az élelmiszermolyok is. Egész évben előfordulnak ezek a kártevők a konyhákban, de ilyenkor különösen elszaporodhatnak. Biztos sokan találkoztatok már a konyhátokban repkedő, nem éppen kellemes látvány nyújtó molylepkékkel, vagy netán a gabopehely mélyén tekergett egy gusztustalan, fehér kukac, netán göbössé összeállt, pókhálószerű volt a zsemlemorzsa vagy a liszt, amikor használni akartátok. Ez sajnos a legtöbb és legtisztább háztartásban is előforduló probléma lehet, és sokan úgy hurcoljuk be a kártevőket a lakásba, hogy nem is vesszük észre. Tojásaik, lárváik ugyanis annyira kicsik, hogy észrevehetetlenek, és előszeretettel lapulnak meg a boltok készleteiben, a gabonaféléktől kezdve a liszteken át a különféle olajos magvakig. Talán kevésnek tűnik a háztartásonkénti pár ezer forint veszteség évente, de ha felszorozzuk ezt országos vagy globális szintre, akkor már milliárdos veszteségről beszélhetünk, amit jó lenne lecsökkenteni. Mutatjuk, hogyan előzd meg, hogy nálad is befészkeljenek az élelmiszermolyok, vagy ha már megtörtént a baj, hogyan irtsd ki őket egyszer s mindenkorra a lakásodból.

Ha élelmiszermolyokat fedeztél fel a konyhájában, gyorsan kell cselekedned, hogy a lehető legtöbb élelmiszert megmentsd, írja az swr.de. 1. lépés: A fertőzés észlelése

