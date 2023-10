Egy omladozó, vidéki Kádár-kocka új élete: így varázsolt csodás otthont a fiatal pár

A vidéki Magyarországon nagy népszerűségnek örvendenek a régebbi építésű, szinte omladozó parasztházak vagy éppen Kádár-kockák, melyek szerkezetileg elég jó állapotban vannak ahhoz, hogy érdemes legyen őket felújítani. Akár jó befektetésként is lehet rájuk tekinteni, de előfordul, hogy szinte beleszeretnek az emberek egy-egy csodaszép vidék bájos kis házikójába. Így történt ez a Ravazdon élő fiatal házaspárral is.

Csökkenőben a lakóingatlanok ára

Felgyorsult a lakásárcsökkenés Magyarországon a KSH legfrissebb, 2023 második negyedéves adatai szerint. Az idei második negyedévben a használt lakóingatlanok ára 2,9 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest a KSH-adatai alapján. Hasonló visszaesésre 2009 utolsó negyedévében volt példa, de még a pandémia idején bevezetett kijárási korlátozások hónapjaiban is csak 2,8 százalékos volt a negyedéves árcsökkenés.

A fővároson kívüli lakáspiacon a vármegyeszékhelyek többségében stagnáltak vagy csökkentek a négyzetméterárak a három hónappal korábbi szinthez képest. Debrecenben 740 ezer forint volt az átlagár, a júliusi 739 ezer után. Kecskeméten az 594 ezer forintos összeg alig magasabb a júliusi 589 ezernél. Miskolcon 0,2 százalékkal 410 ezerre mérséklődött az ár. Szegeden 655 ezerre változott 658 ezerről, Pécsen 583 ezerre csökkent a három hónappal ezelőtti 590 ezerről. Győrben is stagnálást mutat a mostani 741 ezer forintos át.

A felújítás alaposan megnöveli az ingatlan értékét

A régi, felújítás és szigetelés nélküli családi házak fűtése és havi rezsiköltsége sokkal magasabb, mint egy felújított ingatlané, így ezeknek sokkal nagyobbat csökkent az értéke, különösen a magasabb energiaárak hírére. Egy komplex energetikai felújítással azonban sok esetben el lehet érni, hogy az adott épületnek csökkenjen az energiafogyasztása, ezáltal a rezsiköltsége, a piaci értéke pedig emelkedjen

- mondta el a HelloVidéknek korábban Futó Péter, a Portfolio vezető elemzője.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy a KSH adatai alapján a második negyedéves lakásárcsökkenés ellenére éves összevetésben még több mint egy százalékkal drágultak a használt lakások.

A felújítás szó így önmagában elég becsapós tud lenni, nem egzakt fogalom, mint például a lakásépítés, ahol jogszabályban is le van fektetve, milyen követelményeknek kell a lakóingatlannak megfelelnie. A hirdetéseket megnézve is látható, hogy mennyire mást értenek sokszor rajta az egyes tulajdonosok. Összességében egy olyan 15-20 százalékos az értéktöbbletet jelent ez az ingatlan árában, a felújítás mértékétől és az ingatlan típusától változóan. Ha pédául egy tégla építésű házban az alapjaitól kezdve, a villamos vezetékeken át a műszaki-gépészeti felújításig, a fűtéskorszerűsítésig szinte mindent elvégeztek, az akár 25 százalékos árelőnyt is jelenthet a tulajdonosnak. Településtípusonként is változik persze, hogy ez az arány mekkora, a nagyvárosokban, vármegyeszékhelyeken értelemszerűen magasabb, átlagosan 15-23 százalék között mozog.

Keresettek, és nagy lehetőségek rejlenek a tervgyári házakban

A Kádár-kockák viszonylag könnyen átalakítható, nagy tömegű anyagokat tartalmazó szerkezetű épületek, mondta el a HelloVidéknek Dr. Perényi László Mihály, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán az Építész Szakmai Intézet - Épületszerkezetek-Energiadesign Tanszék egyetemi docense.

Jó lehűlő felület- és fűtött térfogat-arányúak, kompaktak, ezért egyszerűen lehet nagyon kis energiafogyasztású épületté alakítani őket. A padlástér kis alapterületű beépítést tesz lehetővé, de az emeletráépítést minden komolyabb megerősítés nélkül elbírják a földszinti szerkezetek és általában a födém is. Az alaprajzi elrendezése nagyon kompakt, kevés a ki nem használható, csak a közlekedést szolgáló tér benne. A hazai, meglévő családi házas épületállományból talán ezt éri meg a legjobban felújítani, mert a legbiztonságosabban, sokféle technológiával felújítható. Azzal azért számolni kell, hogy a tartószerkezeteken kívül általában újra kell készíteni mindent - kivéve az alapozást, a falakat és a födémet.

Saját kezűleg varázsolták álmaik otthonává a Kádár-kockát

Sokan vásárolnak használt lakást itthon, hiszen egy jó alapokkal rendelkező, stabil lakóépület megéri a belé fektetett pénzt és energiát, hiszen amellett, hogy a ház értéke milliókkal nő, így ráadásul a saját elképzeléseik szerint alakíthatják ki a belső tereket. De az a legideálisabb, ha az - akár leromlott állapotú - ingatlanba első látásra beleszeretnek, ahogy ez a Győr-Moson-Sopron megyei Ravazdon élő fiatal házaspárral is történt, akik három éve vásárolták meg a mostanra szépséges otthonná csinosított, de akkoriban még elég romos állapotban lévő kis házukat, melyet az 1960-as években építettek hagyományos Kádár-kockának.