2. lépés: Vizsgáld meg a készleteket

3. lépés: Alapos takarítás

4. lépés: Fürkészdarazsak a fenntartható védekezés érdekében

5. lépés: Megelőzés és utóellenőrzés Ezt kell tudni az élelmiszermolyról Az imágó 8–11 milliméter hosszú, szárnyának fesztávolsága 17–25 milliméter. Ólomszürke, kékesvörös árnyalatú elülső szárnyai keskenyek, a csúcsuk tompított. Kevéssé mintázottak, csak két-két zegzugos, elmosódott harántsáv látható rajtuk, a végükön 2-3 sötétebb ponttal. Hátulsó szárnyai világosabbak (fehéresszürkék) és kissé kiszélesednek. A csúcsuk hegyes, fehér rojtozatuk áttetsző. A lepke feje tetején szőrpamacs nő. Hernyójának feje feketésbarna, többi része fehér, néha rózsaszín, esetleg zöldes. Kifejlett állapotában 15–18 milliméter hosszú; a testén apró, sárgás szemölcsökből serteszőrök állnak ki jellegzetes rendben. A nőstény néhány napig él, és ezalatt szinte folyamatosan rakja petéit – elsősorban őrleményekre, zsákokra és gabonára. Egy-egy nőstény körülbelül 200 petét rak. A tejfehér petékből 7–14 nap múlva bújnak ki a kis hernyók. A hernyó azonnal szőni kezdi, és egyre jobban beszövi eleségét, miközben a csőszerű szövedék védelmében táplálkozik. Ha van elég ennivalója és nincs túl hideg, 8–10 hét alatt fejlődik ki. A kifejlett hernyó elhagyja szövedékét, majd valamilyen kedvezőbbnek ítélt helyen, többnyire csoportokba verődve néhány nap alatt gubót készít, és abban fedett bábbá alakul. A 8–10 milliméteres báb kezdetben világos, idővel gesztenyebarnára sötétül. A lepkék 10–14 nap múlva kelnek ki, ezzel az élelmiszermoly kifejlődésének teljes ideje 11–14 hét. Hazánkban a raktárak hőmérsékletétől és az elérhető táplálék mennyiségétől függően május-szeptember között évente 2–4 nemzedéke lehet. A lepkék rajzása annyira elhúzódik, hogy egy időben és helyen minden fejlődési alak megtalálható. Az utolsó őszi nemzedék hernyói gubót szőnek, és fejlődésüket csak tavasszal fejezik be. A lepke nem táplálkozik és kerüli a fényt: a nappali órákat a raktárak, malmok rejtett, sötét zugaiban, esetleg a falon vagy a berendezési tárgyakon összecsukott szárnyakkal tölti. Általában alkonyatkor repül. A következő oldalon még több hasznos információ mellett azt is megtudhatod, hogyan védekezhetsz ellenük! Bárki áldozatául eshet a fertőzésnek A molyfertőzés alapvetően bárkit érinthet, hiszen a rovarok általában gabonatermékeken, szárított gyümölcsökön, dióféléken, hüvelyeseken vagy állati takarmányon keresztül kerülnek be a háztartásba. Néha a konyhánkba is beszállnak a nyitott ablakon keresz A meleg hőmérséklet és a magas páratartalom a konyhában ideális élőhelyet biztosít a lepkéknek. De vannak módok arra, hogy megszabadítsuk a konyhát a fertőzéstől, és megelőzzük azt a jövőben. Öt egyszerű lépésben újra molymentessé teheti konyháját – vegyszerek nélkül is. Gregor Blumenstein kártevő-szakértő is tudja, mire kell figyelni. Így néz ki a moly lárvája szőtte háló 1. lépés: A fertőzés észlelése Ha molyfertőzésre gyanakszol, először alaposan is alaposan járj utána a dolognak. Erre a célra alkalmas lehet egy fermonos csapda megvsárlása. A hím lepkéket vonzza a szag, hozzátapadnak a ragacsos felülethez, és így természetesen már nem tudják megtermékenyíteni a nőstényeket. A legjobb, ha több csapdát helyezel el azokon a helyeken, ahol fertőzésre gyanakszol. Ez megkönnyíti a fő lepkeállományok beazonosítását, viszont a feromoncsapdák nem alkalmasak a molyok kiirtására. A feromoncsapdák lassítják a szaporodást, de nem tudják megállítani a fertőzést - mondta el Gregor Blumenstein rovarirtó. 2. lépés: Vizsgáld meg a készleteidet A következő lépés minden olyan élelmiszer ellenőrzése, amelynél fennáll a fertőzés veszélye. A molylepkék gabonatermékekbe, diófélékbe, hüvelyesekbe és néhány más élelmiszerbe is lerakják tojásaikat. Azt, hogy a termék fertőzött-e, megállapítható, hogy láthatók-e benne lepkék vagy lárvák. A lárvák kis fehér lisztkukacokhoz hasonlítanak. Kicsit nehezebb felismerni, de egyben a fertőzés jele is, ha kis, pókhálószerű szálakat fedezek fel a zacskóban vagy dobozban: ez sajnos a lárvák húzta vonal, és a fertőzés biztos jele. A molylepkével fertőzött termékeket nem ajánlott elfogyasztani, és azonnal meg kell tőle szabadulni, tanácsolja a Julius Kühn Intézet (Szövetségi Kultúrnövény-kutatóintézet). Ha nem vagy biztos abban, hogy egy termék fertőzött-e vagy sem, lefagyaszthatod 10-14 napra. Ezután újra fogyasztható a termék, a benne lévő lárvák vagy tojások elpusztulnak - ajánlja Gregor Blumenstein kártevőirtó. A termékek kidobásakor ügyelj arra, hogy a rovarok ne kerülhessenek ki a szemétből. Ezért azt légmentesen le kell zárni, és azonnal a lakáson kívül kell kidobni. Van, aki szerint meg is kell semmisíteni, de ez az égetési tilalom miatt nem is olyan könnyű. Ezért, ha biztosra akarsz menni, hogy nem fognak tovább fertőzni, fagyaszd le az érintett dolgokat és csak ezután dobd ki őket. A fagyasztás elpusztítja az összes lepkét és lárvát, mielőtt a szemetesbe kerül. Még a láthatóan nem fertőzött élelmiszert sem szabad azonnal visszatenni a szekrénybe. Légmentesen záródó üveg, fém vagy kemény műanyag edényekbe pakold bele őket. A vékony műanyag, például a fagyasztózacskók erre nem alkalmasak, mivel azt a lárvák átrágják, akárcsak a papírt és az alufóliát. Az is fontos, hogy a fedelek légmentesen zárhatók legyenek, erre alkalmasak a speciális tömítésekkel ellátott fedelek, például a klipzárasak. A hagyományos konzervdobozok fedelét általában nem lehet légmentesen visszazárni, a hagyományos befőttes üvegek és egyéb csavaros kupakos edények sem alkalmasak, mert a lárvák felkúszhatnak a csavarmeneten, és ott is befészkelhetnek. Mivel a lepkefertőzést nehéz felismerni a korai szakaszban, a tárolókat rendszeres időközönként újra ellenőrizni kell. Ezeket az élelmiszereket támadják a molylepkék: Gabonatermékek, pékáruk, müzli és bármilyen gabonapehely

Magvak, diófélék, diós és magvas termékek, például mogyorós csokoládé

Gyümölcs- és gyógyteák, gyógynövények és fűszerek

szárított gyümölcs

hüvelyesek Ezeket az élelmiszereket általában nem érinti a fertőzés Olajok és zsírok

Cukor és magas cukortartalmú termékek

Só és nagyon sós termékek

Füstölt termékek

fekete tea

fekete tea

pörkölt kávé