Úgy kezdődött az egész, hogy kedves barátainknál jártunk, akik egy séta során mutattak nekünk egy eladó kis házikót fent a Szőlőhegyen egy szép nagy birtokkal és gyönyörű vadregényes kilátással. Mivel a feleségemmel nagy vágyunk volt egy ilyen, a világ zajától távoli, meghitt helyen lakni, le is csaptunk a lehetőségre

- vág bele a történetükbe Nagy Martin, aki a Pannonhalmi járásban, a Sokorói dombság csodaszép kis falujában, Ravazdon talált rá a takaros, felújítás előtt álló házra párjával. Az épületről azt kell tudni, hogy stabil, 50 cm vastagságú tömör téglafal, és bár alapos felújításra szorult, de az alapanyagok minősége miatt nem kellett aggódniuk.

A ház nem nagy a maga 75 négyzetméteres alapterületével, de úgy gondolták, nekik elég lesz, ha jól használják ki a rendkívül kedvező térelosztás adta lehetőségeket az átépítés során. Elől található két nagyobb szoba, középen pedig a nappali, amihez a konyha közvetlenül csatlakozik. Adta magát a lehetőség, hogy egybenyissák, amit egy boltíves, pultos átjáró segítségével meg is tettek a fiatalok. Korábban csak az éléskamrán és a fürdőn keresztül lehetett átjutni a nappaliból a konyhába, erre a belső átalakításra ezért feltétlenül szükség volt, hogy maximálisan komfortos legyen a belső tér.

A konyhából még egy bejárati ajtó nyílik a teraszra, ami a borospincére néz, ahogy a nappali ablaka is, így egy-egy étkezés alkalmával kiélvezhetik a pince hangulatát.

Így nézett ki eredetileg a szocreál stílusú konyha A fiatal pár elhatározta, hogy amit csak lehet, maguk újítanak fel, a család kalákában nagyon sokat segített ebben nekik, időközben pedig megszületett a kisfiuk is, így már igazi kis családként folytatták a munkálatokat, még nagyobb lelkesedéssel és motivációval.

A felújítás legtöbbször rombolással kezdődik, ez nálunk is így történt. A belső vakolatot teljesen levertük, a padlót felszedtük, kivittük a régi bútorokat, kivettük a régi nyílászárókat, ajtónyílásokat helyeztünk át a praktikusabb belső térért. A gyerekszoba például az előszobából nyílt, amit átraktunk a nappaliba, és kibontottuk a falat a konyha és a nappali közt. Minden ajtó és ablak fölé a megfelelő áthidalót raktuk.

Lebontottuk a stukatúros födém alsó részét. Feltörtük az egész aljzatbeton, és rengeteg földet kihordtunk, mivel mélyebb rétegrendet alakítottunk ki a padlófűtés és egyéb okok miatt. Mikor végre végeztünk a rombolással, jöhetett a rengeteg anyag visszajuttatása. Új padló rétegrend, új víz- és fűtésrendszer és vakolat – szakember segítségével mindent cseréltünk. Időközben megterveztem a konyhát és a pórfödémet. Ugyan nem ez a szakmám, de szeretek bele merülni dolgokba és precíz lenni. Ezért rengeteg utánajárást igényelt.

A felújítás során elsődleges szempontunk a hagyományok megidézése volt. Ennek szellemében alakítottuk ki a parasztházakra jellemző födémet, készültek a fa nyílászárók, az épített konyha és elszívó, valamint ezért használtunk sok természetes anyagot, de persze improvizáltam is. Nemcsak a rengeteg befektetett munkaóra miatt jelent sokat nekem ez az otthon, hanem azért is, mert kézzel készült szinte minden itt, és akár egyetlen kézműves tárgyban is benne van az ember szíve-lelke. Választhattam volna könnyebb utat és kevesebb munkát, de azt hiszem, akkor nem lennék elégedett, és nem lenne ilyen jó érzés belépni az ajtón.

Mivel nem ez a szakmám, és nulla tapasztalattal vágtam bele a felújításba, különösen nehéz volt a komolyabb elemek létrehozása. Ilyen volt például a saját kezűleg tervezett és megmunkált paraszt födém, az épített konyha és páraelszívó, aminek még a magyar tulipán motívumát is kézzel rajzoltam fel és vakolatból formáztam sablon nélkül. Vagy a konyha tégla falburkolata, a konyhát és a nappalit összekötő boltíves átjáró, ami a hagyományos építészetet igyekszik tükrözni, és a konyha tölgyfa ajtói a saját gyártású rusztikus vas pántokkal.

A ház folyamatosan épül és szépül, ötvözi a régi idők hagyományos értékeit a modern kor kényelmével, így nyújtva az otthon hamisítatlan érzetét a családnak.

Egy számomra kedves Wass Albert idézetet hagy említsek, ezzel zárnám az otthonunk felújításának a történetét. A nappalinkban álló kézműves, faragott órán olvasható

- zárta gondolatait a ház ura, és íme az idézet Wass Alberttől:

Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba….

Címlapkép, fotók: Nagy Martin